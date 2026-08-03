  • Cotizaciones
    lunes 03 de agosto de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Caso Marset: 'marshals' se oponen a que el abogado uruguayo se reúna en privado con el narcotraficante

    Aceptar el pedido de Santiago Moratorio sería apartarse de la política de la cárcel “establecida sobre quién tiene derecho a visitas confidenciales”

    El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, ubicado en la ciudad de Alexandría y responsable de juzgar a Marset.

    El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, ubicado en la ciudad de Alexandría y responsable de juzgar a Marset.

    FOTO

    Nathan Howard/Getty Images vía AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Los marshals de Estados Unidos se opusieron al pedido del abogado uruguayo de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, de tener una reunión privada con su cliente en la cárcel de Alexandria.

    En un escrito presentado ante el juez del caso, Rossie Alston Jr., el US Marshals Service (Servicio de Alguaciles de Estados Unidos), la agencia federal a cargo de custodiar el sistema judicial y capturar fugitivos, sostuvo que aceptar el pedido sería romper con las reglas de la prisión.

    Moratorio había solicitado tener un encuentro con Marset porque le resultaba “imperativo” hablar de la estrategia de defensa en el caso que enfrenta por narcoterrorismo y lavado de activos y sus posibles implicancias en causas que tiene abiertas en Uruguay y “terceros países”. El abogado puede reunirse con el narco como cualquier visitante, pero al no ejercer el derecho en Estados Unidos no son instancias reservadas y pueden ser monitoreadas por la seguridad.

    Leé además

    caso marset: el juicio en ee.uu. comienza en enero y los fiscales preven citar testigos de colombia y belgica
    Sebastián Marset

    Caso Marset: el juicio en EE.UU. comienza en enero y los fiscales prevén citar testigos de Colombia y Bélgica

    Por  Kevin Hall  y Guillermo Draper
    Sede del tribunal de la ciudad de Alexandria, Virginia, donde Sebastián Marset es juzgado en Estados Unidos. 
    Seguridad Pública

    “Sebastián Marset no le debe nada a Estados Unidos” y el caso en su contra es “débil”, sostiene su abogado

    Por  Guillermo Draper  y Juan Francisco Pittaluga

    Los fiscales del caso no se opusieron al pedido de Moratorio, pero presentaron un escrito a pedido de los marshals, quienes querían fundamentar su rechazo ante el juez. “Al acusado no se le niegan las visitas con el señor Moratorio; lo que se le niega son las visitas confidenciales abogado-cliente”, explica la nota presentada el 28 de julio. Señala que la postura del Centro de Detención de Alexandria (ADC, por sus siglas en inglés), que aloja a Marset, de “denegar visitas legales confidenciales con cualquier persona que no sea el abogado registrado o su ‘representante’ constituye una política habitual en la mayoría de las cárceles estatales y locales de los Estados Unidos”.

    La solicitud de “cortesía profesional” planteada por la defensa de Marset, “equivale a solicitar al ADC que se aparte de la política establecida sobre quién tiene derecho a visitas confidenciales abogado-cliente con un recluso, para así extender dicho acceso legal a una persona que no ejerce como abogado en los Estados Unidos”, concluye la nota.

    Sebastián Marset tras su captura en Bolivia.

    Sebastián Marset tras su captura en Bolivia.

    Los abogados estadounidenses de Marset habían presentado el martes 21 una moción al juez para que autorice a Moratorio. El narco uruguayo tiene “el derecho constitucional” de recibir asistencia legal, lo que incluye consultas “paraprofesionales”, dice el documento. Adjuntaron una declaración del abogado uruguayo en la que daba más fundamentos al magistrado, entre los que se encontraba la necesidad de discutir en reserva “asuntos legales en Uruguay y en otros lugares y cómo el caso criminal en Estados Unidos puede afectarlo”.

    Marset fue detenido en marzo en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde enfrenta cuatro delitos: “conspiración para lavar dinero”, “conspiración narcoterrorista”, “conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos” y “lavado de dinero”. El juicio comenzará en enero del 2027.

    Selección semanal
    Finanzas públicas

    Jubilaciones: Citibank respalda reforma de las AFAP y alerta por baja del retiro a los 60 años

    Por Ismael Grau
    Fútbol Uruguayo

    Mundial 2030: la mayor productora de eventos del mundo analiza participar en la reforma del Estadio Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    DESTACADOS

    Seis películas uruguayas se presentarán ante la industria internacional en Suiza

    Por Redacción Búsqueda
    Inversiones ganaderas

    DGI recurrirá decisión judicial que desestimó su reclamo de cobro por rentas de Conexión Ganadera

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Rodeada de autoridades del MSP y de legisladores del Frente Amplio, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, ofrece una conferencia de prensa luego de su comparecencia en el Parlamento.

    Colegio Médico desestima denuncia contra la ministra Lustemberg por no tener “narración clara y precisa” de los hechos a analizar

    Por Leonel García
    El presidente del BID y el mandatario Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva.

    Presidente del BID: Uruguay tiene “oportunidad única” de transformar su estabilidad en “más crecimiento”

    Por Redacción Búsqueda
    El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, firma junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un libro de actas del Mundial 2030. 

    La crisis de la FIFA abre dudas sobre Gianni Infantino, el esquema del Mundial 2030 y el futuro apoyo de la AUF

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, ubicado en la ciudad de Alexandría y responsable de juzgar a Marset.

    Caso Marset: 'marshals' se oponen a que el abogado uruguayo se reúna en privado con el narcotraficante

    Por Redacción Búsqueda