  • Cotizaciones
    jueves 05 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El revés que Estados Unidos le ha dado a Donald Trump es histórico

    En varias contiendas de las elecciones de mitad de período, la injerencia burda del presidente lo perjudicó

    Fotografía publicada en las cuentas oficiales de X @jamestalarico y @ginafortexas que muestra a James Talarico (i) y Gina Hinojosa brindando por su victoria en un local de Texas.

    Fotografía publicada en las cuentas oficiales de X @jamestalarico y @ginafortexas que muestra a James Talarico (i) y Gina Hinojosa brindando por su victoria en un local de Texas.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | Edward Luce
    Por Edward Luce
    Editor y columnista nacional de EE.UU.

    La noche del martes 3 parece marcar el principio del fin de Donald Trump. Es probable que su reacción ante lo que constituye una dura reprimenda personal de los votantes en las elecciones de mitad de período sea volátil. Sin embargo, cuesta imaginar cómo podría recuperarse de una ola demócrata tan contundente después de haber instado a los votantes a actuar como si su nombre figurara en la boleta electoral. Pese a las recomendaciones recibidas, Trump convirtió las elecciones en un referéndum sobre su persona. Así pues, él es el responsable de la derrota republicana de proporciones históricas.

    Hubo muchos otros perdedores el martes por la noche. Elon Musk, quien invirtió más de US$200 millones de su propio bolsillo en la contienda por el Senado de Texas, comprobó que ni siquiera las donaciones de magnitudes históricas pueden comprar el cariño de los votantes ni garantizar resultados frente a un giro tan pronunciado de la opinión pública. Su candidato, Ken Paxton, perdió frente al candidato demócrata James Talarico, quien ni siquiera había nacido la última vez que un demócrata ganó un escaño en el Senado de EEUU por Texas. También fue una noche desastrosa para el otrora poderoso Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC), que gastó mucho dinero intentando derrotar a Abdul El-Sayed en Michigan. El-Sayed está a punto de convertirse en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos (EE.UU.), tras haber obtenido también la mayoría del voto judío emitido anticipadamente en Michigan, según las encuestas a la salida de las urnas.

    Personas caminan frente a una pantalla que marca la preferencia de los latinos en Estados Unidos este martes, en el Centro Long para las Artes Esc&eacute;nicas en Austin, Texas (EE.UU.).

    Personas caminan frente a una pantalla que marca la preferencia de los latinos en Estados Unidos este martes, en el Centro Long para las Artes Escénicas en Austin, Texas (EE.UU.).

    También fue una noche terrible para Vivek Ramaswamy, el grandilocuente discípulo de Trump, quien fue derrotado en la carrera de gobernador de Ohio. Tal vez ahora se retire de la política tras haber gastado una gran parte de su fortuna personal en lo que, hace apenas unos meses, se consideraba una apuesta segura. Del mismo modo, el difunto Lindsey Graham se estaría revolviendo en su proverbial tumba al ver cómo su hermana, Darline Graham, recientemente designada, perdió el escaño que él ocupó durante tantos años en Carolina del Sur a manos de un demócrata. Es la primera vez en casi 30 años que ese partido gana una contienda por el Senado en el estado. Se alcanzarán muchos otros hitos en las elecciones de mitad de período de 2026 en EE.UU., que, según los primeros datos, registraron una participación históricamente alta. Parece que EE.UU. finalmente ha salido del hechizo de Trump.

    Leé además

    El voluntario de campaña Buddy Luce sostiene un cartel en contra de Elon Musk en un centro de votación en Keller, Texas, EE. UU., mientras los votantes acuden a las urnas para las elecciones de medio término, el 3 de noviembre de 2026.
    Midterms 2026

    Musk y Bloomberg, grandes financiadores de elecciones más costosas en Estados Uniodos
    Donald Trump habla con miembros de los medios de comunicación en el jardín sur de la Casa Blanca antes de subir al Marine One.
    Video
    Midterms 2026

    Del “veto” a la “aceptación”: ¿cómo gobernará Trump con el Congreso en manos de los demócratas?

    En cada contienda, la injerencia burda de Trump lo perjudicó. En una entrevista telefónica conmigo el martes, una hora antes de que cerraran los primeros centros de votación, Trump dijo que se había sentido animado por el entusiasmo que había observado durante su reciente y frenética gira de campaña. Normalmente, los presidentes se esfuerzan por mantener su nombre fuera de los titulares durante las elecciones de mitad de período. Muchos evitan por completo participar en las campañas electorales. Trump recorrió todo el país con la energía de alguien mucho más joven, pero parece que no hizo más que agravar el atolladero electoral de su partido.

