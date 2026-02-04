Dónde comer en verano - Parte II

Este restaurante de impronta brasileña se suma al bulevar gastronómico de Punta del Este con una propuesta que pone el foco en lo auténtico. Las carnes a la parrilla, abordadas desde otra cultura del fuego, son protagonistas, acompañadas por pastas artesanales hechas en casa y platos pensados para compartir. En el jardín funciona una pequeña quinta de hierbas e ingredientes que luego aparecen en la mesa, reforzando una lógica de cocina viva. La experiencia se completa con una coctelería de autor y una barra abierta a la calle, que funciona como primer contacto con el espíritu del lugar.

Av. La Paloma 17, entre Av. del Mar y Los Tamarices, Punta del Este. WhatsApp: 092 981975. De 19 a 0 h, sábados y domingos también de 12 a 16 h. Ig: @genuinauruguay

El restaurante principal de Locanda Punta del Este, la nueva propuesta hotelera del Grupo Cipriani en Uruguay, llegó a La Barra. Abierto tanto a huéspedes como a público externo, este ícono de la cocina italiana del grupo pone el foco en la tradición, el producto y el buen servicio. Con un entorno de elegancia relajada, todas las mesas ofrecen vista a la piscina, reforzando la idea de disfrute pausado y sofisticado. Diseñado por el arquitecto Hassen Balut, Harry’s Table se consolida como un nuevo punto de referencia en La Barra, con reserva obligatoria y un código de vestimenta formal.

Ruta 10, parada 48, Av. Jaureguiberry y Mouriel, La Barra. WhatsApp: 099 682116. Todos los días de 12 a 2 am hasta el 28 de febrero. Se aconseja reservar, especialmente a la hora de la cena. Ig: @locandapunta

Amici Punta Ballena

Este espacio invita a una experiencia que cruza comida, juego y música en clave familiar. La idea es simple: adultos y niños conviven en el mismo espacio, cada uno con sus propios estímulos, sin que nadie tenga apuro por irse.

La propuesta se apoya en pizzas a horno de leña con 48 horas de fermentación, hamburguesas y minutas clásicas, como milanesas y chivitos, acompañadas por cerveza artesanal de barril. El espacio suma simuladores de autos, arcade, escenario para cantar y música en vivo, con una sala de juegos gratuita y sin cobro de cubierto artístico. Detrás del proyecto están Alejandro Torres, Florencia Bianchi y Luciano de León, con una mirada puesta en entender la gastronomía como una experiencia que excede la comida.

Strip Center Mirá, local 3, Punta Ballena. Teléfono: 4227 1291. Todos los días de 18 a 2 am. Ig: @amici_puntaballena

Danú conciencia saludable

Esta marca nacida en Tucumán y con presencia en Salta, elige Punta del Este para su primera franquicia internacional, apostando a un público cada vez más atento a lo que come y cómo lo come. La carta es 100% libre de gluten y sin azúcares agregados, con opciones para celíacos, diabéticos, vegetarianos y veganos, además de elecciones alimentarias de raíz religiosa y filosófica.

Entre los platos más elegidos se destacan los wraps en sus versiones de carne, pollo y vegetariana, los sándwiches en pan de chipá y la tarta vasca — un clásico del local—, apta para diabéticos tipo 1 y 2. Detrás del proyecto está Luz Sturgeon, fundadora de la marca, con una mirada puesta en la inclusión y en una gastronomía que no limita a nadie.

Rbla. Gral. Artigas y calle El Foque, Punta del Este. WhatsApp: 098 121314. De martes a domingo de 9 a 22 h. Ig: @danu.puntadeleste