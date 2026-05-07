Marset, ¿informante de la Policía? La pregunta a Negro que la oposición insiste en aclarar

Durante la reciente interpelación a Carlos Negro , el senador colorado Pedro Bordaberry le formuló 21 preguntas al ministro del Interior. Una de las primeras no refirió directamente al estado de la seguridad pública ni a las políticas del gobierno en la materia, sino a un tema mucho más específico: “¿Es cierto que Sebastián Marset era informante de la Policía uruguaya?”.

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El planteo no es nuevo, pero fue la primera vez que Negro se pronunció públicamente al respecto. En la Cámara de Senadores, sus palabras pasaron casi desapercibidas: el ministro atendió la pregunta con brevedad y avanzó hacia otras consultas que demandaron más tiempo y generaron mayor debate entre los legisladores, como la situación carcelaria y las medidas que el Ministerio del Interior prevé para ciertos privados de libertad.

La consulta de Bordaberry sobre Marset apuntó a un hecho sucedido en agosto de 2018. En aquel mes Alfredo Rondán, un amigo de la infancia de Marset, fue asesinado en el balneario de Las Toscas, en Canelones. Rondán recibió cuatro disparos al bajar de su camioneta e ir a un complejo de apartamentos. Marset fue detenido e imputado como el principal sospechoso del crimen, bajo la hipótesis de que se trataba de un ajuste de cuentas por un negocio de drogas. Cumplido el plazo de prisión preventiva, fue liberado por falta de pruebas.

En la interpelación del 9 de abril, Bordaberry, como miembro interpelante, le preguntó a Negro si para aquella liberación de Marset la Justicia utilizó como testimonio la declaración de un oficial de la Policía Nacional, quien supuestamente dijo que al momento del homicidio se encontraba con Marset mirando un partido de fútbol por televisión: “¿Ese funcionario declaró confirmando su coartada? ¿Ese funcionario ocupa un cargo hoy en alguna Jefatura de Policía o en el Ministerio del Interior?”.

De Montevideo a Treinta y Tres

Aunque ni Bordaberry ni Negro lo nombraron en el Parlamento, el oficial es un comisario llamado Alejandro Román. “Nosotros sabemos perfectamente a quién se refiere el interpelante, sabemos la identidad de esta persona, de este funcionario. Sabemos dónde trabaja, sabemos que está actualmente en servicio y también sabemos que fue sometido a una investigación administrativa y penal oportunamente y que ambas fueron archivadas, y que además fueron archivadas en el gobierno anterior”, respondió Negro sobre el tema, para luego pasar a debatir la estrategia del gobierno contra los hurtos y las rapiñas.

En 2023 el programa Santo y seña, de Canal 4, informó que Román declaró ante la Justicia que, al momento del homicidio de Rondán, él y Marset estaban juntos mirando el partido entre Nacional y Sol de América de Paraguay, disputado en el Gran Parque Central por la segunda fase de la Copa Sudamericana 2018. Unos meses antes la diaria informó que, según la propia causa judicial del homicidio, Marset mantenía contactos con la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo, desde donde lo notificaron en agosto de 2018 de que, ante el asesinato de Rondán, figuraba como requerido por el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones.

Con esas informaciones como base y ante la captura de Marset en marzo, la oposición decidió profundizar en las últimas semanas sus consultas al oficialismo para determinar qué rol tuvo el oficial Román en la liberación de Marset y cuál era el vínculo del narcotraficante con la Policía Nacional.

“En 2018 fue detenido por un homicidio, pero quedó en libertad por falta de pruebas. Años después se supo que la carpeta fiscal del caso se perdió, y hoy la Fiscalía mantiene una investigación abierta sobre ese hecho. La fiscal que tenía ese expediente era Darviña Viera, quien en 2024 se sumó a la campaña electoral de Yamandú Orsi”, escribió el 16 de marzo, en una columna de El País, el exministro del Interior Nicolás Martinelli.

Dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado dijeron a Búsqueda que consideraron insuficiente la respuesta de Negro en la Cámara de Senadores, ya que, aunque el ministro se refirió al caso Román, no precisó si Marset era efectivamente informante de la Policía Nacional en 2018. Desde ambos partidos anticiparon que volverán a plantear el tema en el Parlamento.

A mediados del gobierno anterior, Román obtuvo un subsidio transitorio por incapacidad parcial, fue puesto bajo certificación médica y temporalmente apartado del servicio policial. Durante ese período fue citado a declarar y su testimonio quedó registrado formalmente en el marco de un procedimiento administrativo. Mientras estuvo certificado, regresó a su Treinta y Tres natal, donde instaló una cervecería artesanal. Hoy trabaja nuevamente en la Policía Nacional como parte de la Jefatura de Policía de Treinta y Tres, al frente de la Seccional 6, ubicada en Cerro Chato, con jurisdicción sobre zonas de ese departamento y de Florida.