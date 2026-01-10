  • Cotizaciones
    Fallece Sergei, caricaturista argentino, histórico de Le Monde

    El caricaturista Serguei, que trabajó durante cuarenta y cinco años en Le Monde, falleció el jueves a los 69 años, anunció el periódico el viernes

    Sergio Goizauskas Serguei
    Por RFI

    «No era un caricaturista político ni de actualidad, sino un poeta capaz de plasmar conceptos abstractos, ideas universales y mundos oníricos en dibujos, haciéndolos inmediatamente legibles», escribió Le Monde en su obituario para Serguei.

    Los «universos imaginarios» tan queridos por el artista están poblados «de pianos (inspirados en su piano de media cola Pleyel de 1903), ángeles que tocan el saxofón» o «prisiones con celdas solitarias cuyos barrotes finalmente se abren a horizontes abiertos». «Si la gente reconoce mis dibujos es porque la puesta en escena de mis personajes y las preguntas que plantean son siempre las mismas.

