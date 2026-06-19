Por qué regresó el ébola y una advertencia para la próxima pandemia

En 1976, Jean-Jacques Muyembe, un joven epidemiólogo congoleño, fue enviado a investigar una misteriosa enfermedad que había surgido en la selva tropical cerca de una misión católica en lo que entonces era Zaire. Llegó a la remota aldea de Yambuku, no muy lejos del río Ébola, y se encontró con una escena de terror, en la que una persona tras otra sucumbía a la fiebre, las hemorragias y la muerte.

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Muyembe, hijo de agricultores que milagrosamente había logrado obtener un doctorado en virología tras cursar sus estudios en un colegio jesuita, recuerda haber encontrado la aldea desierta, “como si nadie viviera allí”. La mayoría de las enfermeras del hospital de la misión habían contraído la extraña enfermedad y habían fallecido. Todos los pacientes habían huido, salvo una madre y su hijo. El niño murió esa misma noche.

Por la mañana, los aldeanos acudieron en masa al hospital, al enterarse de que Muyembe y otro médico habían llegado desde Kinshasa, la lejana capital, con medicamentos. Muyembe notó, al tomar muestras de sangre, que las heridas de punción sangraban profusamente. Utilizó una varilla de acero para extraer tejido del hígado de dos cadáveres; nuevamente hubo un chorro anormal de sangre.

Muyembe no tenía guantes, y mucho menos los trajes de protección contra materiales peligrosos que ahora son comunes. Aunque sólo tenía una vaga idea de cómo se transmitía la misteriosa enfermedad, se lavó las manos escrupulosamente con agua y jabón, una precaución que casi con toda seguridad le salvó la vida.

Los resultados de las biopsias no fueron concluyentes, por lo que Muyembe envió una muestra de sangre de una monja al Instituto de Medicina Tropical de Amberes. Allí, un microbiólogo en prácticas de 27 años llamado Peter Piot abrió el frasco de vacío de plástico azul de baja calidad que contenía dos ampolletas, una de los cuales se había roto durante el trayecto.

Más tarde, bajo el microscopio, Piot —quien más tarde encabezaría la lucha contra el VIH/SIDA— observó un virus largo y delgado, enorme para los estándares de otros virus como el de la poliomielitis. “¿Qué demonios es esto?”, se preguntó el jefe del laboratorio. El organismo, que parecía espagueti, resultó causar una fiebre hemorrágica que, en Yambuku, tenía una espantosa tasa de mortalidad de casi el 90%-. Lo llamaron el virus del Ébola.

Microbiologo- Congo El microbiólogo congoleño Jean-Jacques Muyembe, que ahora lucha contra su decimoséptimo brote de ébola. Hardy Bope/ AFP/ Getty Images

Hoy, Muyembe, a sus 84 años y aún con mucha energía, está combatiendo su decimoséptimo brote de una enfermedad que, incluso ahora, sigue generando un aura de terror. El 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que se trataba de un brote de importancia internacional.

Los virus propagan tanto el miedo como la enfermedad. Varios países, entre ellos Estados Unidos (EE.UU.), Canadá y las Bahamas, han impuesto prohibiciones de viaje a las personas procedentes de la región, lo que obligó a la selección de fútbol de la República Democrática del Congo —como se llama ahora Zaire— a cancelar su campamento de entrenamiento previo a la Copa del Mundo en Kinshasa. Un plan de EE.UU. para evacuar a pacientes estadounidenses con ébola a un centro de cuarentena en Kenia —manteniéndolos así fuera de EE.UU.— desató una ola de furiosas protestas callejeras en ese país de África Oriental, que depende del turismo.

Es poco probable que el ébola sea la causa de la próxima pandemia. El virus actúa con una velocidad tan aterradora —provocando pérdida de líquidos, hemorragias y fallo orgánico— que mata en semanas, si no en días. Ésa es una estrategia sin salida para un virus empeñado en dominar el mundo.

Ebola-Brote Trabajadores de la salud con equipos de protección transportan el cuerpo de una víctima de Ébola en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo. EFE/EPA/STRINGER

Pero el brote congoleño es un ensayo general de lo que podría venir después, en una época en la que el financiamiento internacional para la salud global se está reduciendo más rápido de lo que tardas en decir “Elon Musk”, y la confianza del público en la ciencia y en las soluciones multilaterales se está tambaleando.

