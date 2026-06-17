Los líderes del G7 aumentarán las sanciones al sector energético ruso

Los líderes de los países del G7 han acordado “aumentar la presión” sobre Rusia, incluso mediante nuevas sanciones a las exportaciones de petróleo y gas, en un esfuerzo por cortar el flujo de fondos que alimentan los esfuerzos bélicos de Vladímir Putin .

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Una fuente diplomática francesa declaró el martes que se había alcanzado un consenso entre el grupo de naciones ricas tras una ronda de conversaciones en la que también estuvo presente el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski . El Reino Unido y Canadá también anunciaron nuevas sanciones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, es el anfitrión de la reunión de los líderes —incluyendo el presidente estadounidense, Donald Trump— en el complejo turístico alpino de Évian-les-Bains hasta el miércoles.

“Los líderes han acordado aumentar la presión sobre Rusia, especialmente mediante sanciones al petróleo y al gas”, afirmó la fuente francesa tras una sesión dedicada a Ucrania.

El conflicto en el Medio Oriente ha eclipsado la situación en Ucrania en los últimos meses, por lo que los líderes del G7 en la cumbre han intentado volver a involucrar a Trump en la ayuda a Kiev, ahora que está a punto de firmarse un acuerdo para prorrogar el alto el fuego con Teherán.

Zelenski-TRump Una fotografía facilitada por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y al presidente estadounidense Donald J. Trump conversando al margen de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026. EFE

Kiev ha pedido que se intensifique la presión sobre Moscú, ya que Rusia se ha estancado en el frente, lo que ha llevado al ejército de Putin a intensificar los ataques con misiles de largo alcance y drones.

“Ahora que esto ha terminado, vamos a centrarnos en aquello y ver si podemos acabarlo”, dijo Trump el lunes en referencia a Irán y Ucrania.

El presidente estadounidense indicó que también estaba dispuesto de ejercer presión sobre las exportaciones energéticas rusas, sin dar detalles sobre cómo lo haría.

Estados Unidos (EE.UU.) había concedido una serie de exenciones para el petróleo y los productos petrolíferos rusos transportados por vía marítima durante la guerra contra Irán, con el fin de aliviar la presión sobre los precios mundiales de la energía. Aunque Washington ya había prorrogado dichas exenciones, estas volverán a expirar en los próximos días.

Tras un intercambio entre los dos líderes esta mañana, se espera que Trump y Zelenski mantengan una reunión bilateral más adelante durante la cumbre del G7. Zelenski declaró en un mensaje de audio compartido con los periodistas tras las reuniones: “Ante todo, Putin no quiere poner fin a la guerra, pero hay que obligarle a hacerlo, principalmente mediante sanciones. Todos los países hablaron de ello”.

Zelenski-Macron El presidente de Francia, Emmanuel Macron (d), recibió en los jardines del Hotel Royal a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, para una sesión especial durante la mañana centrada en la paz y la seguridad en Ucrania. EFE/ @EmmanuelMacron

Canadá y el Reino Unido también anunciaron que intensificarían las sanciones contra la 'flota en la sombra' de buques rusos que transportan exportaciones de petróleo y gas para eludir las sanciones vigentes.

El primer ministro británico, Sir Keir Starmer, le declaró a la prensa que existía “unidad en la sala” respecto a la idea de que Ucrania estaba avanzando en el campo de batalla y de que las sanciones contra Rusia estaban surtiendo efecto. “Existe una sensación real de que ha llegado el momento de que todos nosotros, como G7, aumentemos la presión; como habrán visto esta mañana, hemos impuesto nuevas sanciones a Rusia”, afirmó.

El lunes, el Reino Unido anunció que tomaría medidas contra la flota en la sombra de Rusia, incluyendo varios buques que transportan gas natural licuado ruso sujeto a sanciones. Asimismo, el Reino Unido planea imponer nuevas medidas para “sacar a la luz y derrocar” una red de inteligencia militar rusa, o GRU, vinculada a una empresa llamada Neptune, la cual, según Londres, “adquiría de forma encubierta tecnología occidental para el ejército ruso”.

La fuente diplomática francesa señaló que el hecho de que el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán ya estaba contribuyendo a reducir los precios mundiales del petróleo y el gas había ayudado a lograr un consenso sobre la imposición de sanciones a las exportaciones energéticas rusas.

Ucrania-Kiev-Ataque-Rusia Vista de los daños causados en la catedral de la Dormición del monasterio de las Cuevas de Kiev después de que un ataque ruso causara un incendio en el techo que ha destruido varias de sus cúpulas inferiores. EFE

Otra forma en que los países del G7 podrían comprometerse a ayudar a Ucrania sería reforzando sus sistemas de defensa aérea, indicó la fuente francesa. Zelenski ha estado solicitando autorización de EE.UU. para fabricar misiles interceptores Patriot en Ucrania, argumentando que el país es vulnerable a los ataques rusos con misiles balísticos de largo alcance.

Funcionarios ucranianos le han declarado al Financial Times (FT) que el suministro estadounidense de interceptores Patriot es insuficiente y llega con demasiada lentitud, lo que provoca un aumento de los ataques rusos directos contra infraestructuras críticas y civiles. Zelenski afirmó haber abordado esta cuestión con Trump y aseguró que sus respectivos equipos “seguirán trabajando” en el asunto.

Por Leila Abboud, Jim Pickard and Amy Mackinnon

Copyright The Financial Times Limited 2026

© 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.