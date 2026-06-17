En Miami, tras el partido de Uruguay, el gobierno firmó un acuerdo con Arabia Saudita con 2030 en el horizonte

El término Very Very Important Person (VVIP, por sus siglas en inglés) describe la categoría de invitados más importantes en espectáculos deportivos y artísticos. Durante el Mundial 2026, que comenzó la semana pasada en Canadá, Estados Unidos y México, la FIFA reserva filas y palcos especiales en los estadios para estas personalidades, desde jefes de Estado hasta actores de Hollywood y exfutbolistas de élite. El lunes 15, durante el partido inaugural entre Uruguay y Arabia Saudita por el grupo H, el Hard Rock Stadium de Miami congregó a algunas de esas figuras en ese espacio.

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Entre ellos se encontraban los exfutbolistas Diego Forlán, Diego Godín, Roberto Baggio y Hristo Stoichkov, el exárbitro Pierluigi Collina, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y el de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita, Yasser Al-Misehal.

Muy cerca sobresalía Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro de Deportes saudí y hombre de estrecha confianza del líder del régimen, el príncipe heredero Mohammed bin Salmán. Su presencia era manifiesta para la delegación uruguaya. La intención del gobierno era que el propio presidente Yamandú Orsi ocupara ese palco; ante su ausencia, lo representó el canciller Mario Lubetkin, quien llegó a Estados Unidos con el mandato de profundizar las relaciones con los saudíes.

Mundial 2026 Con la mira en inversiones saudíes para 2030, la AUF y empresarios lamentaron la baja de Orsi en el Mundial

Al-Faisal y Lubetkin habían entrado en contacto el año pasado, cuando el ministro uruguayo viajó a Arabia Saudita en misión oficial y conoció a distintas autoridades del gobierno. Ayer martes, un día después del empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita, ambos se reunieron. El diálogo se dio en un hotel de Miami, minutos antes de que Alejandro Pereda, secretario nacional del Deporte, firmara un acuerdo de cooperación general en materia de deportes con el Ministerio de Deportes de Arabia Saudita.

“Se trata de un paso más en un recorrido, en un proceso en la relación entre ambos países que tomó fuerza desde el 2025”, explicó Lubetkin, consultado por Búsqueda .

El objetivo del acuerdo es allanar la cooperación entre los dos países en distintas áreas deportivas, como por ejemplo infraestructura. A largo plazo, tanto el gobierno como la AUF ven en ese vínculo una oportunidad para explorar posibles inversiones en el Estadio Centenario.

Uruguay será una de las sedes del Mundial 2030, a cargo de una ceremonia homenaje al primer Mundial de 1930 y de un partido de la fase de grupos. Las exigencias de la FIFA para los estadios mundialistas obligan a una reforma de entorno a los US$ 180 millones, para la cual Orsi creó una comisión y sobre la que el Poder Ejecutivo dejó en claro a la AUF que deberá solventarse con fondos privados.

El viaje previo a Arabia Saudita

Del 29 de octubre al 1 de noviembre, Lubetkin encabezó una misión oficial por Riad, capital de Arabia Saudita, en la que se reunió entre otros con su par saudí, el príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah bin, y con el ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Abel Al Jubeir. La gira concluyó con la firma de un acuerdo de promoción y protección de inversiones.

Información-Lubetkin-Canciller Arabia Saudita 2025-Presidencia Mario Lubetkin junto a Faisal bin Farhan bin Abdullah bin, ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, durante una misión oficial del gobierno uruguayo en Riad. Presidencia de la República

En el viaje, el canciller uruguayo también mantuvo una conversación con el ministro de Deportes, Al-Faisal, uno de los rostros más visibles de la nueva generación de dirigentes saudíes. De 42 años, príncipe de una de las ramas de la familia real y excorredor profesional de automovilismo, ocupa el cargo desde 2020. En ese rol mantiene una estrecha relación con el príncipe heredero Mohammed bin Salmán, de quien es aliado político en la ejecución de la estrategia Saudi Vision 2030, que apunta a proyectar la influencia del reino a través de inversiones masivas en distintos rubros, entre ellos el deporte.