“Este brote se da en las fallas del nuevo sistema de salud global”, dice Thomas Bollyky, director del Programa de Salud Global del Consejo de Relaciones Exteriores. Aunque los trabajadores de la salud y los científicos saben mejor que nunca cómo responder a este tipo de emergencias, señala, las instituciones y el apoyo público de los que dependen son más inestables que en años anteriores.

“Estamos en una situación mucho peor debido a la hostilidad hacia la salud pública y la salud global que existe ahora después de la pandemia de COVID-19”, dice. "Si alguna vez hubo un momento para que el mundo lograra un éxito en materia de salud global, ese momento es ahora".

Mapa-Congo Se han confirmado más de 500 casos de ébola. Financial Times

Se cree que los murciélagos son el principal reservorio de los virus del Ébola. Pero de vez en cuando, uno de ellos se transmite a los humanos, ya sea directamente o a través de la carne de animales silvestres del bosque, como antílopes, ardillas y monos, que muchos congoleños consumen como fuente de proteínas. El virus del Ébola que se está propagando actualmente es el Bundibugyo, que sólo se había observado en dos brotes anteriores del virus. Los métodos de diagnóstico, los medicamentos y las vacunas existentes no son eficaces contra el Bundibugyo, lo que dificulta su detección y contención.

Al contactársele por teléfono la semana pasada en el Congo, Muyembe dijo que el último brote, que ya se perfila como uno de los peores de la historia, estaba resultando extremadamente difícil de controlar. Su epicentro es la provincia de Ituri, en el este del Congo, una zona conflictiva de un país convulso, a casi 2,000 kilómetros de Kinshasa. Es una región repleta de milicias armadas y personas desplazadas, y el centro de una fiebre del oro que atrae a jóvenes que acuden en masa a probar suerte a pozos mineros infestados de murciélagos.

“Algunos de estos casos sospechosos se encuentran en zonas controladas por grupos armados”, me dijo Muyembe. “Por eso, a veces es difícil llegar hasta allí”, un eufemismo viniendo de un hombre que lleva medio siglo enfrentándose al ébola y a las duras realidades del Congo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general etíope de la OMS que visitó Ituri este mes, empleó una expresión más dramática. Se trataba, dijo, de una “colisión catastrófica entre la enfermedad y el conflicto”.

El grupo armado más peligroso de Ituri es las Fuerzas Democráticas Aliadas, un ejército heterogéneo afiliado al ISIS que lleva a cabo masacres de aldeanos y se muestra violentamente hostil hacia el personal médico. Pero incluso los ciudadanos comunes desconfían de los forasteros. Se ha atacado a médicos y al menos dos centros de tratamiento han sido reducidos a cenizas después de que el personal se negó a entregar los cuerpos a los familiares.

Congo-Ebola La activista comunitaria Irenge Biringanine Prince crea conciencia sobre la prevención del Ébola en Goma, República Democrática del Congo, el 29 de mayo de 2026. Jospin Mwisha/AFP/Getty Images

El ébola se transmite a través del contacto cercano con fluidos corporales, como la sangre, el sudor y la saliva, que pueden ingresar al cuerpo de una persona a través de la piel lesionada, los ojos o la boca. Los cadáveres de los pacientes con ébola siguen siendo altamente contagiosos y los funerales tradicionales, en los que las personas lavan y besan los cuerpos de sus seres queridos en su camino hacia el más allá, son eventos que propagan el virus de manera masiva.

Probablemente, el virus saltó a los humanos hace muchos meses, lo que le dio una ventaja alarmante. A diferencia de Yambuku, donde las muertes se concentraron en una sola misión católica, esta epidemia ya se ha extendido a 26 zonas de salud distintas separadas por cientos de kilómetros.

En total, han fallecido 138 personas, según el último recuento oficial. Sin embargo, es posible que muchas personas hayan fallecido en silencio sin haber buscado atención médica formal. Se ha confirmado que otras 695 personas tienen ébola, el cual, incluso en su variante más leve de Bundibugyo, tiene una tasa de mortalidad probable de entre el 30 y el 50%. Los datos aún son demasiado incompletos para tener certeza. Sólo se sabe de 37 pacientes que se han recuperado y cientos más morirán antes de que se contenga la epidemia.

Al igual que con la aparición de cualquier virus desconocido, este brote está poniendo a prueba los sistemas que algún día serán necesarios para una emergencia mucho mayor. “Es trágico para la comunidad local, aunque no represente una amenaza tan apremiante para los acomodados barrios residenciales de aquí”, dice Trudie Lang, profesora de investigación en salud global en la Universidad de Oxford. “Pero la próxima sí podría serlo”, advierte, refiriéndose a la llamada "Enfermedad X”, el virus aún no identificado que causará la próxima pandemia.

