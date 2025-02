El menú completo de la cena de los Premios Oscar 2025: qué comerán las estrellas

Cada año, después de la entrega de los Premios Oscar , tiene lugar una fiesta que los espectadores no vemos: el Governors Ball. Esta celebración, posterior a la ceremonia televisada, es el momento en el que los nominados y los ganadores se relajan (o no), hacen lobby, se felicitan y comen.

La oferta es igual de variada en la parte dulce. El fuerte es la patisserie, con más de 10 alternativas que van desde tiramisú con vainilla chai y barras de Kit Kat tropicales a eclairs de piña colada con la silueta del Oscar. Además, habrá una selección de pequeños postres, cookies hechas en el momento a pedido y bombones.

El menú completo de los Premios Oscar

Pero no todo es comida. Las celebridades quieren brindar, y para eso Tequila Don Julio (sponsor tradicional de la cena) regresa con el famoso mixólogo Charles Joly en sociedad con el Handshake Speakeasy, de Ciudad de México, elegido como el Mejor bar del mundo 2024 por la lista de The World’s 50 Best Bars. La noche de los Premios Oscar se servirán cócteles exclusivos, todos con distintas variedades de tequila como ingrediente base.

The Class Act, por ejemplo, se elabora con tequila Don Julio 1942 infusionada con menta, jugo de limón, sirope y leche. The Clear Winner, en tanto, contiene tequila Don Julio Reposado, jugo fresco de lima, jugo de uva, sirope de tamarindo y té de hibisco. La tercera mezcla se titula Standing Ovation y consiste en una combinación de tequila Don Julio Alma Miel, expreso, sirope de Cremant du Limoux-Fig y agua salada ahumada. Por último, la cuarta especialidad que podrá pedirse en el bar será el Golden Age Gimlet, un trago con tequila Don Julio Blanco, jugo fresco de ananá, jugo fresco de lima y sirope de vainilla. También habrá una opción sin alcohol, que han llamado The Thespian.

En cuanto a los vinos, se servirán por tercer año consecutivo los Clarendelle & Domaine Clarence Dillon, tanto tintos como blancos. El champagne, en cambio, será, por primera vez, de Lallier.

El Governors Ball se llevará a cabo en el Ray Dolby Ballroom, en el nivel superior de Ovation Hollywood (Hollywood Blvd. y Highland Ave.), inmediatamente después de la transmisión de los premios.