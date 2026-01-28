Dónde comer en verano

Se suma a la escena gastronómica de Punta del Este esta propuesta que combina diseño, cocina moderna y vocación hotelera. Integrado al Bravo Hotel, apuesta a elevar el estándar de hospitalidad en la península con una carta descontracturada y contemporánea, basada en pocos productos bien trabajados e ingredientes locales.

Abierto todo el año, acompaña cada momento del día, desayunos, almuerzos, cenas y coctelería nocturna, con una carta pensada tanto para residentes como para turistas.

Joaquín Lenzina–Ansina y rambla Lorenzo Batlle Pacheco, playa Brava, Punta del Este. WhatsApp: 094 008 368. De 7 a 2 de la mañana. Ig: @bravoresto.uy

Casablanca irrumpe en La Barra como un nuevo parador pensado para vivir la playa de Punta del Este de día y de noche, con una propuesta que combina gastronomía , hospitalidad, música y experiencias.

Su carta cruza productos regionales con técnicas italianas y tradiciones locales —de la parrilla y las pizzas al sushi y la cocina atlántica­— y se completa con atardeceres musicales, actividades wellness, eventos deportivos y propuestas para toda la familia.

Ruta 10 parada 49 , La Barra, Punta del Este. WhatsApp: 091 033 444. De 11 a 23 h. Beneficios especiales con Visa Infinite y Visa Signature. Ig: @casablanca.punta

Marlo Cookies

Marlo Cookies MarLo

MarLo Cookies nació como un emprendimiento familiar y hoy se consolida como una de las nuevas tentaciones dulces del Este. Detrás están Agustina Rivero y Gonzalo Moreira, una dupla donde él se ocupa de las masas y ella del diseño y la estética, con un nombre que resume su historia: Martina y Lorenzo, sus hijos.

Lo que empezó en agosto de 2024 desde su casa, solo por delivery y a pedido, hoy se traduce en su primer local, con una propuesta que combina cookies artesanales —nueve sabores fijos y uno rotativo cada semana—, rolls de canela, alfajores de salchichón y Nutella y minichocotortas, todo con una impronta casera, cuidada y cercana.

Gorlero casi calle 25, Punta del Este. WhatsApp: 097 865 053. De 15 a 1 de la mañana. Ig: @marlo_cookies

Irisarri

Irisarri 2 Confitería Irisarri

Con una tradición que se remonta a 1898, Irisarri desembarcó­ en Punta del Este con su primer local fuera de Lavalleja, con una propuesta pensada para todo el año.

La marca, que lleva a la familia Irisarri impresa en cada etapa de su recorrido, pone el foco en sus clásicos petit­ fours y en una línea de pastas artesanales elaboradas desde 1929: tallarines, ravioles, capeletis y cintas, que se acompañan con salsas propias. A esto se suma una amplia cafetería con productos de la casa y un sector gourmet­ de reventa, ideal para armar picadas dulces o saladas, consolidando un espacio que combina herencia, calidad y disfrute cotidiano.

Av. Pedragosa Sierra esq. San Ciro, local 002, Punta del Este. WhatsApp: 098 815 311. De 8 a 22 h. Ig: @confireriairisarri