    Trump no sólo se colocó en el centro de cada ciclo informativo, sino que hizo todo lo posible por menospreciar las principales preocupaciones del electorado. El costo de la vida era un “engaño de los Tontócratas [sic]”, insistió Trump. Aunque la guerra con Irán y sus efectos inflacionarios fueron un tema dominante, Trump les dijo a los votantes que había cumplido todas sus promesas. Una de esas promesas era evitar las guerras en el Medio Oriente. Algunos creen que mostró claros signos de deterioro cognitivo. “De hecho, he cumplido muchas más promesas de las que hice”, dijo Trump enigmáticamente el día anterior a las elecciones.

    Quizás su decisión más desconcertante desde el punto de vista psicológico fue pronunciar su discurso de cierre de campaña frente al estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington, una obsesión de Trump que pocos estadounidenses parecen compartir. En los anales de las campañas políticas estadounidenses, difícilmente se habrá visto un alegato final más extraño. La mayor parte de la perorata de una hora que Trump pronunció la víspera de las elecciones giró en torno al estanque.

    “El estanque reflectante se ve ahora mejor que nunca”, dijo Trump, tras afirmar que tanto Barack Obama como Joe Biden habían intentado mejorar el estanque sin conseguirlo. “Estamos reemplazando todo el césped y todos los parques. Porque, al igual que los seres humanos, el césped también tiene vida”. Según se informó, algunos miembros del personal de la Casa Blanca de Trump que lo veían por televisión se taparon la cara con las manos mientras él hablaba.

    El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (izquierda), saluda al salir de la obra del sal&oacute;n de baile de la Casa Blanca en, el 4 de noviembre de 2026.

    El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (izquierda), saluda al salir de la obra del salón de baile de la Casa Blanca en, el 4 de noviembre de 2026.

    Los demócratas controlarán ahora ambas cámaras del Congreso de EE.UU., en un resultado que incluso a Trump podría parecerle “demasiado grande como para amañarlo”. Hay dos consecuencias inmediatas. La primera es que la pugna republicana por elegir a otro candidato presidencial para 2028 comenzará de inmediato. De hecho, Ron DeSantis, el gobernador saliente de Florida, quien, podría decirse, dio comienzo a esa campaña incluso antes de que cerraran las urnas, dijo, sin mencionar a Trump, que ningún funcionario público debería lucrarse con el ejercicio de un cargo. Esto apunta a una reacción contra la corrupción tras unas elecciones en las que ese tema ocupó el primer lugar en muchas encuestas recientes.

    La segunda consecuencia es que la imprevisibilidad de Trump probablemente adquirirá aún más protagonismo durante su presidencia. Para quienes se oponen a él, la noche del martes cayó como un rayo. Pero, cuando se trata de drama, rara vez algo o alguien supera a Trump. Sea cual sea su reacción, el resultado de 2026 cambiará el rumbo de EE.UU. La derrota republicana en las elecciones de mitad de período de 2018 fue el fin del principio de Trump, para tomar prestada la frase de Churchill. Las elecciones de mitad de período de esta semana, con una alta participación, una década después de que Trump descendió por aquella escalera mecánica en Nueva York al empezar su carrera política, marcan el comienzo de su fin.

    Copyright The Financial Times Limited 2026

    © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

    Selección semanal
    Desayunos Búsqueda

    Un presidente y dos exmandatarios de distintos partidos mostraron a Uruguay como una “excepción” en una región convulsionada

    Por Federico Castillo
    Desayunos Búsqueda

    Lacalle Herrera: “Jorge Díaz, nada menos, el que le quiere ganar a Lacalle Pou”

    Por Federico Castillo
    Elecciones en Brasil

    El triunfo de Lula dio pie al festejo en la izquierda, pero su gobierno enfrentará cuatro años complejos

    Por  Guillermo Draper  y Nicolás Delgado
    Desestima indemnización

    Justicia internacional falla a favor de Uruguay por Aratirí, el mayor reclamo monetario de la historia del país

    Por Nicolás Delgado

    Te Puede Interesar

    Donald Trump.
    Video

    El Frente Amplio celebra los últimos resultados electorales en el exterior, mientras el gobierno analiza su impacto

    Por Redacción Búsqueda
    Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia.

    Presidencia evalúa asignar a Jorge Díaz un nuevo rol en el Poder Ejecutivo

    Por Nicolás Delgado
    El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, junto al ministro de Economía uruguayo, en París.

    El gobierno quiere “ir por un procedimiento fast track” con la OCDE, dice el ministro Oddone

    Por Redacción Búsqueda
    Raúl Rodríguez, expresidente del Casmu.

    Informe jurídico recomienda denunciar en Fiscalía posible estafa durante la administración anterior del Casmu

    Por Paula Barquet