OMS-Ebola Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS (centro), durante su visita a la provincia de Ituri el 31 de mayo de 2026. Michel Lunanga/Getty Images/AFP

Los augurios no son buenos. Bajo el mandato del presidente de EE.UU., Donald Trump, y de su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., escéptico respecto a las vacunas, los principios de la salud pública global están bajo presión, si no bajo un ataque directo. Washington, que durante años fue la principal fuerza impulsora financiera e intelectual detrás de los avances en salud global, se ha retirado. Muchos gobiernos europeos han recortado drásticamente las ayudas. Este año, EE.UU. se retiró de la OMS, dejando lo que Bollyky llama un “agujero del tamaño de EE.UU.” de US$553 millones en la organización responsable de coordinar las respuestas a las emergencias de salud. La OMS está reduciendo su personal en casi una cuarta parte.

Los fondos para la atención médica en países pobres como el Congo son escasos, por decirlo de manera diplomática. Incluso con ayuda externa, el Congo gasta menos de US$25 per cápita al año en salud, lo que lo convierte, junto con otros países similares, en un eslabón peligrosamente débil en la línea de defensa global.

Freddy Kaniki, coordinador adjunto del ala política del M23 y doctor en salud pública, dice que la vigilancia falló en Ituri. Incluso sin kits de diagnóstico, me dijo por teléfono desde Bukavu, en Kivu del Sur, las autoridades deberían haber detectado las señales. “Si ves un patrón y la gente se está muriendo en un área pequeña y algunas familias son totalmente exterminadas —el padre, la madre y todos los niños— te das cuenta de que algo anda mal”, dijo. “Existen los diagnósticos de laboratorio, pero también hay sistemas de vigilancia y alerta de salud pública. Y ésos fallaron”.

Así como es difícil vincular fenómenos meteorológicos específicos, como las inundaciones repentinas o las olas de calor, con el cambio climático, tampoco existe una relación directa entre la pérdida de apoyo a la salud pública mundial y una epidemia en particular. Sin embargo, los trabajadores de la salud congoleños reportan una grave escasez de equipo básico, incluyendo el equipo de protección personal (EPP), con las estanterías de las farmacias vacías y los centros de salud sin personal.

Carteles-Congo-Ebola Hay carteles que ilustran advertencias de concientización sobre el ébola afuera de un centro de tratamiento en Munigi, República Democrática del Congo Jospin Mwisha/AFP/Getty Images

Hasta que se desarrolle un tratamiento o una vacuna contra el Bundibugyo, los principales métodos de contención habrían sido familiares para nuestros antepasados medievales que luchaban contra enfermedades como la peste negra: detección, rastreo de contactos y cuarentena.

Las herramientas a disposición de quienes luchan contra las epidemias han mejorado enormemente. Cuando Muyembe envió su muestra a Amberes en 1976, sólo había un laboratorio civil en el mundo capaz de manejar de manera segura un virus tan peligroso. Hoy en día hay docenas, incluso en el Congo, donde Muyembe dirige un centro de clase mundial en Kinshasa, con un equipo de expertos congoleños. Las redes de personal médico en África y en todo el mundo están en contacto constante, en lo que un investigador denominó "ciencia de WhatsApp", en busca de gérmenes inusuales.

En el caso del ébola, los nuevos tratamientos, desarrollados a partir de la investigación sobre anticuerpos realizada por el propio Muyembe, pueden neutralizar las principales cepas del virus. Y en 2019, se implementó una vacuna contra el ébola en el este del Congo mediante una estrategia conocida como "vacunación en anillo" para proteger al personal médico y a los contactos de los pacientes infectados. Los avances en la tecnología de vacunas —incluyendo las vacunas de ARNm utilizadas por primera vez contra COVID-19— indican que hay muchas posibilidades de contar con una vacuna eficaz contra el Bundibugyo en un plazo de seis a nueve meses. La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, una alianza global, se ha fijado un plazo de 100 días para la “Enfermedad X”.

Sin embargo, en otros aspectos, el arsenal completo para combatir nuevos brotes es más débil. Además de los recortes en la ayuda y un compromiso precario con la salud global, la desconfianza del público hacia los científicos tras el trauma de los confinamientos por la pandemia de COVID-19 ha dejado a la sociedad menos comprometida psicológicamente. La desconfianza hacia las vacunas y la consiguiente caída en las tasas de vacunación han provocado un repunte de enfermedades como el sarampión y la tos ferina. La administración Trump ha cancelado casi US$500 millones en financiamiento federal para las vacunas de ARNm, consideradas por muchos científicos como la mejor oportunidad de la humanidad para combatir la próxima pandemia.

