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    Flávio Bolsonaro oficializa su candidatura presidencial en Brasil

    Asolado por una seguidilla de crisis políticas, el derechista brasileño Flávio Bolsonaro oficializa este sábado su candidatura para enfrentar al presidente Lula en las elecciones de octubre, en una convención en Sao Paulo del partido de su padre, el exmandatario preso Jair Bolsonaro

    El senador de Brasil Flávio Bolsonaro lanzó su candidatura a la Presidencia de Brasil con un discurso en el que reivindicó el legado político de su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, preso por intento de golpe de Estado.

    El senador de Brasil Flávio Bolsonaro lanzó su candidatura a la Presidencia de Brasil con un discurso en el que reivindicó el legado político de su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, preso por intento de golpe de Estado.

    FOTO

    EFE/ Isaac Fontana
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Mientras se esperaba al presidente ultraliberal argentino Javier Milei como invitado, el Partido Liberal abrió su acto ante más de mil partidarios para nominar como candidato a Flávio Bolsonaro, que salió al escenario en medio de una ovación.

    El senador de 45 años se medirá con el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que a los 80 años busca su reelección.

    “Nos gustaría que nuestro candidato fuera Jair Bolsonaro, pero hoy Flávio es la opción más acertada”, dijo a la AFP Fernando Moeno, un policía militar retirado de 50 años que asistió a la convención.

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    El presidente argentino Javier Milei sostiene una camiseta de la selección argentina junto al senador Flavio Bolsonaro, quien sostiene una bandera brasileña, durante la convención nacional del Partido Liberal (PL), que confirmó oficialmente la candidatura de Flavio Bolsonaro a la presidencia de Brasil, en el Mercado Livre Arena Pacaembu de São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026.
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    Crisis diplomática entre Brasil y Argentina tras las “agresiones” de Milei a Lula
    El senador de Brasil Flávio Bolsonaro (d) reacciona junto al presidente de Argentina, Javier Milei, durante la convención nacional del Partido Liberal de Brasil (PL) este sábado, en São Paulo (Brasil).
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    Vestidos con camisetas de la Selección brasileña, que el bolsonarismo adoptó como símbolo, los simpatizantes tocaban bombos y agitaban banderas en un galpón anexo al estadio paulista Pacaembu.

    Ungido como sucesor por su padre Jair Bolsonaro (2019-2022) luego de que en 2025 lo encarcelaran por un intento de golpe de Estado en 2022, Flávio Bolsonaro se propone a los votantes como la llave de un “cambio” para evitar un cuarto mandato no consecutivo de Lula.

    “Estamos en un avión sin piloto”, dijo la semana pasada.

    Aunque en marzo llegó a empatar a Lula en encuestas tras recortarle 15 puntos, Bolsonaro perdió vigor en las últimas semanas: un sondeo publicado el viernes por Datafolha le dio 43% de intención de voto en segunda vuelta, contra el 48% de su rival.

    “Es un momento de debilitamiento para Flávio, (...) hay incertidumbre sobre la viabilidad de su candidatura porque el rechazo a su figura ha aumentado”, dijo a la AFP Marco Teixeira, profesor de Ciencia Política de la Fundación Getúlio Vargas.

    Mala racha

    Las complicaciones para Flávio Bolsonaro empezaron cuando el sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes que envió a Daniel Vorcaro, un banquero arrestado por un megafraude financiero, para pedirle dinero para costear una película sobre su padre.

    Un juez de la corte suprema ordenó el jueves investigar giros de Vorcaro para el filme.

    Otro frente se abrió en su propia familia en junio, cuando su madrastra Michelle Bolsonaro se quejó en redes por la “humillación” que le hizo sentir: ”Me faltó al respeto y me maltrató por teléfono. (...) Dijo que no entendía nada de política”.

    La exprimera dama es clave para la conexión del bolsonarismo con el masivo electorado femenino y evangelista.

    Flávio Bolsonaro divulgó el jueves un video pidiéndole disculpas, que ella aceptó.

    “Pasa en cualquier familia, el poder de Michelle creció mucho y eso generó unos celitos naturales”, dijo a la AFP Maria de Almeida, una jubilada de 63 años que asistió a la convención partidaria, sin la asistencia prevista de Michelle Bolsonaro.

    Se esperaba en cambio la presencia de Milei, figura de la derecha latinoamericana, a quien la justicia brasileña negó visitar en su prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro.

    Un juez de la corte también prohibió en julio a Flávio Bolsonaro visitar por tres meses a su padre y jefe político.

    En otro tropiezo, Flávio Bolsonaro cuestionó el martes la fiabilidad del sistema de votación electrónica, con argumentos similares a los que llevaron a la inhabilitación del expresidente.

    Mirando hacia el norte

    Lula ha convertido las tensiones con Estados Unidos en eje de campaña y apunta a su rival como un "traidor" que apoya medidas comerciales del gobierno de Donald Trump contra Brasil.

    Estados Unidos impuso este mes dos rondas de aranceles a productos brasileños, tras un primer tarifazo en 2025 como represalia por el juicio a Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

    Aquel primer castigo, promovido ante Washington por un hermano de Flávio Bolsonaro, se revirtió en parte tras un diálogo entre Lula y su par estadounidense.

    Ante los nuevos aranceles, Flávio Bolsonaro pidió en vano al gobierno de Trump “postergar” la medida hasta después de las elecciones, para no dar una “victoria política” a Lula.

    FUENTE:RFI

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