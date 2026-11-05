El revés que Estados Unidos le ha dado a Donald Trump es histórico

Fotografía publicada en las cuentas oficiales de X @jamestalarico y @ginafortexas que muestra a James Talarico (i) y Gina Hinojosa brindando por su victoria en un local de Texas.

La noche del martes 3 parece marcar el principio del fin de Donald Trump. Es probable que su reacción ante lo que constituye una dura reprimenda personal de los votantes en las elecciones de mitad de período sea volátil. Sin embargo, cuesta imaginar cómo podría recuperarse de una ola demócrata tan contundente después de haber instado a los votantes a actuar como si su nombre figurara en la boleta electoral. Pese a las recomendaciones recibidas, Trump convirtió las elecciones en un referéndum sobre su persona. Así pues, él es el responsable de la derrota republicana de proporciones históricas.

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Hubo muchos otros perdedores el martes por la noche. Elon Musk, quien invirtió más de US$200 millones de su propio bolsillo en la contienda por el Senado de Texas, comprobó que ni siquiera las donaciones de magnitudes históricas pueden comprar el cariño de los votantes ni garantizar resultados frente a un giro tan pronunciado de la opinión pública. Su candidato, Ken Paxton, perdió frente al candidato demócrata James Talarico, quien ni siquiera había nacido la última vez que un demócrata ganó un escaño en el Senado de EEUU por Texas. También fue una noche desastrosa para el otrora poderoso Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC), que gastó mucho dinero intentando derrotar a Abdul El-Sayed en Michigan. El-Sayed está a punto de convertirse en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos (EE.UU.), tras haber obtenido también la mayoría del voto judío emitido anticipadamente en Michigan, según las encuestas a la salida de las urnas.

Personas caminan frente a una pantalla que marca la preferencia de los latinos en Estados Unidos este martes, en el Centro Long para las Artes Escénicas en Austin, Texas (EE.UU.). EFE/Carlos Ramírez También fue una noche terrible para Vivek Ramaswamy, el grandilocuente discípulo de Trump, quien fue derrotado en la carrera de gobernador de Ohio. Tal vez ahora se retire de la política tras haber gastado una gran parte de su fortuna personal en lo que, hace apenas unos meses, se consideraba una apuesta segura. Del mismo modo, el difunto Lindsey Graham se estaría revolviendo en su proverbial tumba al ver cómo su hermana, Darline Graham, recientemente designada, perdió el escaño que él ocupó durante tantos años en Carolina del Sur a manos de un demócrata. Es la primera vez en casi 30 años que ese partido gana una contienda por el Senado en el estado. Se alcanzarán muchos otros hitos en las elecciones de mitad de período de 2026 en EE.UU., que, según los primeros datos, registraron una participación históricamente alta. Parece que EE.UU. finalmente ha salido del hechizo de Trump.

En cada contienda, la injerencia burda de Trump lo perjudicó. En una entrevista telefónica conmigo el martes, una hora antes de que cerraran los primeros centros de votación, Trump dijo que se había sentido animado por el entusiasmo que había observado durante su reciente y frenética gira de campaña. Normalmente, los presidentes se esfuerzan por mantener su nombre fuera de los titulares durante las elecciones de mitad de período. Muchos evitan por completo participar en las campañas electorales. Trump recorrió todo el país con la energía de alguien mucho más joven, pero parece que no hizo más que agravar el atolladero electoral de su partido.

Trump no sólo se colocó en el centro de cada ciclo informativo, sino que hizo todo lo posible por menospreciar las principales preocupaciones del electorado. El costo de la vida era un “engaño de los Tontócratas [sic]”, insistió Trump. Aunque la guerra con Irán y sus efectos inflacionarios fueron un tema dominante, Trump les dijo a los votantes que había cumplido todas sus promesas. Una de esas promesas era evitar las guerras en el Medio Oriente. Algunos creen que mostró claros signos de deterioro cognitivo. “De hecho, he cumplido muchas más promesas de las que hice”, dijo Trump enigmáticamente el día anterior a las elecciones.