Video de Trump que muestra a los Obama como monos genera indignación por representación racista

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump , publicó el jueves un video conspirativo electoral que mostraba al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como monos, lo que provocó la condena de destacados demócratas.

Cerca del final de un video de un minuto de duración publicado en la plataforma Truth Social de Trump, se muestra a los Obama con sus caras en los cuerpos de monos durante aproximadamente un segundo. La canción El león duerme esta noche suena de fondo cuando aparecen los Obama.

El video repite acusaciones falsas de que la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems ayudó a robarle las elecciones de 2020 a Trump.

Hasta la madrugada del viernes, el vídeo había recibido miles de “me gusta” en la plataforma de redes sociales del presidente.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom , un potencial candidato presidencial demócrata para 2028 y un destacado crítico de Trump, criticó la publicación. “Comportamiento repugnante del presidente. Todos los republicanos deben denunciarlo. Ya”, publicó la oficina de prensa de Newsom en X.

Ben Rhodes, ex asesor de seguridad nacional y confidente cercano de Barack Obama, también condenó las imágenes. “Que atormente a Trump y a sus seguidores racistas que los futuros estadounidenses acepten a los Obama como figuras queridas mientras lo estudian como una mancha en nuestra historia”, escribió en X.

Embed Let it haunt Trump and his racist followers that future Americans will embrace the Obamas as beloved figures while studying him as a stain on our history. https://t.co/zDMdFtESJ3 — Ben Rhodes (@brhodes) February 6, 2026

La Casa Blanca desestima la “falsa indignación”

Sin embargo, la Casa Blanca desestimó las condenas calificándolas de “indignación falsa”. “Esto proviene de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León. Por favor, detengan la falsa indignación e informen hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”, declaró la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, a la AFP.

Obama es el único presidente negro en la historia de EE.UU. y apoyó a la oponente de Trump, Kamala Harris, en la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2024.

Trump tiene una larga historia de críticas intensamente personales a los Obama y de utilizar una retórica incendiaria, a veces racista.

Cuando Obama estaba en la Casa Blanca, Trump planteó la falsa afirmación de que el 44º presidente, que nació en Hawái, había nacido en Kenia y no era constitucionalmente elegible para ejercer el cargo.

Obama finalmente publicó sus registros de Hawái. Trump finalmente reconoció durante su campaña de 2016, tras ganar la nominación republicana, que Obama nació en Hawái.

Imágenes de IA

En el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump incrementó el uso de imágenes hiperrealistas pero inventadas en Truth Social y otras plataformas, a menudo glorificándose a sí mismo mientras satirizaba a sus críticos.

Ha utilizado publicaciones provocativas para movilizar a su base conservadora.

El año pasado, Trump publicó un video generado por inteligencia artificial (IA) que mostraba a Barack Obama siendo arrestado en la Oficina Oval y apareciendo tras las rejas con un mameluco naranja.

Más tarde, publicó un clip de IA del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que es negro, luciendo un bigote falso y un sombrero.

Jeffries calificó la imagen de racista.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha recibido críticas de sus oponentes por liderar una cruzada contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Uno de los primeros actos de Trump fue poner fin a todos los programas DEI del gobierno federal, incluidas las políticas relacionadas en el ámbito militar.

El esfuerzo por liberar a las fuerzas armadas de lo que Trump ha ridiculizado como iniciativas “despiertas” también ha llevado a la eliminación de los estantes de algunas academias militares de decenas de libros que cubren la historia de discriminación en Estados Unidos.

Los programas federales estadounidenses contra la discriminación nacieron de la lucha por los derechos civiles de la década de 1960, liderada principalmente por los estadounidenses negros, por la igualdad y la justicia después de cientos de años de esclavitud, cuya abolición en 1865 vio impuestas otras formas institucionales de racismo.

