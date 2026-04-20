Estados Unidos y Europa siguen siendo más fuertes juntos

La guerra en Irán ha puesto de manifiesto, una vez más, la difícil disyuntiva que enfrentan los europeos en un nuevo conflicto entre grandes potencias: Estados Unidos (EE.UU.) y China.

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¿Debería Europa alinearse con quienes decidieron iniciar una guerra innecesaria que amenaza con causar estragos en la economía mundial? ¿O aliarse con un país que, a la larga, acabará destruyendo su base industrial?

No es una decisión fácil. Pero creo que, a pesar del presidente estadounidense Donald Trump, quien tarde o temprano dejará el cargo, a Europa le conviene más alinearse con EE.UU. que con China, y no sólo porque Beijing les está suministrando tecnología y apoyo militar a Rusia y ahora a Teherán.

La única esperanza que tienen tanto EE.UU. como Europa de sobrevivir al actual momento geoeconómico es crear un nuevo tipo de alianza, basada no en una relación de seguridad asimétrica, del tipo que dio origen a la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial, sino en una verdadera asociación entre iguales basada en una integración económica e industrial más profunda.

No es un momento fácil para plantear este argumento, pero es importante hacerlo, porque tanto en EE.UU. como en Europa se está preparando el escenario para lo que vendrá después de Trump.

En EE.UU., el probable buen desempeño de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de noviembre reafirmará la necesidad de un enfoque más “populista” — yo diría que realista — en cuestiones de clase y asequibilidad, en lugar de la política identitaria progresista o el tipo de globalismo centrista propio de la década de los noventa.

Ninguna de las dos es una solución ganadora para los problemas actuales. Pero mientras los demócratas (y los republicanos considerados) están empezando a comprender que en casa "todo gira en torno a la economía, estúpido", sigue sin existir una teoría coherente sobre cómo relacionarse con el resto del mundo. Ya es hora de que formular una.

Por fin, aunque tardíamente, Europa está aceptando la realidad ineludible del mercantilismo chino. Como muchos, me sorprendió que Beijing no aprovechara la oportunidad que le dejó Trump tras el anuncio de sus aranceles del “día de la liberación” el año pasado y decidiera colaborar con los europeos para encontrar una solución al problema del “dumping” de productos chinos, es decir, la exportación de productos a precios inferiores al costo de producción. Eso podría haber sido el germen de un nuevo paradigma comercial. Y habría sido el momento perfecto para que los chinos le presentaran algunas ideas, por incompletas o imperfectas que fueran, a Bruselas como muestra de buena fe.

Robots-Xi-Jinping El presidente Xi Jinping visitó el Instituto de Tecnología Avanzada de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China en Hefei. Xinhua

En cambio, China ha intensificado sus esfuerzos para promover el modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones, que se ha extendido mucho más arriba en la cadena de valor hacia áreas como la tecnología limpia y la robótica, donde Europa y EE.UU. tienen intereses importantes.

Beijing quiere mantener un control absoluto en áreas como los minerales críticos y las materias primas para productos farmacéuticos. No ha mostrado ningún deseo de actuar como policía mundial ni como proveedor de bienes comunes globales. Como señaló recientemente Elizabeth Economy, investigadora de la Institución Hoover y experta en China, en una conferencia celebrada en Washington: “China quiere los derechos que conlleva ser una superpotencia, pero sin las responsabilidades”.

La cuestión de cómo abordar este desafío comercial es, como ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron, una cuestión de “vida o muerte”. Incluso una mayor inversión conlleva riesgos "cuando la integración se convierte en fuente de subordinación", como señaló el primer ministro canadiense Mark Carney en su discurso de Davos en enero, que marcó un hito. Aunque, en teoría, se podría lograr un cierto nivel de demanda industrial y de consumo a gran escala mediante el tipo de alianza de potencias medias que ha defendido Carney, un nuevo sistema con EE.UU. y Europa en su núcleo sería mucho más eficaz.

Como han escrito los exasesores de Joe Biden y expertos en China Kurt Campbell y Rush Doshi, la “escala aliada”, en forma de asociaciones económicas e industriales entre EE.UU., Europa y los grandes países de tamaño mediano, representaría más del doble del producto interno bruto (PIB) de China. También crearía una resiliencia mucho mayor en las cadenas de suministro cruciales. Después de todo, EEUU es el único actor, fuera de China, con una ventaja competitiva en inteligencia artificial (IA), una tecnología que transformará todas las industrias y que necesita desesperadamente estar respaldada por los valores europeos. A menos que eso ocurra, el mundo sólo tendrá dos opciones: el control ejercido por los oligarcas estadounidenses o por los mercantilistas chinos.

Trump-Aranceles Donald Trump sostiene un gráfico mientras pronuncia un discurso sobre aranceles recíprocos durante un evento en el Jardín de las Rosas titulado “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser rico” en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 2 de abril de 2025. AFP

Ése es exactamente el conjunto de malas opciones que la administración de Biden intentaba evitar. Y sospecho que hay más de unos pocos europeos que ahora, apenas 15 meses después del inicio del destructivo segundo mandato de Trump, desearían haber estado más abiertos al enfoque de Biden para crear un nuevo paradigma económico.

Pero incluso la administración de Trump sabe que EE.UU. no puede hacerlo por sí solo. Sus esfuerzos por desarrollar una alianza global de minerales críticos para combatir el acaparamiento chino son una admisión de ello. Lo mismo ocurre con su nueva estrategia marítima — que incluye una solicitud presupuestaria para 2027 de US$65.8 mil millones para la construcción de nuevos buques — que requerirá trabajar con socios de Corea del Sur y Japón, así como de Europa.

Son ideas valiosas, aunque provengan de la Casa Blanca de Trump. Por supuesto, los europeos se muestran, con razón, escépticos ante cualquier cosa que provenga de EE.UU. en este momento. Los franceses y los británicos, por ejemplo, están formando una coalición de naciones para ayudar a liberar el estrecho de Ormuz una vez que la guerra haya terminado definitivamente, una coalición que podría no incluir a EE.UU. ni a Israel. Es una reacción comprensible en este momento. Pero Europa por sí sola — al igual que EE.UU. por sí solo — no es una alternativa viable a China. No es demasiado pronto para empezar a pensar cuál podría ser.

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