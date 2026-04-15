Isla tropical china busca ser el mayor centro de libre comercio del mundo

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Una isla tropical china está llevando a cabo el experimento de libre comercio más ambicioso del país desde que Beijing estableció sus primeras zonas económicas especiales en la década de 1980.

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Hainan, una isla bordeada de palmeras del tamaño de Bélgica y destino tradicional de turistas nacionales, está apostando a que impuestos más bajos y normas de inversión menos restrictivas la ayudarán a transformarse en el puerto de libre comercio más grande del mundo.

Tras años de trabajo preliminar, el régimen aduanero de Hainan se separó del de China continental en diciembre, una medida que el líder chino Xi Jinping ha promovido como prueba del impulso reformista sostenido del país y de los esfuerzos continuos por abrir sus mercados a las empresas extranjeras. Xi dijo que este proyecto “histórico” era “una puerta de entrada clave que impulsa la apertura del país”.

Xi Jinping web.jpg El presidente chino Xi Jinping.

Desde 2013, China ha implementado docenas de zonas de libre comercio en todo el país. Los proyectos se basan en las zonas económicas especiales de finales de las décadas de 1970 y 1980 que atraen a los inversionistas con incentivos fiscales y de otro tipo, así como con normas más flexibles para la inversión y el comercio.

El proyecto de Hainan se distingue por su tamaño — la iniciativa abarca toda la isla — y las autoridades esperan que impulse la economía de la isla, que se ha visto afectada por décadas de altibajos en el mercado inmobiliario y por investigaciones anticorrupción contra altos funcionarios.

Sin embargo, algunos expertos cuestionan la eficacia de estos proyectos para atraer a empresas extranjeras, especialmente ahora que ha disminuido el interés extranjero en invertir en China, y si realmente ofrecen un acceso sustancialmente mejor a los vastos mercados del país. La ubicación relativamente remota de Hainan y su mercado interno limitado agravarán el desafío, dicen.

Tras el cierre aduanero de diciembre, Hainan eliminó los impuestos de importación sobre la mayoría de los artículos. Bajo la nueva política aduanera, los artículos que se someten a un procesamiento que añade un valor del 30% pueden reexportarse a China continental sin aranceles, algo que los funcionarios esperan que impulse la manufactura local.

La provincia también ha introducido las restricciones más flexibles de China en materia de inversión extranjera; un límite del 15 por ciento en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y morales para algunas compañías y particulares; y una serie de políticas que le permiten ofrecer desde medicamentos aún no aprobados en el continente hasta un acceso más libre a Internet en zonas previamente autorizadas.

“Aunque nuestra base industrial aún no es lo suficientemente grande, aprovecharemos estos escenarios de aplicación para atraer activamente a empresas nacionales y extranjeras”, dijo Jiang Hong, subdirector de la agencia provincial de planificación económica, en una conferencia de prensa en febrero.

Las autoridades dicen que, en las primeras seis semanas de la nueva política aduanera, Rmb857 millones (US$124 millones) en mercancías ahorraron Rmb129 millones en aranceles, mientras que se registraron 5,700 empresas de comercio exterior en la provincia.

“Con el Puerto de Libre Comercio como punta de lanza, nuestros productos se están exportando rápidamente a más de una docena de países y regiones, y este número sigue aumentando”, dijo Cao Youhua, subdirector general de Ausca International Oils and Grain.

La política ayudó a la compañía a comprar materias primas, como la soja brasileña, a un precio más bajo, dijo. Las semillas se utilizan luego para fabricar aceite de cocina en una planta de Hainan.

Pero Cao añadió que la mayor diferencia que había supuesto el cierre aduanero fue facilitar las exportaciones de la compañía, más que sus ventas al continente. Dijo que Ausca ahora exportaba la mitad de su producción de Hainan, tras comenzar a vender a los mercados extranjeros a finales del año pasado, cuando la provincia actualizó su política aduanera.

Algunos advierten que será difícil seguir ampliando la base industrial de la isla.

Isla-China

Según Alicia García-Herrero, economista principal para Asia-Pacífico de Natixis, es poco probable que las industrias que requieren mucho capital tengan éxito, dada la limitada infraestructura portuaria de la isla y su separación del continente por 32 kilómetros de mar.

“No tiene sentido; se crea una zona de libre comercio que está lejos de todo”, dijo. “No hay motivos”.

Se necesitarán reformas mucho más amplias para que Hainan se ajuste a los estándares de centros comerciales rivales como Singapur y Hong Kong, que cuentan con monedas libremente convertibles y poderes judiciales independientes, dicen los críticos.

“Si se analizan las políticas del puerto de libre comercio, son las más avanzadas en términos legales en toda China, excepto Hong Kong”, dijo Ngeow Chow Bing, experto en China de la Universidad de Malaya. “Mi valoración sigue siendo que adolece de ser una región periférica para los propios chinos. Los inversionistas extranjeros, en general, serán mucho más escépticos”.

Existían argumentos convincentes para que la isla impulsara sectores donde predominan los servicios, como el turismo y la medicina, señaló García-Herrero, dados sus bajos costos y su entorno agradable.

Los representantes también se han acercado a compañías de servicios financieros de toda Asia, en particular de Singapur y Hong Kong, promocionando a Hainan como un centro para la inversión transfronteriza y la gestión patrimonial.

Además de su límite al impuesto sobre la renta, Hainan tiene requisitos menos estrictos para otorgar licencias a fondos nacionales que invierten en el extranjero y a sociedades extranjeras que invierten en China.

En una visita a la isla organizada por la Asociación de Periodistas de Toda China, afiliada al Partido Comunista, también se le mostró al Financial Times (FT) un complejo de turismo médico, el centro comercial libre de impuestos más grande del mundo, un parque de oficinas donde las compañías pueden solicitar acceso a sitios web extranjeros bloqueados como Google y el puerto de Yangpu, donde el gobierno espera cuadruplicar el volumen anual de contenedores para 2035.

Los delegados que asistieron el mes pasado a la sesión anual del parlamento chino — que actúa como simple organismo de ratificación — parecían preocupados por la pérdida de interés de las autoridades centrales. Señalaron que el financiamiento del gobierno central asignada a Hainan dentro del presupuesto había disminuido el año pasado, y pidieron un apoyo renovado.

En su petición de un mayor apoyo del gobierno central, Cai Qiang, jefe del departamento de finanzas de la isla, dijo a los periodistas: “Como todo el mundo sabe, la fase de despegue de un avión es la que requiere más combustible”.

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