¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Dónde comer en verano

Cuatro nuevas opciones para probar esta temporada en Punta del Este

Bravo Restó

Bravo Restó

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Clementina Delacroix Cardeza
Por Clementina Delacroix Cardeza
Redactora de Galería

Bravo Restó

Se suma a la escena gastronómica de Punta del Este esta propuesta que combina diseño, cocina moderna y vocación hotelera. Integrado al Bravo Hotel, apuesta a elevar el estándar de hospitalidad en la península con una carta descontracturada y contemporánea, basada en pocos productos bien trabajados e ingredientes locales.

Abierto todo el año, acompaña cada momento del día, desayunos, almuerzos, cenas y coctelería nocturna, con una carta pensada tanto para residentes como para turistas.

Leé además

Boulevard de las Palmeras.
La mesa esteña está servida

11 aperturas que amplían el recorrido gastronómico de Punta del Este

Por Clementina Delacroix Cardeza
donde estan las mejores pizzas napolitanas del verano
En el Este

Dónde están las mejores pizzas napolitanas del verano

Por Clementina Delacroix Cardeza
Fuegos de Gurisa
Brasas que atraviesan el Atlántico

Gurisa, el restaurante de fuegos escondido cerca de José Ignacio

Por Clementina Delacroix Cardeza

Joaquín Lenzina–Ansina y rambla Lorenzo Batlle Pacheco, playa Brava, Punta del Este. WhatsApp: 094 008 368. De 7 a 2 de la mañana. Ig: @bravoresto.uy

Casablanca

Casablanca
Casablanca

Casablanca

Casablanca irrumpe en La Barra como un nuevo parador pensado para vivir la playa de Punta del Este de día y de noche, con una propuesta que combina gastronomía, hospitalidad, música y experiencias.

Su carta cruza productos regionales con técnicas italianas y tradiciones locales —de la parrilla y las pizzas al sushi y la cocina atlántica­— y se completa con atardeceres musicales, actividades wellness, eventos deportivos y propuestas para toda la familia.

Ruta 10 parada 49 , La Barra, Punta del Este. WhatsApp: 091 033 444. De 11 a 23 h. Beneficios especiales con Visa Infinite y Visa Signature. Ig: @casablanca.punta

Marlo Cookies

Marlo Cookies
MarLo

MarLo

MarLo Cookies nació como un emprendimiento familiar y hoy se consolida como una de las nuevas tentaciones dulces del Este. Detrás están Agustina Rivero y Gonzalo Moreira, una dupla donde él se ocupa de las masas y ella del diseño y la estética, con un nombre que resume su historia: Martina y Lorenzo, sus hijos.

Lo que empezó en agosto de 2024 desde su casa, solo por delivery y a pedido, hoy se traduce en su primer local, con una propuesta que combina cookies artesanales —nueve sabores fijos y uno rotativo cada semana—, rolls de canela, alfajores de salchichón y Nutella y minichocotortas, todo con una impronta casera, cuidada y cercana.

Gorlero casi calle 25, Punta del Este. WhatsApp: 097 865 053. De 15 a 1 de la mañana. Ig: @marlo_cookies

Irisarri

Irisarri 2
Confitería Irisarri

Confitería Irisarri

Con una tradición que se remonta a 1898, Irisarri desembarcó­ en Punta del Este con su primer local fuera de Lavalleja, con una propuesta pensada para todo el año.

La marca, que lleva a la familia Irisarri impresa en cada etapa de su recorrido, pone el foco en sus clásicos petit­ fours y en una línea de pastas artesanales elaboradas desde 1929: tallarines, ravioles, capeletis y cintas, que se acompañan con salsas propias. A esto se suma una amplia cafetería con productos de la casa y un sector gourmet­ de reventa, ideal para armar picadas dulces o saladas, consolidando un espacio que combina herencia, calidad y disfrute cotidiano.

Av. Pedragosa Sierra esq. San Ciro, local 002, Punta del Este. WhatsApp: 098 815 311. De 8 a 22 h. Ig: @confireriairisarri

Selección semanal
Entrevista

Gabriel Oddone descarta competir en 2029: “Mi horizonte es este gobierno y punto”

Por  Ismael Grau  y Guillermo Draper
Cardama

Antes de enviar el borrador de la garantía de EuroCommerce, Cardama presentó uno casi idéntico de un banco camerunés

Por Guillermo Draper
Viaje oficial

Más de 30 funcionarios y jerarcas viajan a China

Por Santiago Sánchez
DGI

“Retos” y “oportunidades” para las oficinas recaudadoras: desde retener personal hasta uso de IA

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Williem Dafoe posa para Galería.
Video

Willem Dafoe: “Actuar no tiene que ver con emociones, tiene que ver con acciones”

Por Federica Chiarino Vanrell
Para los niños, la biopiscina es una de las grandes atracciones de Portal Bosque.

Portal Bosque, un club familiar en La Barra que une cultura, educación y gastronomía

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
¿Por qué se activa la sexualidad en verano y preferimos pasarlo solteros que en pareja?

¿Por qué se activa la sexualidad en verano y preferimos pasarlo solteros que en pareja?

Por Milene Breito Pistón
Rovos Rail.
Video

Viajar como antes, con el lujo de hoy: 8 trenes para disfrutar sin apuro

Por Santiago Perroni