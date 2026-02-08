Escándalo en Estados Unidos por video racista publicado por Trump contra los Obama

Barack y Michelle Obama , representados como primates en una jungla en un video creado con inteligencia artificial, fueron exhibidos en la cuenta de Truth Social de Donald Trump . La publicación permaneció en línea durante 12 horas antes de ser retirada. Para entonces, ya era un escándalo.

El expresidente demócrata no hizo comentarios al respecto ni tiene previsto hacerlo, según un portavoz de Obama. Sin embargo, tanto demócratas como republicanos, e incluso seguidores de Trump, reaccionaron negativamente ante el post racista.

Por ejemplo, el senador Tim Scott, el único republicano de descendencia afro en el Senado, calificó la publicación de racista y afirmó que Trump debía eliminarla.

Por su parte, el representante republicano Mike Lawler, de Nueva York, también condenó la publicación. “La publicación del presidente es incorrecta e increíblemente ofensiva, ya sea intencional o un error, y debe eliminarse de inmediato con una disculpa”, escribió Lawler en X.

Asimismo, dos aliados cercanos de la Casa Blanca en el Senado, Pete Ricketts, de Nebraska, y Roger Wicker, de Mississippi, hicieron públicas sus propias peticiones para que Trump se disculpara.

Obama-Trump-Polemica Trump publicó un video en el que aparecen los Obama caracterizados como monos. EFE

La defensa inicial de la Casa Blanca

El post fue publicado el jueves 5 de febrero y defendido inicialmente por la Casa Blanca, para finalmente ser eliminado el viernes 6 de febrero por la mañana.

Primero, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, desestimó la “falsa indignación” generada por la interacción en redes sociales. Más tarde, la Casa Blanca admitió que un miembro del personal había publicado el video por error.

Con la pieza digital se intentaba amplificar falsas afirmaciones acerca de las elecciones de 2020, haciendo referencia a que fueron robadas, así como teorías sobre una supuesta manipulación deliberada de máquinas de votación en estados claves, pese a que tribunales de todo el país y el fiscal general de su primer mandato no encontraron pruebas de fraude sistémico.

Los fotogramas, procedentes de otro video independiente difundido anteriormente por un influyente creador de memes conservador, muestran a Trump como el “Rey de la Jungla” y representan a líderes demócratas como animales, incluido Joe Biden, caracterizado como un primate comiendo un plátano, mientras de fondo suena la canción The Lion Sleeps Tonight.

“Esto procede de un video meme de internet que retrata al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca en un mensaje de texto a AP.

La exvicepresidenta Kamala Harris criticó la explicación ofrecida por la Casa Blanca: “Nadie cree este encubrimiento de la Casa Blanca, especialmente después de que inicialmente defendieran la publicación. Todos tenemos claro quién es Donald Trump y qué cree”, escribió en la red social X.

Más allá del racismo y el irrespeto, el caso deja al descubierto que el actual presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), según las explicaciones dadas, no gestiona directamente esa cuenta en redes sociales, sino que cuenta con un equipo encargado de hacerlo. Una práctica discutible, pero común entre jefes de Estado de todo el mundo.

Sin embargo, fuentes familiarizadas con el uso de redes sociales de Trump dijeron a CNN que el presidente suele publicar personalmente en Truth Social, especialmente a altas horas de la noche y temprano en la mañana.

Según estas fuentes, algunos asistentes cercanos, como Natalie Harp, escriben en ocasiones publicaciones que Trump les dicta; y Dan Scavino —quien manejó las cuentas de redes sociales de Trump durante su primer mandato— también tiene acceso.

De acuerdo con fuentes citadas por CNN, funcionarios, asesores y aliados contactaron a legisladores y medios de comunicación para intentar negar cualquier participación directa de Trump en el episodio.

Trump niega responsabilidad y se rehúsa a pedir perdón

Trump afirmó ese mismo viernes, mientras volaba a Florida, que no pedirá disculpas por haber publicado el video: “No cometí ningún error. Me gustó el comienzo. Lo vi y simplemente lo compartí, y supongo que probablemente nadie revisó el final”, añadió.

El predicador de Carolina del Sur Mark Burns, aliado de Trump, aseguró que habló con el presidente ese viernes sobre el video y le instó a despedir a quien lo publicó. “Mi recomendación al presidente fue directa y firme. Ese miembro del personal debe ser despedido de inmediato y el presidente debe condenar públicamente esta acción”.

Ataques contra Barack Obama

Existe un historial de ataques incendiarios y racistas promovidos por Trump contra Obama. El actual jefe de Estado de los EE.UU. ha impulsado la falsa afirmación de que Barack Obama no nació en EE.UU. y ha hecho generalizaciones burdas sobre países de mayoría negra.

En 2025, el presidente Trump publicó un video aparentemente generado por inteligencia artificial que mostraba a Barack Obama siendo arrestado en la Oficina Oval.

Esta vez, el post racista que mostraba al expresidente de los EE.UU. y a su esposa como primates fue publicado durante la primera semana del Mes de la Historia Negra, pocos días después de que una proclamación de Trump alabara “las contribuciones de los estadounidenses negros a nuestra grandeza nacional” y “los principios estadounidenses de libertad, justicia e igualdad”.

