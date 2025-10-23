El desempeño docente y la situación del presidente de ASSE

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Los cargos de docentes clínicos de la Facultad de Medicina implican cumplir con las funciones sustantivas de la Universidad de la República (Udelar) —enseñanza, extensión e investigación—, a lo que se suman las funciones asistenciales. Los docentes clínicos somos también responsables directos de la asistencia y, en el caso de medicina interna de pacientes internados, la policlínica y la guardia interna.

Dada la carga horaria de 24 horas semanales para asumir dichas tareas, en la vida real, para cumplirlas cabalmente lo docentes debemos trabajar fuera de dicho horario, lo cual no esconsiderado a los efectos de la retribución docente.

En el caso de los docentes de grado superior (4 y 5) deben sumarse a ello funciones de gestión de la enseñanza, la investigación y la extensión y, en el caso de los clínicos, de gestión asistencial.

Estas funciones de gestión mencionadas, así como la participación en funciones de gobierno universitario, comisiones internas de la Facultad de Medicina, tribunales, o participación en comisiones en representación de la facultad, determinan que los docentes grados 4 y 5 desarrollemos múltiples actividades fuera del servicio clínico y del hospital correspondiente.

Para ello, en el caso de los hospitales de ASSE, donde hay servicios clínicos de la facultad, se diseñó y se está evaluando un sistema de marca remota que el docente utiliza mientras desarrolla actividades correspondientes a su cargo docente fuera del servicio.

Para evaluar el desempeño de un grado 5 de clínica médica, la evaluación de pares y estudiantes, la producción científica y los trabajos publicados, la participación directa en enseñanza de grado y posgrado, así como actividades de desarrollo profesional continuo y extensión universitaria, y, por último, el informe de actividades del servicio son los aspectos más importantes.

En el caso de Danza, como es habitual en docentes de grado superior, desempeña funciones

docentes a distancia (enseñanza, investigación y gestión clínica). Para ello utiliza incluso las horas de traslados al interior y las horas libres de sus recorridas por diversos centros asistenciales del país. Dado que participa del sistema de evaluación de marca virtual, cuando se encuentra desempeñando dichas actividades docentes registra en ese sistema. Por tanto no hay superposición de horas entre la presidencia de ASSE y el cargo académico de profesor de Clínica Médica.

Por ejemplo, en una de las fechas señaladas en el informe periodístico, participó de un Zoom de trabajo con otros docentes en el marco de un proyecto de investigación aprobado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar. Soy responsable de dicho proyecto y por tanto participé en dicha reunión de trabajo.

El informe anual, con evaluación de la actuación del profesor Danza y su servicio, podrá reflejar el cumplimiento de sus funciones sustantivas, enseñanza, investigación, extensión y asistencia. Este es el mecanismo de evaluación de la Facultad de Medicina de sus profesores, sujeto a un proceso de evaluación y reelección periódica.

La evaluación del desempeño del Dr. Danza como presidente de ASSE debería ser por su gestión y no por este circo armado.

Dr. Martín Rebella