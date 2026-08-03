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    Venezuela está dividida ante las negociaciones electorales mediadas por Estados Unidos

    Los líderes de la oposición se niegan a participar en las negociaciones y los partidarios de la línea dura del gobierno queman banderas de Estados Unidos

    Partidarios de la líder opositora venezolana María Corina Machado participan en una protesta en Caracas este mes para exigir elecciones.

    Partidarios de la líder opositora venezolana María Corina Machado participan en una protesta en Caracas este mes para exigir elecciones.

    FOTO

    AFP vía Getty Images
    Búsqueda | Joe Daniels
    Por Geoff Dyer , Joe Daniels y Ana Rodríguez Brazón

    Han surgido divisiones tanto dentro del gobierno como de la oposición de Venezuela a la vez que ambas partes se reunieron este pasado fin de semana para el inicio de conversaciones respaldadas por Estados Unidos (EE.UU.) para organizar nuevas elecciones.

    Seis meses después de que EE.UU. capturó al expresidente Nicolás Maduro y lo sustituyó por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la administración Trump se encuentra bajo cierta presión, tanto en su país como dentro de Venezuela, para demostrar que está impulsando una transición hacia la democracia.

    Las conversaciones tienen como objetivo acordar un calendario y los procedimientos para una nueva elección presidencial, la primera desde 2024, cuando Maduro se autoproclamó vencedor, a pesar de que el conteo de votos de la oposición, verificado de manera independiente, mostró que perdió por un margen de dos a uno.

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    Sin embargo, María Corina Machado, la líder de la oposición que dirigió la campaña para derrotar a Maduro en 2024, dijo que no participaría en las conversaciones, aunque señaló que no se opondría a las decisiones que allí se tomaran. Edmundo González, el candidato de la oposición que ganó esas elecciones después de que a Machado se le impidiera postularse, también dijo que no participaría.

    Mientras tanto, varios miembros de línea dura del movimiento político chavista del gobierno han manifestado su oposición a las conversaciones, y algunos legisladores quemaron banderas de EE.UU. e Israel en una manifestación el domingo.

    Altos dirigentes de la oposición han acogido con agrado los esfuerzos del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien está impulsando la iniciativa, pero afirman que el éxito dependerá de la disposición de Washington para presionar a Rodríguez. Señalan que muchas negociaciones anteriores con las autoridades chavistas han terminado en fracaso, con la oposición dividida, el gobierno más atrincherado y los mediadores internacionales en una situación incómoda.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defiende las elecciones democráticas, afirmando que Estados Unidos está “para facilitar, no para imponer”.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defiende las elecciones democráticas, afirmando que Estados Unidos está “para facilitar, no para imponer”.

    “En negociaciones anteriores, Maduro y su grupo siempre buscaron ganar tiempo, alargar las cosas y evitar acuerdos. La gran diferencia aquí es la presencia de Estados Unidos”, dijo Henrique Capriles, un legislador que encabeza una facción moderada de la oposición dentro de Venezuela. “Rubio ha sido coherente desde el primer día al afirmar que éste será un proceso por etapas que culminará con la democratización. Creo que las negociaciones tendrán los resultados que Estados Unidos desea”.

    Desde la incursión de enero para detener a Maduro, ha habido un intenso debate dentro de la administración Trump sobre hasta qué punto se debe presionar para lograr una transición democrática. Hasta ahora, Washington ha impedido que Machado regrese al país, incluso después de los devastadores terremotos de finales de junio, al tiempo que sostiene que la estabilización y la recuperación económicas deben preceder a las elecciones.

    Rubio ha sido el funcionario estadounidense que más ha defendido la celebración de nuevas elecciones en Venezuela. Sobre las nuevas conversaciones, dijo que EE.UU. estaba “ahí para facilitar, no para dictar”, pero añadió que “obviamente es algo en lo que vamos a estar muy involucrados”.

    El presidente Donald Trump ha adoptado un tono ligeramente diferente, al afirmar la semana pasada que “en cuanto a las elecciones en Venezuela, todavía no están realmente listos para ellas”, aunque “en algún momento lo estarán”.

