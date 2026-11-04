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    Musk y Bloomberg, grandes financiadores de elecciones más costosas en Estados Uniodos

    Elon Musk, en el bando republicano, y Michal Bloomberg, en el demócrata, son dos de los principales financiadores de las elecciones de medio mandato que tuvieron lugar la víspera en Estados Unidos y que se han convertido en las más costosas de la historia de ese país. La ONG Open Secrets se pregunta sobre los beneficios que podrían recibir empresas del uno y del otro en su calidad de grandes contribuyentes

    El voluntario de campaña Buddy Luce sostiene un cartel en contra de Elon Musk en un centro de votación en Keller, Texas, EE. UU., mientras los votantes acuden a las urnas para las elecciones de medio término, el 3 de noviembre de 2026.

    El voluntario de campaña Buddy Luce sostiene un cartel en contra de Elon Musk en un centro de votación en Keller, Texas, EE. UU., mientras los votantes acuden a las urnas para las elecciones de medio término, el 3 de noviembre de 2026.

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    EFE/EPA/LAURA BRETT
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Open Secrets, ONG que se dedica a investigar el dinero en el sistema político estadounidense, estima los gastos de las elecciones de medio mandato de noviembre de este año en Estados Unidos en unos 12.000 millones de dólares. ¿Quién está detrás de esa suma récord? Esta es la gran pregunta sobre la financiación de las campañas para estas elecciones que han marcado una aplastante derrota para Trump y una de las más humillantes para los republicanos.

    Este sistema beneficia tanto a los republicanos, que agrupan los tres mayores donantes, como a los demócratas, dice Hilary Bradset, directora ejecutiva de Open Secrets.

    “En el bando demócrata Michael Bloomberg es la cuarta persona que más ha donado: unos 83 millones de dólares. Así que estos nombres nos resultan familiares. Estas personas tienen intereses empresariales en juego. Elon Musk, por ejemplo, tiene empresas que se benefician enormemente del gobierno con grandes contratos públicos. Así que, en su caso, también se podría argumentar que hay un interés significativo en juego para él, desde el punto de vista empresarial”, explica Bradset.

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    Elon Musk es, sin lugar a duda, el mayor donante de estas elecciones con 474 millones de dólares destinados al partido republicano. Esto lo hace también a través de las “Super PACs”, un mecanismo aprobado por el Departamento de Justicia en 2010 que permite recaudar fondos sin ningún techo y con cierta opacidad, para financiar anuncios, encuestas y otros contenidos de campaña. Pues aunque existen reglas, su regulación es casi inexistente asegura Braseth.

    Michael Bloomberg.

    Michael Bloomberg.

    “Existen normas que, en teoría, regulan a estos grupos. Sin embargo, en Estados Unidos su aplicación es muy laxa. En teoría, estos grupos no pueden coordinarse con las campañas en lo que respecta a sus gastos, pero en la práctica esta norma se cumple de forma muy laxa. Hemos visto, sobre todo durante el último año, el auge de una coordinación evidente y abierta entre estos grupos y las campañas, incluido un fenómeno denominado ‘red boxing’. Y eso es básicamente un manual de estrategias que estos super PAC pueden seguir para gastar a favor o en contra de un candidato”, precixa.

    Hilary Bradset alerta que estos mecanismos son dañinos para la democracia pues, desde 2001 no se ha llevado a cabo una reforma integral de la financiación de las campañas electorales y las últimas cifras muestran un patrón de los mega donantes relacionados con la inteligencia artificial, las criptomonedas y los grupos de presión que promueven a Israel.

    FUENTE:RFI

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