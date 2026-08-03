Caso Marset: 'marshals' se oponen a que el abogado uruguayo se reúna en privado con el narcotraficante

Los marshals de Estados Unidos se opusieron al pedido del abogado uruguayo de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, de tener una reunión privada con su cliente en la cárcel de Alexandria.
Aceptar el pedido de Santiago Moratorio sería apartarse de la política de la cárcel “establecida sobre quién tiene derecho a visitas confidenciales”
Los marshals de Estados Unidos se opusieron al pedido del abogado uruguayo de Sebastián Marset, Santiago Moratorio, de tener una reunión privada con su cliente en la cárcel de Alexandria.
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En un escrito presentado ante el juez del caso, Rossie Alston Jr., el US Marshals Service (Servicio de Alguaciles de Estados Unidos), la agencia federal a cargo de custodiar el sistema judicial y capturar fugitivos, sostuvo que aceptar el pedido sería romper con las reglas de la prisión.
Moratorio había solicitado tener un encuentro con Marset porque le resultaba “imperativo” hablar de la estrategia de defensa en el caso que enfrenta por narcoterrorismo y lavado de activos y sus posibles implicancias en causas que tiene abiertas en Uruguay y “terceros países”. El abogado puede reunirse con el narco como cualquier visitante, pero al no ejercer el derecho en Estados Unidos no son instancias reservadas y pueden ser monitoreadas por la seguridad.
Los fiscales del caso no se opusieron al pedido de Moratorio, pero presentaron un escrito a pedido de los marshals, quienes querían fundamentar su rechazo ante el juez. “Al acusado no se le niegan las visitas con el señor Moratorio; lo que se le niega son las visitas confidenciales abogado-cliente”, explica la nota presentada el 28 de julio. Señala que la postura del Centro de Detención de Alexandria (ADC, por sus siglas en inglés), que aloja a Marset, de “denegar visitas legales confidenciales con cualquier persona que no sea el abogado registrado o su ‘representante’ constituye una política habitual en la mayoría de las cárceles estatales y locales de los Estados Unidos”.
La solicitud de “cortesía profesional” planteada por la defensa de Marset, “equivale a solicitar al ADC que se aparte de la política establecida sobre quién tiene derecho a visitas confidenciales abogado-cliente con un recluso, para así extender dicho acceso legal a una persona que no ejerce como abogado en los Estados Unidos”, concluye la nota.
Los abogados estadounidenses de Marset habían presentado el martes 21 una moción al juez para que autorice a Moratorio. El narco uruguayo tiene “el derecho constitucional” de recibir asistencia legal, lo que incluye consultas “paraprofesionales”, dice el documento. Adjuntaron una declaración del abogado uruguayo en la que daba más fundamentos al magistrado, entre los que se encontraba la necesidad de discutir en reserva “asuntos legales en Uruguay y en otros lugares y cómo el caso criminal en Estados Unidos puede afectarlo”.
Marset fue detenido en marzo en Bolivia y enviado a Estados Unidos, donde enfrenta cuatro delitos: “conspiración para lavar dinero”, “conspiración narcoterrorista”, “conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos” y “lavado de dinero”. El juicio comenzará en enero del 2027.