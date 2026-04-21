Crisis de Irán no ha alcanzado su punto álgido

La niebla de la guerra es un concepto conocido. Estados Unidos (EE.UU.) e Irán le están presentando ahora al mundo un nuevo concepto: la niebla de la paz.

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Hay un cese al fuego en el conflicto entre EE.UU., Israel e Irán. Pero muy pocas otras cosas están claras. Esta semana comenzó con los estadounidenses diciendo que estaban a punto de comenzar nuevas conversaciones de paz y los iraníes negándolo. ¿Durará el cese al fuego actual más allá del miércoles? ¿Ha ofrecido Irán detener todo el enriquecimiento nuclear? ¿Permanecerá cerrado el estrecho de Ormuz o se reabrirá?

Todo depende de a quién le preguntes; y de cuándo se lo preguntes. El viernes 17 de abril, el presidente estadounidense Donald Trump anunció triunfalmente que “Irán ha acordado no volver a cerrar nunca más el estrecho de Ormuz”. Al día siguiente, Irán anunció que cerraba el estrecho .

Mirando a través de la niebla de la paz, ésta es mi mejor suposición de lo que probablemente sucederá a continuación. La buena noticia es que tanto Irán como EE.UU. quieren un acuerdo de paz. Los iraníes saben cuán vulnerables son a nuevos bombardeos aéreos. Los estadounidenses comprenden la amenaza que representa para la economía mundial el cierre continuo del estrecho.

La mala noticia es que ambas partes desconfían la una de la otra y siguen muy distanciadas en todas las cuestiones cruciales. Entre ellas se incluyen el enriquecimiento nuclear, la libertad de navegación, el alivio de las sanciones, el futuro del Líbano e Israel, el programa de misiles de Irán y su apoyo a grupos regionales aliados como Hezbolá.

En circunstancias normales, resolver todas estas cuestiones llevaría meses, incluso años. El acuerdo nuclear con Irán (conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC), que se firmó en 2015 — y que luego Trump rompió en 2018 — tardó aproximadamente tres años en negociarse.

Sin embargo, la economía mundial no puede esperar meses a que las negociaciones den sus frutos. El cierre continuo del estrecho de Ormuz seguirá haciendo subir los precios de la energía. La escasez de combustible para aviones podría hacerse sentir en cuestión de semanas. Los agricultores de todo el mundo están consternados por el aumento del precio de los fertilizantes, lo que pronto se reflejará en los precios de los alimentos. El bloqueo de EE.UU. a Irán también aumentará la presión económica directa sobre la República Islámica.

Acuerdo-Paz-Iran-Estados-Unidos Un hombre lee el periódico tras las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán en Karachi, Pakistán, el 12 de abril de 2026. Irán y Estados Unidos no lograron alcanzar un acuerdo tras las conversaciones de paz celebradas en Islamabad el 11 de abril. EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER

Preguntas por responder

Las preguntas clave ahora son: ¿obligará la creciente presión económica a ambas partes a alcanzar un acuerdo a la velocidad de la luz? ¿O la dificultad de cerrar la brecha entre las posiciones iraní y estadounidense llevará a un colapso de las negociaciones y a una escalada del conflicto?

Cualquiera de los dos resultados es posible, pero yo me inclino por la escalada. Si eso es cierto, entonces el Medio Oriente y la economía mundial aún no han visto lo peor de esta crisis.

La escalada es probable porque tanto EE.UU. como Irán parecen creer que pueden obligar a la otra parte a ceder primero. El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, regresó a casa tras unas conversaciones fallidas con los iraníes en Pakistán el 12 de abril con un ánimo optimista, y le dijo a su círculo cercano que el bloqueo estadounidense probablemente obligaría a los iraníes a ceder en unos pocos días.

Pero a lo largo de este conflicto, la administración Trump ha sobreestimado sistemáticamente la capacidad de EE.UU. para doblegar a Irán a su voluntad y ha subestimado la resistencia del régimen iraní. Ese patrón amenaza ahora con repetirse.

Es posible que EE.UU. ya haya iniciado un nuevo ciclo de enfrentamientos al confiscar un buque iraní. Si EE.UU. intensifica aún más la situación — por ejemplo, llevando a cabo la amenaza del presidente Trump de “destruir cada una de las centrales eléctricas y cada uno de los puentes de Irán” — entonces es mucho más probable que Irán contraataque a que se rinda. La respuesta iraní podría incluir ataques contra refinerías de petróleo y plataformas marítimas en el Golfo o alentar a los rebeldes hutíes en Yemen a cumplir su amenaza contra el tráfico marítimo que atraviesa el Mar Rojo.

Cualquiera de esas medidas agravaría significativamente la crisis energética mundial. Incluso tal como están las cosas, los iraníes saben que el actual bloqueo del estrecho tendrá efectos cada vez más graves en la economía mundial.

Es probable que, en las próximas semanas, y quizás meses, se vivan períodos de escalada, mezclados con períodos de negociaciones — con ambos procesos produciéndose a veces en paralelo — mientras Irán y EE.UU. ponen a prueba la voluntad del otro. Algunas cuestiones resultarán más fáciles de resolver que otras. Probablemente Irán no esté enriqueciendo uranio en este momento, por lo que podría aceptar una moratoria indefinida a cambio de que EE.UU. acepte su derecho legal a enriquecerlo.

Ormuz Helicópteros AH-64 Apache sobrevolando el estrecho de Ormuz durante una patrulla el 17 de abril de 2026. @CENTCOM

La determinación de Teherán de imponer algún tipo de sistema de peaje en el estrecho de Ormuz podría resultar el problema más espinoso de todos. Pero incluso en este caso, hay mentes diplomáticas creativas trabajando en ello. ¿Y si los ingresos se repartieran entre Irán y Omán (o incluso con EE.UU., como ha sugerido Trump) y luego se disfrazaran como un fondo temporal de reconstrucción de posguerra?

Hay otras “incógnitas conocidas” que podrían complicar las cosas. ¿Cuánta presión económica sufre Irán y cuán dividido está el régimen? Las pruebas parecen indicar que los partidarios de la línea dura están ganando influencia en Teherán. Por parte de EE.UU., no está claro si, bajo su bravuconería, Trump comprende realmente la naturaleza limitada de sus opciones militares. El papel de Israel también es impredecible. ¿Podría el gobierno de Netanyahu provocar otra crisis si no le gusta cómo van las negociaciones?

Los mercados financieros cerraron la semana pasada al alza, aparentemente convencidos de que lo peor de la crisis ya pasó. Esa suposición parece excesivamente optimista.

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