El año pasado, Lubetkin y Al-Faisal hablaron, justamente, de una de esas inversiones: el Mundial 2034, que Arabia Saudita organizará. En aquel encuentro intercambiaron camisetas de las selecciones y dialogaron sobre el torneo previo, el de 2030, que se disputará en Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, y sobre las posibilidades de cooperación entre ambos países en torno a esa agenda compartida.

Este martes, Al-Faisal recibió nuevamente obsequios de parte de autoridades uruguayas. La Secretaría Nacional del Deporte le entregó una medalla réplica de la que se otorgó a los campeones del Mundial de 1930, mientras que la AUF le regaló una camiseta de la selección y una placa conmemorativa.

Debido a que su presidente Ignacio Alonso se encontraba junto a la selección en la concentración de Playa del Carmen, México, la AUF estuvo representada por su directora ejecutiva, Victoria Díaz, y por los integrantes del Comité Ejecutivo Andrea Lanfranco y Sergio Pérez Lauro, quienes actuaron como testigos de la firma junto al canciller Lubetkin.

Deporte-Dominguez-Infantino-Firmas Mundial 2030-Norberto Duarte-AFP El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante un acto organizado en 2024 donde explicó el formato y las sedes del Mundial 2030. Norberto Duarte/AFP

Según participantes de la reunión, el encuentro transcurrió en un clima distendido, enmarcado en el resultado del partido del día anterior y en el ambiente del Mundial 2026, con los representantes saudíes contentos con el empate 1-1 y ambas partes deseándose suerte en lo que resta del torneo.

El acuerdo suscrito con la Secretaría Nacional de Deporte y la AUF “no tiene especificidades” respecto a la renovación del Estadio Centenario, aclaró Lubetkin. El canciller lo valoró como un segundo paso concreto en ocho meses de construcción del vínculo con Arabia Saudita, tras la firma en octubre del acuerdo de promoción y protección de inversiones.

“Tenemos una relación estupenda con Arabia Saudita y con sus autoridades. Estamos trazando el camino hacia donde queremos llegar, como lo indicó el presidente Orsi, y hemos dado los primeros dos pasos”, sostuvo, en alusión a eventuales sinergias entre el Mundial 2030 y el Mundial 2034.

Durante su visita a Estados Unidos, Al-Faisal concedió una entrevista a la agencia Reuters en la que buscó aclarar varias dudas relacionadas con la organización del torneo de 2034, como la seguridad de los turistas, el rango de precios de las entradas, el costo de alojamiento en hoteles y las facilidades de visado.

“Tenemos más ‌de 60 países cuyos ciudadanos pueden obtener visados electrónicos a la llegada y esperamos que pronto haya más. Esto comenzó con un evento deportivo en el reino en 2018, cuando fuimos sede de la Fórmula E. Hemos organizado más de 150 eventos internacionales, todos los aficionados que han asistido los han disfrutado y han encontrado fácil acceso”, respondió.

La Expo 2030, en el cronograma de Uruguay

Más allá de las incidencias futbolísticas del Mundial 2026 y de futuras cooperaciones en materia deportiva, otro de los temas abordados en la conversación entre Lubetkin y Al-Faisal fue la Expo 2030 de Riad, que Arabia Saudita concibe como una plataforma central de su estrategia Saudi Vision 2030.

El país prevé invertir alrededor de US$ 7.800 millones en la organización de esta exposición universal, que se celebra aproximadamente cada cinco años en distintas ciudades del mundo y está considerada uno de los eventos comerciales más importantes del mundo. El recinto de la feria tendrá unos 6 millones de metros cuadrados, siendo uno de los más grandes en la historia de las exposiciones mundiales, y los organizadores esperan atraer a más de 40 millones de visitantes.

Información-Riad-Expo 2030-Render-Arabia Saudita Imagen digital oficial del recinto donde Arabia Saudita prevé recibir la Expo 2030. Expo 2030 Riyadh

El gobierno confirmó la presencia de Uruguay en la feria internacional con una exhibición de peso, un gesto que también busca consolidar el respaldo político a Arabia Saudita. Como parte de ese vínculo, el gobierno tiene previsto recibir en Montevideo, en los próximos meses, al representante saudí en la organización del evento.

Uruguay participó en la feria anterior, la Expo 2025, organizada en Osaka, Japón, con un stand que de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores fue visitado por más de 3,8 millones de personas y permitió generar unos 200 contactos comerciales con 42 países.