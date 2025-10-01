Así hace Lucía Soria las milanesas de pollo para que queden más sabrosas

La milanesa de pollo es un favorito absoluto para chicos y grandes. A mí me gusta mucho hacerla de pechuga y también de muslo, como te muestro en esta receta. Lleva un poco más de trabajo, pero queda muy sabrosa y bien húmeda. Es muy importante el marinado en las milanesas, para que las proteínas puedan absorber bien el sabor que sumamos al huevo y de esta manera queden supersabrosas.
Panko o pan rallado, cantidad necesaria (alrededor de 300 g)
3 huevos
Jengibre en polvo / coriandro en polvo / hinojo en polvo (opcional)
1 diente de ajo
2 ramas de perejil
1 cda. de mostaza de Dijon
Sal y pimienta
Aceite de girasol para freír
Para la crema de palta:
2 paltas
2 limas en jugo y ralladura
120 cc de aceite de oliva
Wasabi
Sal y pimienta
Para la ensalada:
200 g de tomates cherri
1 cebolla colorada
100 g de orejones de damasco o durazno
½ atado de cilantro
50 g de sésamo
Vinagreta de limón
1 limón para gajos
Procedimiento
Para hacer la milanesa, retiramos la piel y deshuesamos el muslo de pollo, manteniendo todo unido. Este es un trabajo de precisión y delicadeza. Le sacamos cualquier cartílago, grasa o tendón que pueda tener para que quede bien magra y limpia.
Hacemos la mezcla de huevo con todas las especias, el ajo y el perejil picado bien chiquito, la mostaza de Dijon y sal. La marinada de huevo tiene que quedar fuerte y sabrosa, así impregna todo este sabor en la carne del pollo.
Dejamos macerar en la heladera por un día, si podemos; si no, con unas horas está bien también.
Pasado este tiempo, pasamos por miga de pan casero o panko y reservamos para freír.
Para hacer la crema de palta y wasabi, colocamos en un bowl la ralladura y el jugo de lima, agregamos la palta, media cucharada de wasabi, sal y un chorro de aceite de oliva. Mixeamos o pisamos bien con un pisapuré hasta que esté bien homogéneo. Chequear el sabor y reservar. Siempre poner un film o separador en contacto con la crema para evitar que la palta se oxide.
Para hacer la ensalada, empezamos por la vinagreta y la colocamos en un bowl. Después, cortamos los orejones en láminas bien finitas y los dejamos hidratando en la vinagreta. Cortamos la cebolla en aros bien finos con la mandolina o a cuchillo, cortamos los tomates cherri a la mitad y deshojamos el cilantro. Mezclamos todos los ingredientes en el bowl en el que están los orejones con la vinagreta, agregamos la sal, el sésamo y mezclamos bien.
Freímos las milanesas y pasamos por papel absorbente. Servimos con la ensalada, la crema de palta y gajos de limón. n
Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo, Penguin Random House.