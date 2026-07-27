Venezuela: familiares temen que el uso de maquinarias afecte el reconocimiento de cuerpos

En la zona más afectada por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, La Guaira, decenas de máquinas ya han comenzado a retirar escombros. Allí hay dos tipos de operaciones.
A un mes del doble terremoto que ha dejado 5 546 fallecidos, continúan los trabajos para remover los escombros. Los familiares temen que se pueda complicar el reconocimiento de sus fallecidos con las operaciones de las maquinarias que retirarán estructuras y abrirán paso en las zonas afectadas. Las máquinas van a “remover los escombros y sacar a la gente por partes”, alertó un familiar de una víctima
En la zona más afectada por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, La Guaira, decenas de máquinas ya han comenzado a retirar escombros. Allí hay dos tipos de operaciones.
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Por una parte, el retiro de estructuras colapsadas para abrir paso a que rescatistas, principalmente civiles y voluntarios, sigan buscando los cuerpos de sus fallecidos. Por la otra, el retiro de las estructuras que cayeron.
Cuando las máquinas encuentran cuerpos deben parar para ser retirados, mientras familiares piden que se abstengan de continuar para ellos poder hallar a los suyos. “Ahorita la gente de (el ministerio de) Obras Públicas están demoliendo con las máquinas, porque para ellos es más fácil demoler que ayudar, porque esas máquinas lo que hacen es remover los escombros y sacar a la gente por partes”, contó a RFI Gabriela Pérez, vecina de la zona afectada.
“Yo por lo menos no voy a permitir que una máquina de esa me lo demuela con los escombros”, advirtió Yorman Antonio quien perdió a su hijo durante el doble terremoto del 24 de junio.
El gobierno venezolano se niega a dar una cifra consolidada de desaparecidos, pero se calcula que son miles, debajo de los escombros. Pero también se han producido casos como el de Cristina Margarita Ramos, rescatada con vida el 25 de junio y trasladada a un hospital y desde entonces en paradero desconocido.
Entretanto, hay quienes siguen aspirando poder tener certezas. “Un mes y no sabemos nada de mi papá y mi hermana. No hay rastro de ellos. Solo pido una luz, un camino, para despedirlos”, nos contó Javirson Mirabal.
Mientras que otros van asimilando el luto, como Yoglismar Sánchez quien nos compartió que para ella "ha sido un proceso muy duro. Me ha costado mucho asimilarlo. Y tratando todavía de entender que mi mamá ya no está”.
FUENTE:RFI