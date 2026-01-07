Dónde están las mejores pizzas napolitanas del verano

Se come con las manos, se adapta a distintos planes y tiene una ventaja difícil de discutir: le gusta a la mayoría y rara vez falla. Aquí, una selección de las de estilo napolitano que se popularizaron en la última década. Clásicas o contemporáneas, con toppings simples o más audaces, todas despiertan la tentación.

La mesa esteña está servida 11 aperturas que amplían el recorrido gastronómico de Punta del Este

Atrevida se define, ante todo, como una pizzería. Su identidad está anclada en la pizza de estilo napolitano y en una lectura particular de uno de los rituales más arraigados del consumo local, la pizza con fainá.

Las pizzas son una interpretación fiel del modelo napolitano, con masa de fermentación prolongada, cocción breve a muy alta temperatura y una textura flexible, pensada para doblarse con la técnica del pañuelo. En cocina, esto se traduce en hornos traídos desde Nápoles, harina y tomate de origen italiano y una elaboración que respeta los tiempos tradicionales de maduración de la masa.

Atrevida De textura flexible, la pizza de Atrevida está pensada para doblarse con la técnica del pañuelo. Mauricio Rodríguez

La pizza más pedida es la margherita, un clásico que, según explican desde la casa, atraviesa generaciones y no pierde vigencia. En la carta también aparece una pizza llamada italiana, con tomate fresco, los quesos fiordilatte y grana padano, albahaca y tapenade de olivas negras, que resume el espíritu del lugar.



El fainá ocupa un lugar propio dentro de la propuesta. A diferencia de la modalidad tradicional de bar, en Atrevida se elabora al momento, en formato individual y siguiendo la receta genovesa, con un tiempo de preparación cercano a los 11 minutos. Esa decisión resignifica un acompañamiento histórico sin romper con la costumbre.

Atrevida Sandwich de fainá de Atrevida Mauricio Rodríguez

Con ocho años de trayectoria, Atrevida anunció, además, la apertura de un nuevo local en Punta Ballena, prevista para noviembre de 2026, donde buscará trasladar la misma filosofía de producto, elaboración y puesta en escena que define su propuesta pizzera. La experiencia completa, pizza­, bebida y un postre para compartir, se mueve en un tique promedio cercano a los 1.000 pesos por persona.

Calle 8 y calle 9, Punta del Este (próximo al faro de Punta del Este). Domingos a jueves de 12 a 23.30 h, viernes y sábados de 12 a 0 h. Trabajan por orden de llegada y en formato take away.

L´incanto L'incanto Adrián Echeverriga

L’Incanto

Cucina italiana y esencia napoletana

L’Incanto es un restaurante de cocina italiana donde la pizza convive con una amplia carta de pastas, platos clásicos y postres. La pizza estuvo presente desde el inicio como entrada y, con el tiempo, ganó protagonismo sin desplazar al resto del menú. Esa convivencia define hoy el funcionamiento del restaurante.

La pizzería opera dentro de L’Incanto bajo el nombre Proa Pizza Napoletana, un espacio dedicado exclusivamente a la pizza de estilo napolitano, aunque se sirve en cualquiera de los salones. En 2025, el proyecto obtuvo nuevos reconocimientos internacionales en el ranking­ 50 Top Pizza, la guía italiana que distingue a las mejores pizzerías del mundo. Fue elegida la mejor pizzería de Uruguay, alcanzó el puesto 10 en el ranking 50 Top Pizza Latin America, escalando 30 posiciones respecto a 2024, y se ubicó en el puesto 78 entre las 100 mejores pizzerías­ del mundo.

