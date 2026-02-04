¡Hola !

Dónde comer en verano - Parte II

Cuatro nuevas opciones para probar esta temporada en Punta del Este

Genuína

Genuína

FOTO

Búsqueda | Clementina Delacroix Cardeza
Por Clementina Delacroix Cardeza
Redactora de Galería

Genuína

Genuina Punta del Este

Este restaurante de impronta brasileña se suma al bulevar gastronómico de Punta del Este con una propuesta que pone el foco en lo auténtico. Las carnes a la parrilla, abordadas desde otra cultura del fuego, son protagonistas, acompañadas por pastas artesanales hechas en casa y platos pensados para compartir. En el jardín funciona una pequeña quinta de hierbas e ingredientes que luego aparecen en la mesa, reforzando una lógica de cocina viva. La experiencia se completa con una coctelería de autor y una barra abierta a la calle, que funciona como primer contacto con el espíritu del lugar.

Av. La Paloma 17, entre Av. del Mar y Los Tamarices, Punta del Este. WhatsApp: 092 981975. De 19 a 0 h, sábados y domingos también de 12 a 16 h. Ig: @genuinauruguay

Harry's Table en Locanda

Harrys Table en Locanda
Harry´s Table en Locanda.

Harry´s Table en Locanda.

El restaurante principal de Locanda Punta del Este, la nueva propuesta hotelera del Grupo Cipriani en Uruguay, llegó a La Barra. Abierto tanto a huéspedes como a público externo, este ícono de la cocina italiana del grupo pone el foco en la tradición, el producto y el buen servicio. Con un entorno de elegancia relajada, todas las mesas ofrecen vista a la piscina, reforzando la idea de disfrute pausado y sofisticado. Diseñado por el arquitecto Hassen Balut, Harry’s Table se consolida como un nuevo punto de referencia en La Barra, con reserva obligatoria y un código de vestimenta formal.

Ruta 10, parada 48, Av. Jaureguiberry y Mouriel, La Barra. WhatsApp: 099 682116. Todos los días de 12 a 2 am hasta el 28 de febrero. Se aconseja reservar, especialmente a la hora de la cena. Ig: @locandapunta

Amici Punta Ballena

amici punta ballena
Amici Punta Ballena

Amici Punta Ballena

Este espacio invita a una experiencia que cruza comida, juego y música en clave familiar. La idea es simple: adultos y niños conviven en el mismo espacio, cada uno con sus propios estímulos, sin que nadie tenga apuro por irse.

La propuesta se apoya en pizzas a horno de leña con 48 horas de fermentación, hamburguesas y minutas clásicas, como milanesas y chivitos, acompañadas por cerveza artesanal de barril. El espacio suma simuladores de autos, arcade, escenario para cantar y música en vivo, con una sala de juegos gratuita y sin cobro de cubierto artístico. Detrás del proyecto están Alejandro Torres, Florencia Bianchi y Luciano de León, con una mirada puesta en entender la gastronomía como una experiencia que excede la comida.

Strip Center Mirá, local 3, Punta Ballena. Teléfono: 4227 1291. Todos los días de 18 a 2 am. Ig: @amici_puntaballena

Danú conciencia saludable

Danu
Danú Consciencia Saludable

Danú Consciencia Saludable

Esta marca nacida en Tucumán y con presencia en Salta, elige Punta del Este para su primera franquicia internacional, apostando a un público cada vez más atento a lo que come y cómo lo come. La carta es 100% libre de gluten y sin azúcares agregados, con opciones para celíacos, diabéticos, vegetarianos y veganos, además de elecciones alimentarias de raíz religiosa y filosófica.

Entre los platos más elegidos se destacan los wraps en sus versiones de carne, pollo y vegetariana, los sándwiches en pan de chipá y la tarta vasca — un clásico del local—, apta para diabéticos tipo 1 y 2. Detrás del proyecto está Luz Sturgeon, fundadora de la marca, con una mirada puesta en la inclusión y en una gastronomía que no limita a nadie.

Rbla. Gral. Artigas y calle El Foque, Punta del Este. WhatsApp: 098 121314. De martes a domingo de 9 a 22 h. Ig: @danu.puntadeleste

