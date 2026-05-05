China está consolidando su poder blando mientras Trump quema sus puentes

Mientras escribo estas líneas, el Campeonato Mundial de Snooker está llegando a su momento cumbre en Sheffield, donde Wu Yize, de 22 años, se enfrenta al británico Shaun Murphy por el título. Si Wu gana, se convertirá en el segundo jugador chino en proclamarse campeón del mundo, tras la victoria de Zhao Xintong el año pasado.

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En un sorprendente giro del destino, China y Gran Bretaña se han convertido en los dos centros de excelencia mundial del snooker. Sheffield, que en su día fue la capital mundial de la siderurgia, se ha convertido en la capital del snooker. Wu se mudó allí a los 16 años con su padre y vivió en un departamento sin ventanas, mientras perfeccionaba su juego. Se dice que ahora hay unos 150 millones de aficionados al snooker en China. Peter Wilson, el embajador del Reino Unido en Beijing, ha instalado una mesa de snooker en su sala de estar como homenaje a este vínculo inesperado.

El surgimiento de China como superpotencia del snooker es una pequeña señal de que el país está comenzando a desarrollar “poder blando”, el prestigio cultural que puede pulir la imagen global de una nación.

Durante muchos años, las formas modernas de poder blando se le han resistido a China. Japón tenía el manga; Corea del Sur tenía el K-pop. Estos fenómenos surgieron desde dentro de la sociedad y no por decreto gubernamental, lo que puede ser una de las razones por las que a China, bajo el asfixiante dominio del Partido Comunista, le resultó difícil competir. Pero las cosas están cambiando. No se trata sólo del snooker. TikTok es una aplicación china de enorme éxito que ha contribuido a crear memes culturales con repercusión internacional. La ciudad de Chongqing está acaparando ahora la atención mundial por su arquitectura “cyberpunk”, con vías férreas que atraviesan los edificios. La frase "un momento muy chino en mi vida" se ha vuelto viral en TikTok e Instagram. Puede significar cualquier cosa, desde usar pantuflas en casa hasta beber agua caliente.

La relación entre el poder blando y la geopolítica es difícil de definir, pero sin duda existe. Estados Unidos (EE.UU.) y Occidente triunfaron en la Guerra Fría, en parte porque la sociedad estadounidense parecía mucho más atractiva y dinámica que su rival soviética. El anhelo por los jeans Levi’s y la música rock detrás de la Cortina de Hierro era real e importante. Por lo tanto, es potencialmente significativo que China esté desarrollando poder blando, justo cuando Donald Trump está agotando las reservas de buena voluntad global de EE.UU..

Beijing Vista de Beijing desde el Parque jingshan. pixabay

Una encuesta de opinión entre la élite en el sudeste asiático, publicada el mes pasado, preguntó a los encuestados con quién deberían alinearse las naciones del sudeste asiático, si se vieran obligadas a elegir entre EE.UU. y China. Por primera vez en los ocho años de historia de la encuesta, una pequeña mayoría optó por China. Una encuesta realizada a principios de este año mostró que una mayoría considerable en Alemania, Francia, Gran Bretaña y Canadá dijo que es “mejor depender de China que de EE.UU.”, un resultado notable para los aliados tradicionales de EE.UU..

La rivalidad entre EE.UU. y China gira cada vez más en torno a qué nación tendrá mayor influencia en el futuro económico y tecnológico del mundo. ¿Adoptarán los terceros países los estándares tecnológicos chinos o los estadounidenses? ¿Llegarán los vehículos eléctricos chinos a dominar el mercado automovilístico mundial?

La imagen global de un país puede influir mucho en esas decisiones. Las ventas de Tesla se desplomaron en Europa en 2025, algo que muchos atribuyen a la estrecha relación del fundador de la compañía, Elon Musk, con Donald Trump. Mi concesionario local de Tesla en el oeste de Londres cerró recientemente y ahora es una sala de exposición para las marcas de automóviles chinas de rápido crecimiento, Omoda y Jaecoo.

Los responsables políticos estadounidenses suelen insistir en que adoptar la tecnología china puede exponer a la gente al espionaje chino. Hace unos años, EE.UU. hizo todo lo posible por persuadir a sus aliados globales de que no adoptaran la tecnología inalámbrica 5G de Huawei, un proveedor chino. Esa campaña tuvo bastante éxito. Gran Bretaña, por ejemplo, revirtió su decisión de optar por Huawei. Pero es cuestionable si campañas estadounidenses similares tendrían éxito ahora.

El principal argumento que EE.UU. planteó contra Huawei fue que adoptar su tecnología expondría a los países a la vigilancia y a la coacción económica. Pero ahora vivimos en un mundo en el que la coacción económica es un pilar de la política estadounidense y a los funcionarios de la Unión Europea (UE) se les indica que lleven teléfonos desechables a EE.UU..

69385.jpg Estand de Huawei en un evento en Punta del Este.

Mientras tanto, Beijing está reforzando su poder blando. Muchos europeos ahora pueden viajar a China sin visa. La empresa china DeepSeek ha convertido su modelo de inteligencia artificial en código abierto, lo que ha propiciado su rápida adopción en todo el mundo. Además, la semana pasada, China eliminó los aranceles sobre las importaciones procedentes de casi todos los países africanos. Esto fue un marcado contraste con el anuncio de Washington de que tiene la intención de imponer aranceles del 25% a los vehículos de la UE.

EE.UU. ha considerado durante mucho tiempo a India como un socio crucial en la batalla para contener la influencia china. Pero Trump parece estar haciendo todo lo posible por enemistarse con el gobierno de Modi al imponer aranceles elevados a India, elogiar a Pakistán y compartir recientemente comentarios en redes sociales que describían a India como un “infierno”. En marzo, el gobierno de Modi anunció que ahora permitirá la aprobación por vía rápida de inversiones tecnológicas con participación minoritaria china en siete sectores estratégicos.

La ironía es que las advertencias de EE.UU. sobre los peligros de la dependencia económica de China tienen cierto fundamento. Beijing ha demostrado estar dispuesta y ser capaz de utilizar su dominio sobre las tierras raras y la producción de minerales críticos como arma geopolítica. Para combatir el creciente poder económico de China en todo el mundo, EE.UU. necesitará crear alianzas internacionales. Eso requerirá reconstruir el poder blando de EE.UU.. De lo contrario, Trump podría encontrarse superado por Xi en popularidad.

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