L´incanto En 2025, L'incanto fue elegida la mejor pizzería de Uruguay y alcanzó el puesto 10 en el ranking 50 Top Pizza Latin America. Adrián Echeverriaga

El equipo está integrado por pizzaiolos (maestros pizzeros) formados y concursantes en campeonatos internacionales, liderados por el chef ejecutivo y pizzaiolo uruguayo Carlos Guerra. La masa se elabora con amasado 100% biga, hidratación cercana al 70%, harina italiana de fuerza y fermentación en frío de entre 24 y 48 horas. El objetivo es lograr una masa liviana, de cocción rápida y fácil digestión. Se utiliza tomate y mozzarella de origen italiano, al igual que buena parte de los insumos secos, que llegan desde Nápoles, donde el restaurante mantiene su centro de abastecimiento.

La pizza más pedida es la margherita, referencia histórica del estilo. Entre las variedades con topping se destacan la parma, con prosciutto­ italiano y rúcula, y opciones que incorporan productos tradicionales, como la ’nduja, un embutido del sur de Italia elaborado especialmente para L’Incanto por un productor italiano.

En cuanto al estilo, actualmente trabaja con pizza napolitana contemporánea, una categoría que convive con la tradicional. Mantiene el mismo proceso de elaboración, pero presenta un cornicione (borde inflado) más desarrollado y una estética que pone en valor el aire de la masa y la técnica del pizzaiolo. El diámetro es levemente menor, aunque el peso del bollo se mantiene en torno a los 280 gramos. La versión tradicional, en cambio, prioriza un disco más amplio y un borde menos marcado.

L´incanto La pizza más pedida es la margherita, referencia histórica del estilo. Adrián Echeverriaga

La forma recomendada de consumo responde a la tradición napolitana: con la mano, doblada, utilizando la técnica del pañuelo e inclinada levemente hacia atrás para que los jugos se absorban en el borde inflado.

L’Incanto mantiene su identidad como restaurante italiano integral, con una fuerte venta de pastas y una carta de postres también reconocida en la región. En ese contexto, la pizza no reemplaza, sino que amplía la propuesta, apoyada en técnica, producto y una lectura contemporánea de la cocina italiana, con pizzas­ que parten de los 1.090 pesos.

Av. Pedragosa Sierra y De los Médanos, Punta del Este. Todos los días, restaurante de 12 a 16 h y de 19 h al cierre, Proa Pizza de 16 h al cierre. Trabajan con reservas y delivery.

Parador La Huella

A la leña, estirada y horneada en el momento

El Parador La Huella es un punto de referencia dentro de la gastronomía uruguaya. Desde su apertura, se consolidó como un espacio asociado al producto, al fuego y a una forma de cocinar vinculada al territorio, con una propuesta que trasciende la temporada y convoca tanto a público local como a turistas. En ese marco, la pizza forma parte de una carta más amplia y se integra de manera orgánica a la identidad del lugar.

La propuesta pizzera de La Huella se apoya en el estilo napolitano y en criterios técnicos definidos. Se trabaja con una masa de hidratación elevada, pensada para lograr una textura ligera, aireada y con borde crujiente. El proceso de elaboración contempla una fermentación lenta de al menos 48 horas, la masa se amasa, reposa, se bolea y vuelve a descansar antes de la cocción. El objetivo es alcanzar un equilibrio entre masa, ingredientes y punto de cocción, sin que ningún elemento predomine sobre el conjunto.

Parador La Huella En La Huella se trabaja con una masa de hidratación elevada, pensada para lograr una textura ligera, aireada y con borde crujiente. Adrián Echeverriaga

La cocción se realiza en horno a leña a una temperatura aproximada de 450 °C, con tiempos breves de entre un minuto y medio y dos minutos. Este método permite obtener una pizza flexible, de base bien cocida y aromas marcados por el fuego.

Nuevamente aquí la pizza más pedida es la margherita, seguida de cerca por la bianca, una variedad que ocupa un lugar central dentro de la identidad del restaurante. Esta última se mantiene en carta durante todo el año y varía sus quesos según la estacionalidad y la producción de proveedores artesanales, reforzando el vínculo con el entorno productivo.