Piot, quien de joven fue el primero en observar al microscopio el virus del Ébola, teme que "una epidemia de desinformación" obstaculice nuestra capacidad de respuesta. “Como individuo, uno quiere olvidarse de las cosas malas del pasado, pero como sociedad no se puede hacer eso”, dice. “Especialmente después de COVID-19, creo que, en términos de preparación social, quizás estemos en peor situación”.

Mapa-Desbordamientos-Enfermedades Una amenaza global: eventos de “desbordamiento” en todo el mundo. Financial Times

La desconfianza se ha manifestado de forma extrema en Ituri con los ataques contra los trabajadores de la salud y los centros de tratamiento. Julienne Lusenge, presidenta de Sofepadi, una coalición de grupos de mujeres que opera en la región, dijo que algunas personas creían que el virus había sido creado por forasteros o que tenía “orígenes místicos”.

Podría ser tentador burlarse de la superstición si no fuera por las teorías conspirativas que abundan en las redes sociales occidentales. Tampoco son siempre infundadas las dudas del público sobre los consejos u opiniones científicas, por ejemplo, sobre la duración de los confinamientos escolares o la causa del brote de COVID-19 en Wuhan.

En Yambuku, en 1976, las personas que desconfiaron de la medicina occidental fueron las que sobrevivieron para contarlo. Resultó que las monjas belgas que dirigían el hospital habían estado propagando el ébola sin darse cuenta al reutilizar agujas para inyectar a las madres jóvenes un cóctel de vitaminas inútiles.

Cuando Piot estudiaba medicina a principios de la década de 1970, sus profesores le aconsejaron no especializarse en enfermedades infecciosas, alegando que no había futuro en ello. Louis Pasteur, el microbiólogo francés que dijo que los microbios siempre tendrían la última palabra, estaba más cerca de la verdad.

Desde la década de 1970, las enfermedades infecciosas han regresado con fuerza. A medida que las personas invaden los bosques y las grandes ciudades importan cerdos y aves de corral para su sacrificio, se ha multiplicado el peligro de que los patógenos salten de los animales a los humanos en lo que se conoce como “transmisión zoonótica”. La velocidad es otra de las ventajas que la vida moderna les ofrece a los virus. Un patógeno que se transmite a un ser humano en Yakarta al mediodía puede llegar a Nueva York a la hora del té.

Es posible que el virus del VIH/SIDA haya pasado de los chimpancés a los seres humanos hace 100 años, pero desde que se reconoció el primer caso a principios de la década de 1980, se estima que 91 millones de personas se han infectado, de las cuales cerca de 40 millones fallecieron. En contraste, se sabe que el ébola ha causado la muerte de poco más de 15,000 personas.

Mascaras-Aeropuerto Personal de la OMS carga suministros médicos en un avión de la misión de la ONU con destino a la República Democrática del Congo en Nairobi. EFE

En los pocos años transcurridos entre el fin de la pandemia de COVID-19 y el último brote de ébola, se han registrado casos de transmisión de la enfermedad hemorrágica de Marburgo desde murciélagos en Ruanda; oleadas de dengue transmitido por mosquitos en Sudamérica; y un brote de Mpox (antes conocido como viruela del simio) en 130 países. El hantavirus se propagó a través de la orina de roedores argentinos en un crucero holandés.

Los científicos, que creen que la próxima pandemia será una mutación de la gripe, han observado con gran inquietud cómo una cepa virulenta de gripe aviar conocida como H5N1 ha infectado a vacas lecheras y a seres humanos en EE.UU. y Europa. Afortunadamente, dice Bollyky, el H5N1 no es tan eficaz para transmitirse de persona a persona, aunque aún podría volverse más virulento a través de una mutación genética. “No parece que vaya en camino de convertirse en la próxima pandemia. Pero eso no se debe al éxito que hemos tenido al contenerlo”, advierte.

Piot dice que la mejor manera de prevenir un brote global es detenerlo en su origen. Pero le preocupa que el mundo haya perdido interés en la inversión y la planificación que eso requiere. “Es como los cuerpos de bomberos”, dice. “Si sugirieras que cerremos el cuerpo de bomberos porque el incendio ya se ha apagado, la gente diría que estás loco. Pero eso es exactamente lo que estamos haciendo con la preparación para una pandemia”.

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