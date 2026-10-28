Flávio Bolsonaro borra carta en la que se declaraba “presidente electo” y cambia título por “líder de Brasil”
El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro se autoproclamó “presidente electo legítimo de Brasil” en una carta publicada en sus redes sociales, pero minutos después, borró el texto y difundió una nueva versión en la que se presentó como “líder de Brasil”; el diario Folha de S.Paulo calificó el primer documento como una “carta golpista”
El senador brasileño Flávio Bolsonaro, eliminó este miércoles 28 de octubre de las redes sociales una carta en la que se autodenominaba “presidente electo de Brasil” y rápidamente publicó un nuevo documento en el que se autodenominaba “líder de Brasil”.
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En la primera carta, Bolsonaro se autoproclamaba “presidente electo legítimo de Brasil”, alegando que su victoria había sido negada por un golpe de Estado electoral orquestado por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el Tribunal Supremo del país.
“Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes sino al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que ha instaurado una tiranía”, aseguró en el documento compartido por sus aliados en el país.
CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA ???????? 28.10.26 https://t.co/QqOGZuF8G0
Bolsonaro justificó su rechazo al resultado argumentando que un magistrado del Tribunal Supremo, nombrado por Lula, había extendido la votación dos horas el domingo debido a las acusaciones de supresión de votantes en un estado nororiental de tendencia izquierdista, presentadas por la campaña de Lula. Sin embargo, la campaña de Bolsonaro también solicitó una prórroga debido a las lluvias en estados sureños de tendencia conservadora.
Bolsonaro perdió ante Lula por más de 4,5 millones de votos. Menos de 35.000 votos, o alrededor del 0,03% del total, se emitieron en las dos horas adicionales de votación ordenadas por el Tribunal Supremo, según un análisis de los registros electorales realizado por el profesor Pedro Burgos del Instituto de Ensino e Pesquisa.