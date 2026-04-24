Cómo se hace la mejor torta de chocolate del mundo

No es una torta de chocolate pensada para resolverse en una tarde ni con lo que hay en la alacena. Amazonía, creación de Pachi Larrea, es una construcción precisa de capas y contrastes donde cada elemento cumple un rol. Intensa, equilibrada y profundamente deliciosa, permite entender por qué fue elegida como la mejor torta de chocolate del mundo.
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Trufa de chocolate Amazonía 75%, chocolate con leche 40%, jugo de cacao concentrado
296 g de nata
32 g de azúcar invertido
108 g de chocolate con leche Perú 38%
144 g de chocolate negro Amazonía 75%
48 g de puré de maracuyá
62 g de manteca
Sablé de trigo sarraceno
165 g de harina floja
165 g de harina de trigo sarraceno ecológica
122g de azúcar impalpable
40 g de polvo de almendra
2 g de sal
200 g de manteca
75 g de huevos
Sablé reconstruido de trigo sarraceno
60 g de sablé de trigo sarraceno horneado y desmigado
156 g de chocolate negro Amazonía 75%
40 g de nibs de cacao tostados
6 g de sal Maldon
Compota cítrica
360 g de puré de maracuyá
72 g de puré de lima
180 g de puré de mandarina
13 g de hojas de gelatina
3 g de pectina NH
120 g de azúcar
Mousse de chocolate Amazonía 75%
407 g de leche
11 g de gelatina en polvo
52 g de agua
525 g de chocolate negro Amazonía 75%
2 u de vainilla
868 g de nata
Glaseado Amazonía 75%
375 g de agua
675 g de azúcar
675 g de glucosa
48 g de hojas de gelatina (180 Bloom)
675 g de chocolate negro Amazonía 75%
480 g de leche condensada
720 g de brillo neutro
Procedimiento
Bizcocho de cacao sin gluten
Montar las yemas con la mitad del azúcar. Montar las claras con el resto del azúcar. Mezclar con movimientos envolventes las dos mezclas. Agregar el cacao en polvo tamizado de la misma manera, manteniendo el aire creado anteriormente. Poner en una bandeja con papel de horno y hornear a 180 °C por unos 6-8 minutos.
Namelaka de vainilla y chocolate blanco
Realizar una infusión por una noche de la leche con la vainilla. Calentar la leche. Agregar la gelatina previamente hidratada con el agua. Verter sobre el chocolate blanco semifundido y emulsionar. Agregar la crema de leche en 2 o 3 veces y emulsionar. Disponer en aro interior.
Trufa de chocolate Amazonía 75%, chocolate con leche 40%, jugo de cacao concentrado
Calentar la crema de leche con el azúcar invertido. Verter sobre los chocolates y el jugo de cacao concentrado. A 40 °C verter sobre la manteca y emulsionar. Disponer la trufa sobre el namelaka previamente congelado.
Sablée de trigo sarraceno
Mezclar todos los ingredientes secos con la manteca y finalmente agregar los huevos. Estirar a 3 mm y congelar. Hornear a 160 °C por 15 minutos.
Sablé reconstituido de trigo sarraceno
Fundir el chocolate y mezclar con el resto de los ingredientes. Usar de inmediato.
Compota cítrica
Calentar los purés. A 40 °C agregar el azúcar con la pectina. Hervir y añadir finalmente la gelatina previamente hidratada.
Mousse de chocolate Amazonía 75%
Infusionar la vainilla con la leche por 12 horas. Calentar la leche. Agregar la gelatina previamente hidratada con el agua. Verter sobre el chocolate y emulsionar. A 40 °C agregar la crema de leche semimontada en tres partes. Utilizar inmediatamente.
Glaseado Amazonía 75%
Calentar el agua con los azúcares hasta llegar a 104 °C. Agregar la gelatina previamente hidratada y escurrida. Verter sobre el chocolate y la leche condensada y emulsionar. Añadir el brillo neutro y volver a emulsionar. Usar a 33 °C.
Montaje
Disponer una capa de mousse. Poner el interior de namelaka con trufa. Colocar más mousse. Agregar la compota y el bizcocho. Terminar con el sablé reconstruido de trigo sarraceno. Glasear la tarta con el glaseado Amazonía 75%.