Los meses de primavera y verano son de zafra para las empresas de transporte fluvial de pasajeros entre Uruguay y Argentina. Este año, en particular, la oferta de ese servicio tendrá varias novedades.

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Por un lado, Colonia Express fue habilitada como operador de la línea Montevideo-Buenos Aires, pero todavía debe pasar una “prueba técnica” operativa del buque Montevideo Express para empezar a competir con Buquebus en ese trayecto.

Por otro lado, desde el puerto de Carmelo, Colonia Express inició esta semana un servicio de conexión con Puerto Madero, en Buenos Aires, que en principio tendrá una frecuencia de cinco días a la semana. Además de la puesta en funcionamiento de la nueva ruta, la empresa anunció que prevé invertir US$ 250.000 durante los primeros seis meses de operación para renovar la terminal fluvial carmelitana. Carmelo había dejado de contar con una línea fluvial diaria con la capital argentina en 2019.

Paralelamente, habrá una capacidad agregada en la línea Colonia-Buenos Aires, con el reciente inicio de la operativa del buque 100% eléctrico de Buquebus, el China Zorrilla, de 2.100 pasajeros y 225 vehículos.

En la línea Colonia-Buenos Aires, Buquebus se prepara para esta temporada alta “reforzando frecuencias, recursos operativos y la coordinación con las autoridades migratorias” de Argentina y Uruguay, dijeron a Búsqueda fuentes de la empresa. Explicaron que se busca mejoras en los procesos, además de reforzar la cantidad de funcionarios y las herramientas tecnológicas que permitan “reducir los tiempos” que esperan los pasajeros en los controles.

Alegaron que la incorporación del China Zorrilla, que comenzó a operar el 22 de octubre, aumenta “significativamente” la capacidad en la línea Colonia-Buenos Aires, si bien para los días de mayor movimiento en el verano se planifican frecuencias especiales y refuerzos.

Hasta el miércoles 11, el China Zorrilla realizó 38 viajes (ida y vuelta) y transportó a unos 50.000 pasajeros. En los horarios de mayor demanda el nuevo barco llevó 1.900 pasajeros, “prácticamente a capacidad completa”, apuntaron.

El fin de semana largo en Argentina de principios de este mes, en la línea Buenos Aires-Colonia viajaron más de 27.000 pasajeros. Desde la naviera explicaron que el último día las demoras se fueron acumulando a partir de las primeras rotaciones por retrasos en los controles migratorios en Argentina que se trasladaron al resto de las frecuencias. En el servicio previsto en el China Zorrilla para las 19.50 horas, los pasajeros terminaron saliendo a las 23.03 en otra embarcación —Silvia Ana— porque fue necesario realizar un “ajuste puntual en el sistema de carga eléctrica del China Zorrilla”, que al día siguiente “retomó normalmente sus servicios”.

Prueba técnica

Para hoy, jueves 19, en el Puerto de Montevideo está previsto realizar una escala técnica de prueba al buque Montevideo Express, que Colonia Express prevé utilizar para cubrir la línea con Buenos Aires. Después de esa prueba, sin pasajeros ni vehículos, el barco zarpará hacia la capital argentina.

Superada ese testeo, Colonia Express tiene la intención de empezar a explotar de “inmediato” el servicio entre Montevideo y Buenos Aires, señaló a Búsqueda una fuente de la naviera. La empresa recibió hace más de tres meses la autorización de esa línea en competencia con Buquebus, pero surgieron controversias. Según esa fuente, el testeo es algo “antinatural”, porque la línea ya está aprobada.

Desde la Administración Nacional de Puertos (ANP) señalaron que la prueba técnica es para “chequear” las condiciones de embarque y desembarque y los distintos aspectos de la operativa para que pueda realizarse con las “máximas condiciones de seguridad”.

Buque Montevideo Express. Colonia Express

La semana pasada, Colonia Express manifestó su malestar en cartas dirigidas a la ANP y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y alegó un “bloqueo de hecho”, porque no se le había dado fecha y hora para realizar la prueba técnica. Además, resolvió intimar al ente portuario para que en 48 horas hábiles le indicara cuándo realizarla, bajo apercibimiento de iniciar acciones ante la Justicia civil y la penal. También le solicitó a la ministra una reunión de carácter urgente.

Consultada por Búsqueda acerca de los planteos de esa naviera, la titular del MTOP, Lucía Etcheverry, afirmó que “los aspectos vinculados a la seguridad operacional, las maniobras de atraque, los plazos, son aspectos de ANP”.

La ministra dijo no tener comentarios respecto a las “situaciones que la empresa considere tiene méritos para reclamar en otros ámbitos”. Agregó: “Las garantías son para todas las partes”.

Etcheverry aclaró que no hay una denuncia “en términos estrictos según los procedimientos” que el MTOP tiene para ello, sino una nota presentada que los servicios jurídicos de la cartera “evaluarán y responderán según lo que corresponda”.