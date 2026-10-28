Flávio Bolsonaro borra carta en la que se declaraba “presidente electo” y cambia título por “líder de Brasil”

El senador brasileño Flávio Bolsonaro , eliminó este miércoles 28 de octubre de las redes sociales una carta en la que se autodenominaba “presidente electo de Brasil” y rápidamente publicó un nuevo documento en el que se autodenominaba “líder de Brasil”.

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En la primera carta, Bolsonaro se autoproclamaba “presidente electo legítimo de Brasil”, alegando que su victoria había sido negada por un golpe de Estado electoral orquestado por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el Tribunal Supremo del país.

Flávio Bolsonaro, que perdió las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre y abandonó Brasil rumbo a Miami, donde él y su familia recibieron visas estadounidenses , agradeció a Donald Trump y al líder argentino Javier Milei por ayudarlo a salir de su país y por darle la bienvenida.

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“Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes sino al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que ha instaurado una tiranía”, aseguró en el documento compartido por sus aliados en el país.

Bolsonaro no presentó pruebas del supuesto fraude electoral. Pero, observadores internacionales han determinado que la votación del domingo fue justa.

El diario brasileño Folha de S.Paulo se refirió al documento de Flávio como una “carta golpista” y describió “errores” como el nombre del país escrito con z: “Brazil”.

Bolsonaro y su familia llegaron a Miami el miércoles, tras abandonar Brasil después de que él se negara a acatar la orden del Tribunal Supremo brasileño de entregar sus pasaportes.

Su salida se produjo en medio de un gran secretismo tras la orden judicial, relacionada con una investigación por lavado de dinero en la que él niega haber cometido delito alguno.

Bolsonaro justificó su rechazo al resultado argumentando que un magistrado del Tribunal Supremo, nombrado por Lula, había extendido la votación dos horas el domingo debido a las acusaciones de supresión de votantes en un estado nororiental de tendencia izquierdista, presentadas por la campaña de Lula. Sin embargo, la campaña de Bolsonaro también solicitó una prórroga debido a las lluvias en estados sureños de tendencia conservadora.

Bolsonaro perdió ante Lula por más de 4,5 millones de votos. Menos de 35.000 votos, o alrededor del 0,03% del total, se emitieron en las dos horas adicionales de votación ordenadas por el Tribunal Supremo, según un análisis de los registros electorales realizado por el profesor Pedro Burgos del Instituto de Ensino e Pesquisa.

Con Reuters y EFE

FUENTE:FRANCE24