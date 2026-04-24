Cómo se hace la mejor torta de chocolate del mundo

No es una torta de chocolate pensada para resolverse en una tarde ni con lo que hay en la alacena. Amazonía, creación de Pachi Larrea, es una construcción precisa de capas y contrastes donde cada elemento cumple un rol. Intensa, equilibrada y profundamente deliciosa, permite entender por qué fue elegida como la mejor torta de chocolate del mundo.

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Workshop de alta pastelería La mejor torta de chocolate del mundo

Dulces kawaii Del ‘matcha’ al ‘boba tea’: la tendencia de la pastelería asiática se abre paso en Montevideo

312 g de claras

288 g de azúcar

370 g de yemas

140 g de cacao en polvo 22%–24%

Namelaka de vainilla y chocolate blanco

204 g de leche

6 g de gelatina en polvo (180 Bloom)

30 g de agua

3 u de vainilla

376 g de chocolate blanco Ecuador 31%

404 g de nata

Trufa de chocolate Amazonía 75%, chocolate con leche 40%, jugo de cacao concentrado

296 g de nata

32 g de azúcar invertido

108 g de chocolate con leche Perú 38%

144 g de chocolate negro Amazonía 75%

48 g de puré de maracuyá

62 g de manteca

Sablé de trigo sarraceno

165 g de harina floja

165 g de harina de trigo sarraceno ecológica

122g de azúcar impalpable

40 g de polvo de almendra

2 g de sal

200 g de manteca

75 g de huevos

Sablé reconstruido de trigo sarraceno

60 g de sablé de trigo sarraceno horneado y desmigado

156 g de chocolate negro Amazonía 75%

40 g de nibs de cacao tostados

6 g de sal Maldon

Compota cítrica

360 g de puré de maracuyá

72 g de puré de lima

180 g de puré de mandarina

13 g de hojas de gelatina

3 g de pectina NH

120 g de azúcar

Mousse de chocolate Amazonía 75%

407 g de leche

11 g de gelatina en polvo

52 g de agua

525 g de chocolate negro Amazonía 75%

2 u de vainilla

868 g de nata

Glaseado Amazonía 75%

375 g de agua

675 g de azúcar

675 g de glucosa

48 g de hojas de gelatina (180 Bloom)

675 g de chocolate negro Amazonía 75%

480 g de leche condensada

720 g de brillo neutro



Procedimiento

Bizcocho de cacao sin gluten

Montar las yemas con la mitad del azúcar. Montar las claras con el resto del azúcar. Mezclar con movimientos envolventes las dos mezclas. Agregar el cacao en polvo tamizado de la misma manera, manteniendo el aire creado anteriormente. Poner en una bandeja con papel de horno y hornear a 180 °C por unos 6-8 minutos.

Namelaka de vainilla y chocolate blanco

Realizar una infusión por una noche de la leche con la vainilla. Calentar la leche. Agregar la gelatina previamente hidratada con el agua. Verter sobre el chocolate blanco semifundido y emulsionar. Agregar la crema de leche en 2 o 3 veces y emulsionar. Disponer en aro interior.

Trufa de chocolate Amazonía 75%, chocolate con leche 40%, jugo de cacao concentrado

Calentar la crema de leche con el azúcar invertido. Verter sobre los chocolates y el jugo de cacao concentrado. A 40 °C verter sobre la manteca y emulsionar. Disponer la trufa sobre el namelaka previamente congelado.

Sablée de trigo sarraceno

Mezclar todos los ingredientes secos con la manteca y finalmente agregar los huevos. Estirar a 3 mm y congelar. Hornear a 160 °C por 15 minutos.

Sablé reconstituido de trigo sarraceno

Fundir el chocolate y mezclar con el resto de los ingredientes. Usar de inmediato.

Compota cítrica

Calentar los purés. A 40 °C agregar el azúcar con la pectina. Hervir y añadir finalmente la gelatina previamente hidratada.

Mousse de chocolate Amazonía 75%

Infusionar la vainilla con la leche por 12 horas. Calentar la leche. Agregar la gelatina previamente hidratada con el agua. Verter sobre el chocolate y emulsionar. A 40 °C agregar la crema de leche semimontada en tres partes. Utilizar inmediatamente.

Glaseado Amazonía 75%

Calentar el agua con los azúcares hasta llegar a 104 °C. Agregar la gelatina previamente hidratada y escurrida. Verter sobre el chocolate y la leche condensada y emulsionar. Añadir el brillo neutro y volver a emulsionar. Usar a 33 °C.

Montaje

Disponer una capa de mousse. Poner el interior de namelaka con trufa. Colocar más mousse. Agregar la compota y el bizcocho. Terminar con el sablé reconstruido de trigo sarraceno. Glasear la tarta con el glaseado Amazonía 75%.