Así hace Lucía Soria las milanesas de pollo para que queden más sabrosas

La milanesa de pollo es un favorito absoluto para chicos y grandes. A mí me gusta mucho hacerla de pechuga y también de muslo, como te muestro en esta receta. Lleva un poco más de trabajo, pero queda muy sabrosa y bien húmeda. Es muy importante el marinado en las milanesas, para que las proteínas puedan absorber bien el sabor que sumamos al huevo y de esta manera queden supersabrosas.

Jengibre en polvo / coriandro en polvo / hinojo en polvo (opcional)

1 diente de ajo

2 ramas de perejil

1 cda. de mostaza de Dijon

Sal y pimienta

Aceite de girasol para freír

Para la crema de palta:

2 paltas

2 limas en jugo y ralladura

120 cc de aceite de oliva

Wasabi

Sal y pimienta

Para la ensalada:

200 g de tomates cherri

1 cebolla colorada

100 g de orejones de damasco o durazno

½ atado de cilantro

50 g de sésamo

Vinagreta de limón

1 limón para gajos

Procedimiento

Para hacer la milanesa, retiramos la piel y deshuesamos el muslo de pollo, manteniendo todo unido. Este es un trabajo de precisión y delicadeza. Le sacamos cualquier cartílago, grasa o tendón que pueda tener para que quede bien magra y limpia.

Hacemos la mezcla de huevo con todas las especias, el ajo y el perejil picado bien chiquito, la mostaza de Dijon y sal. La marinada de huevo tiene que quedar fuerte y sabrosa, así impregna todo este sabor en la carne del pollo.

Dejamos macerar en la heladera por un día, si podemos; si no, con unas horas está bien también.

Pasado este tiempo, pasamos por miga de pan casero o panko y reservamos para freír.

Para hacer la crema de palta y wasabi, colocamos en un bowl la ralladura y el jugo de lima, agregamos la palta, media cucharada de wasabi­, sal y un chorro de aceite de oliva. Mixeamos o pisamos bien con un pisapuré hasta que esté bien homogéneo. Chequear el sabor y reservar. Siempre poner un film o separador en contacto con la crema para evitar que la palta se oxide.

Para hacer la ensalada, empezamos por la vinagreta y la colocamos en un bowl. Después, cortamos los orejones en láminas bien finitas y los dejamos hidratando en la vinagreta. Cortamos la cebolla en aros bien finos con la mandolina o a cuchillo, cortamos los tomates cherri a la mitad y deshojamos el cilantro. Mezclamos todos los ingredientes en el bowl en el que están los orejones con la vinagreta, agregamos la sal, el sésamo y mezclamos bien.

Freímos las milanesas y pasamos por papel absorbente. Servimos con la ensalada, la crema de palta y gajos de limón. n

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.