    También ha elogiado a Rodríguez, quien ha aprobado reformas destinadas a abrir el deteriorado sector petrolero del país, controlado por el Estado, a los inversionistas extranjeros, a pesar de que las grandes empresas internacionales siguen sin estar seguras de invertir en el país. “Se ha avanzado mucho”, dijo Trump la semana pasada. “Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico”.

    Delcy Rodríguez, quien fue designada presidenta interina por Estados Unidos, está haciendo un “trabajo fantástico”, dice Donald Trump.

    Delcy Rodríguez, quien fue designada presidenta interina por Estados Unidos, está haciendo un “trabajo fantástico”, dice Donald Trump.

    Phil Gunson, analista del International Crisis Group en Caracas, señaló que el gobierno se estaba sumando a las conversaciones “porque Estados Unidos le dijo que asistiera”, pero que “Trump está claramente encantado con la situación actual” y quizás no quiera "la incertidumbre y la autonomía inherentes a un proceso democrático". Podría haber tensiones con el gobierno de Rodríguez “si Estados Unidos presiona por un acuerdo que amenace los intereses vitales de quienes forman parte de las fuerzas de seguridad en particular”, añadió Gunson.

    EE.UU. ya ha intentado mediar en acuerdos en Venezuela anteriormente. Antes de las elecciones de 2024, la administración Biden relajó temporalmente algunas sanciones sobre el sector petrolero en un intento infructuoso por convencer a Maduro de que permitiera unas elecciones “libres y justas”.

    Tras las elecciones, un intento de los gobiernos de izquierda de Brasil, Colombia y México por alcanzar una solución diplomática a la crisis tampoco llegó a ninguna parte.

    Las conversaciones estarán encabezadas, por parte del gobierno, por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, y, por parte de la oposición, por Dinorah Figuera, quien fue elegida presidenta de la Asamblea Nacional en 2015, la última votación venezolana que Washington consideró legítima.

    Un tema clave sería si el gobierno acepta liberar a los presos políticos que aún quedan en Venezuela, señaló Orlando Pérez, experto en América Latina de la Universidad del Norte de Texas. Cientos de personas fueron liberadas tras la destitución de Maduro, aunque 379 siguen tras las rejas, según el grupo de derechos humanos Foro Penal, con sede en Caracas.

    El éxito de las conversaciones dependerá en gran medida de si el gobierno libera a los presos políticos que aún permanecen encarcelados.

    El éxito de las conversaciones dependerá en gran medida de si el gobierno libera a los presos políticos que aún permanecen encarcelados.

    Otro indicador clave sería la composición de un nuevo órgano electoral para gestionar las próximas elecciones, y si éste incluye a miembros genuinos de la oposición, señaló Pérez.

    Dentro del movimiento chavista, ya existen divisiones marcadas sobre cómo abordar el diálogo.

    Diosdado Cabello, el ministro del Interior que hasta la captura de Maduro era un feroz crítico de EE.UU., dijo que las conversaciones eran un paso importante y podrían dividir a la oposición. El diálogo “no significa capitulación”, dijo, y añadió que la principal propuesta del gobierno era que Washington levantara todas las sanciones impuestas a Venezuela durante su campaña de presión de varios años contra Maduro.

    Los chavistas más radicales se oponen enérgicamente. “No lo veo como algo positivo, no lo apoyo”, dijo Iris Varela, una congresista de línea dura que participó en la protesta en la que se quemó la bandera estadounidense.

    Mario Silva, diputado chavista y presentador de televisión que durante años ha amenazado a miembros de la oposición al aire, llamó a los simpatizantes del movimiento a movilizarse porque “el poder ejecutivo está ahora en manos de Estados Unidos”.

    Por parte de la oposición, Machado y González dijeron que no habían tenido ningún papel en el diseño del proceso de negociación y que no participarían en él. Sin embargo, añadieron en un comunicado que no "se opondrían a ninguna iniciativa que genere un progreso real".

    Capriles señaló que restablecer una democracia genuina sería un proceso arduo.

    “No se revierte un proceso de destrucción que duró 27 años en sólo seis meses”, dijo. “Pensar que el país recuperará sus instituciones, su economía y su libertad en este lapso de tiempo es como una película de Hollywood. Y esto no es Hollywood”.

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