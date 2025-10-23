  • Cotizaciones
    El desempeño docente y la situación del presidente de ASSE

    Sr. director:

    Los cargos de docentes clínicos de la Facultad de Medicina implican cumplir con las funciones sustantivas de la Universidad de la República (Udelar) —enseñanza, extensión e investigación—, a lo que se suman las funciones asistenciales. Los docentes clínicos somos también responsables directos de la asistencia y, en el caso de medicina interna de pacientes internados, la policlínica y la guardia interna.

    Leé además

    Licenciado, investigador y profesor (jubilado) Armando Marrón Silva Ramírez

    El Viejo Pareja
    Diva E. Puig

    Las administraciones de edificios

    Dada la carga horaria de 24 horas semanales para asumir dichas tareas, en la vida real, para cumplirlas cabalmente lo docentes debemos trabajar fuera de dicho horario, lo cual no esconsiderado a los efectos de la retribución docente.

    En el caso de los docentes de grado superior (4 y 5) deben sumarse a ello funciones de gestión de la enseñanza, la investigación y la extensión y, en el caso de los clínicos, de gestión asistencial.

    Estas funciones de gestión mencionadas, así como la participación en funciones de gobierno universitario, comisiones internas de la Facultad de Medicina, tribunales, o participación en comisiones en representación de la facultad, determinan que los docentes grados 4 y 5 desarrollemos múltiples actividades fuera del servicio clínico y del hospital correspondiente.

    Para ello, en el caso de los hospitales de ASSE, donde hay servicios clínicos de la facultad, se diseñó y se está evaluando un sistema de marca remota que el docente utiliza mientras desarrolla actividades correspondientes a su cargo docente fuera del servicio.

    Para evaluar el desempeño de un grado 5 de clínica médica, la evaluación de pares y estudiantes, la producción científica y los trabajos publicados, la participación directa en enseñanza de grado y posgrado, así como actividades de desarrollo profesional continuo y extensión universitaria, y, por último, el informe de actividades del servicio son los aspectos más importantes.

    En el caso de Danza, como es habitual en docentes de grado superior, desempeña funciones

    docentes a distancia (enseñanza, investigación y gestión clínica). Para ello utiliza incluso las horas de traslados al interior y las horas libres de sus recorridas por diversos centros asistenciales del país. Dado que participa del sistema de evaluación de marca virtual, cuando se encuentra desempeñando dichas actividades docentes registra en ese sistema. Por tanto no hay superposición de horas entre la presidencia de ASSE y el cargo académico de profesor de Clínica Médica.

    Por ejemplo, en una de las fechas señaladas en el informe periodístico, participó de un Zoom de trabajo con otros docentes en el marco de un proyecto de investigación aprobado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar. Soy responsable de dicho proyecto y por tanto participé en dicha reunión de trabajo.

    El informe anual, con evaluación de la actuación del profesor Danza y su servicio, podrá reflejar el cumplimiento de sus funciones sustantivas, enseñanza, investigación, extensión y asistencia. Este es el mecanismo de evaluación de la Facultad de Medicina de sus profesores, sujeto a un proceso de evaluación y reelección periódica.

    La evaluación del desempeño del Dr. Danza como presidente de ASSE debería ser por su gestión y no por este circo armado.

    Dr. Martín Rebella

    Selección semanal
    Intendencia de Canelones

    Director de la Intendencia de Canelones cobraba el subsidio de los cargos de confianza además del sueldo

    Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez
    Innovación

    La ONG Red de Innovación Local ya trabaja con más de la mitad de alcaldías e intendencias en Uruguay

    Por Lucía Cuberos
    Polémica

    Jutep suma al análisis de la situación de Álvaro Danza superposición horaria de tareas entre la Udelar y ASSE

    Por Redacción Búsqueda
    Salud

    El envejecimiento es un “tsunami demográfico” que los sistemas de salud “no están preparados” para enfrentar

    Por Martín Mocoroa

    Te Puede Interesar

    Orsi, Sánchez y Díaz en la conferencia de prensa de ayer en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama.
    Video

    El gobierno denuncia irregularidades de gestión anterior y blancos prevén una “cacería”

    Por Redacción Búsqueda
    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    Por  Victoria Fernández,  Santiago Sánchez  y Federica Ham
    Fernando Pereira durante la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones.

    El Frente Amplio siguió con preocupación la decisión de la Corte Electoral sobre Besozzi

    Por Santiago Sánchez
    Ómnibus de Cutcsa que chocó en la rambla de Pocitos en octubre de 2024

    A un año del siniestro de Cutcsa: el chofer libre y jubilado, pasajeros con secuelas y el reclamo de nuevas pericias

    Por Federico Castillo