Laura Llambí, especialista en tabaquismo, reemplaza a Fernanda Nozar al frente de la Dirección General de Salud

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció oficialmente este lunes los nombres de las nuevas autoridades al frente de la Dirección General de la Salud (Digesa).
El Ministerio de Salud Pública informó los cambios en su equipo, en un segundo año de gobierno que calificó como “de consolidación”
El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció oficialmente este lunes los nombres de las nuevas autoridades al frente de la Dirección General de la Salud (Digesa).
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Tal como se manejó en los días previos, como directora fue designada Laura Llambí. Ella es una médica internista, desde 2000 docente y desde 2023 grado 5 de la Unidad de Clínica Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Antes de su nuevo nombramiento era coordinadora del Programa Nacional de Control de Tabaco del MSP, área en la que contaba con una diplomatura de la Universidad de Johns Hopkins (Estados Unidos).
Como subdirector de la Digesa fue nombrado el licenciado en Enfermería Gerardo Bruzzone, quien al inicio de la actual administración fuera designado director departamental de Salud de Canelones por el ministerio.
Llambí y Bruzzone asumirán los cargos de los renunciantes Fernanda Nozar y Gilberto Ríos, quienes presentaron su dimisión con una diferencia de seis días el mes pasado. La Digesa es un lugar particularmente sensible en la estructura ministerial, de la que dependen buena parte de las políticas de Salud Pública, como epidemiología, inmunizaciones o planes operativos. Sin embargo, en lo que va de la actual administración, según publicó Búsqueda, no solo no tuvo el rol que se esperaba de esa dirección, sino que hubo tensiones internas con la ministra, Cristina Lustemberg, y el director general de Secretaría, Rodrigo Márquez Alonso. Esas diferencias generaron preocupación en el oficialismo.
“El primer año de gobierno de la salud estuvo pautado por la necesidad de resolver los problemas urgentes, afianzar las líneas de trabajo en base a las 10 prioridades definidas desde marzo y fortalecer el rol de rectoría del ministerio de las políticas de salud nacionales”, indicó la cartera en un comunicado. “En este segundo año de gobierno, entramos en la etapa de consolidación para enfrentar los problemas estructurales que tiene el sistema de salud y adaptar nuestras políticas a los cambios vertiginosos que atraviesan los procesos de salud a nivel internacional y también regional“, añadió.
En ese sentido, los cambios de autoridades “responden a esta nueva etapa“.
El MSP anunció a la nueva subdirectora de Fiscalización, la economista Alejandra Piñeyrúa, al nuevo director departamental de Salud de Montevideo, Joaquín Mauvezín, quien sustituye a Carlos Valli, quien pasó a ser vocal de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y a su nueva par de Canelones, Alessandra Bonilla, en lugar de Bruzzone.
El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT) tendrá en Adriana Tiscornia, docente y médica especializada en hemoterapia, a su nueva directora, y a Mario Godino como subdirector.
La última Ley de Presupuesto determinó la creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria y el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Bienestar. La primera tendrá a la directora general de Fiscalización del MSP, Silvia Belvisi, como presidenta de su consejo honorario, que también integrará Márquez Alonso.
El consejo honorario del segundo será presidido por Zaida Arteta, expresidenta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), actual directora general de Coordinación del MSP.
El actual directorio de ASSE continuará presidido por Álvaro Danza, ahora con Marcela Cuadrado de vicepresidenta, en lugar de Daniel Olesker, que fue nombrado subsecretario de Industria, y con Valli como nuevo vocal.