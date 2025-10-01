¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Así hace Lucía Soria las milanesas de pollo para que queden más sabrosas

Las milanesas de muslo de pollo llevan más de trabajo, pero vale la pena porque quedan más húmedas y ricas

Lucia Soria Milanesa de pollo
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

La milanesa de pollo es un favorito absoluto para chicos y grandes. A mí me gusta mucho hacerla de pechuga y también de muslo, como te muestro en esta receta. Lleva un poco más de trabajo, pero queda muy sabrosa y bien húmeda. Es muy importante el marinado en las milanesas, para que las proteínas puedan absorber bien el sabor que sumamos al huevo y de esta manera queden supersabrosas.

Ingredientes

(Para 4 personas)

Leé además

Dip de zanahoria y porotos blancos de Lucía Soria 
Receta

Una salsa de Lucía Soria ideal para guardar en el freezer y tener siempre pronta

Por Lucía Soria

4 muslos de pollo

Panko o pan rallado, cantidad necesaria (alrededor de 300 g)

3 huevos

Jengibre en polvo / coriandro en polvo / hinojo en polvo (opcional)

1 diente de ajo

2 ramas de perejil

1 cda. de mostaza de Dijon

Sal y pimienta

Aceite de girasol para freír

Para la crema de palta:

2 paltas

2 limas en jugo y ralladura

120 cc de aceite de oliva

Wasabi

Sal y pimienta

Para la ensalada:

200 g de tomates cherri

1 cebolla colorada

100 g de orejones de damasco o durazno

½ atado de cilantro

50 g de sésamo

Vinagreta de limón

1 limón para gajos

Procedimiento

Para hacer la milanesa, retiramos la piel y deshuesamos el muslo de pollo, manteniendo todo unido. Este es un trabajo de precisión y delicadeza. Le sacamos cualquier cartílago, grasa o tendón que pueda tener para que quede bien magra y limpia.

Hacemos la mezcla de huevo con todas las especias, el ajo y el perejil picado bien chiquito, la mostaza de Dijon y sal. La marinada de huevo tiene que quedar fuerte y sabrosa, así impregna todo este sabor en la carne del pollo.

Dejamos macerar en la heladera por un día, si podemos; si no, con unas horas está bien también.

Pasado este tiempo, pasamos por miga de pan casero o panko y reservamos para freír.

Para hacer la crema de palta y wasabi, colocamos en un bowl la ralladura y el jugo de lima, agregamos la palta, media cucharada de wasabi­, sal y un chorro de aceite de oliva. Mixeamos o pisamos bien con un pisapuré hasta que esté bien homogéneo. Chequear el sabor y reservar. Siempre poner un film o separador en contacto con la crema para evitar que la palta se oxide.

Para hacer la ensalada, empezamos por la vinagreta y la colocamos en un bowl. Después, cortamos los orejones en láminas bien finitas y los dejamos hidratando en la vinagreta. Cortamos la cebolla en aros bien finos con la mandolina o a cuchillo, cortamos los tomates cherri a la mitad y deshojamos el cilantro. Mezclamos todos los ingredientes en el bowl en el que están los orejones con la vinagreta, agregamos la sal, el sésamo y mezclamos bien.

Freímos las milanesas y pasamos por papel absorbente. Servimos con la ensalada, la crema de palta y gajos de limón. n

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

Selección semanal
Entrevista

Gustavo Penadés pide que la Justicia lo juzgue “hecho contra hecho” y “no por ideologías”

Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
Tecnología

Sin protocolos ni controles internos sobre IA, el Parlamento da pasos iniciales hacia su regulación

Por José Frugoni
PIT-CNT

Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

Por Victoria Fernández

TE PUEDE INTERESAR

Ignacio Algorta, director de orquesta

Ignacio Algorta: “Si no te gusta la música de ahora, por ahí lo que no te gusta es la realidad”

Por Milene Breito Pistón
Por el Día del Patrimonio en El Correo habrán visitas guiadas, espectáculos y muestras filatélicas, pero la atracción principal será, sin dudas, la imponente claraboya con vitral recién restaurada.

Renace el palacio de las cartas con un nuevo techo de cristal

Por Rosana Zinola
Cómo hacer frente al acoso callejero, la forma de violencia de género más invisibilizada y cotidiana

Cómo hacer frente al acoso callejero, la forma de violencia de género más invisibilizada y cotidiana

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
.

Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

Por Clementina Delacroix Cardeza