En cuanto a los insumos, La Huella prioriza ingredientes locales y trabaja con harinas uruguayas. Las pizzas se elaboran y se hornean en el momento, manteniendo una lógica de producto fresco y de preparación a la vista.

El rango de precios de las pizzas se ubica actualmente entre los 750 y 850 pesos uruguayos. La experiencia apunta a que quien pruebe la pizza por primera vez vuelva buscando repetir ese sabor a leña y el disfrute de una pizza estirada y horneada en el momento.

Los Cisnes y Las Candelarias, José Ignacio. Todos los días de 12.30 a 16.30 h y de 20 a 23.30 h. Reservas por teléfono al 4486 2279/ 093 544 898 o por la web.

Carmen Pueblo Garzón Carmen en Pueblo Garzón

Carmen

Pizza napolitana, huerta y proyecto familiar

Este proyecto gastronómico y cultural ubicado en Pueblo Garzón es impulsado por Francis Mallmann y sus hijas Ambar y Allegra. Abierto el verano pasado, el espacio funciona como tienda, café y recientemente pizzería, y se integra a la serie de propuestas que desde hace años posicionan a Garzón como un polo gastronómico.

La propuesta pizzera es de estilo napolitano, aunque se distancia de las versiones más clásicas por el uso de sabores poco habituales. La selección de ingredientes es cuidada, se usa masa madre y la cocción se realiza en horno napolitano a leña, a una temperatura aproximada de 600 °C, lo que da como resultado una pizza de cocción muy breve.

Carmen Pueblo Garzón Las pizzas de Carmen incorporan productos de la huerta del restaurante y quesos de alta calidad.

Las pizzas incorporan productos de la huerta del restaurante y quesos de alta calidad, entre ellos, los de la quesería artesanal argentina La Suerte, cuyo tambo se ubica en la región de Lincoln, Buenos Aires, además de algunos quesos uruguayos. La variedad más pedida es una de zucchini, menta y lomos, con queso Lincoln y un cierre de queso de cabra cremoso, una combinación pensada para el consumo estival.

La carta ofrece seis variedades, todas con perfiles de sabor diferenciados. La margherita es la única referencia clásica; el resto de las opciones se apoyan en combinaciones menos convencionales, uno de los rasgos que los clientes destacan de la propuesta.

Carmen Pueblo Garzón La mayoría de las opciones se apoyan en combinaciones de sabores poco convencionales.

La pizzería funciona en horario acotado, de 13 a 16 h y de 18.30 a 21.30 h, y el proyecto tiene, por el momento, una lógica estacional, con apertura prevista durante el verano. El precio de la margherita es de 800 pesos, mientras que el resto de las pizzas se ubican en torno a los 1.100 pesos.

En Carmen, además, se ofrecen libros, cerámicas, joyas y prendas intervenidas a mano por el propio Francis Mallmann, trabajadas con la técnica del patchwork. El espacio se completa con un jardín con huerta, palmeras y bancos, pensado para una experiencia de permanencia y consumo sin apuro.

La Capilla 4, Pueblo Garzón. Pizzería abierta de 13 a 16 h y de 18.30 a 21.30 h.







Otras pizzerías para tener en el radar

Maldonado

Pizza Franco

Conocida por su pizza por metro, es una opción clásica y rendidora, pensada para compartir y para mesas numerosas.

Punta Ballena

Laferre

Una pizzería que combina entorno y propuesta, ideal para sumar a una salida por la zona.

Punta del Este

El Horno de Juan

Un perfil tradicional que funciona tanto para comer temprano como para el after playa o posnoche.

José Ignacio

Mostrador Santa Teresita

Formato descontracturado, alineado con el espíritu relajado del balneario.

Piriápolis

Roccos Cucina Italiana

Una opción de impronta italiana, más amplia que la pizza sola, para quienes buscan sentarse y comer con tiempo.