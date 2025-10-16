En el Día Internacional del Pan: ¿cuánto pan consumen los uruguayos y qué variedades son las más tradicionales?

El 16 de octubre se celebra el Día Internacional del Pan, uno de los alimentos más antiguos y esenciales en la dieta humana

El pan no solo nutre nuestros cuerpos, sino que también está profundamente arraigado en la cultura de muchas sociedades alrededor del mundo. El Día Internacional del Pan celebra tanto la importancia de este alimento en nuestras mesas como su legado cultural. Sea en una reunión familiar o en una merienda rápida frente a la pantalla, cada bocado de pan nos reconforta y nos conecta con una tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos.

Panaderia don pan.webp El pan a través del tiempo El pan, tal como lo conocemos hoy, tiene sus raíces en las civilizaciones más antiguas. Su historia se remonta a tiempos en que las primeras culturas comenzaban a cultivar trigo. Los antiguos egipcios fueron pioneros en el descubrimiento de la levadura, un hallazgo que transformó el pan, aportándole un sabor y textura únicos. A lo largo de los siglos, griegos y romanos perfeccionaron las técnicas de elaboración, convirtiendo el pan en un alimento esencial en sus dietas.

Con el tiempo, el pan ha evolucionado y se ha adaptado a las tradiciones locales de cada país. En Uruguay, por ejemplo, el pan artesanal es un símbolo de identidad y es valorado por su calidad y sabor. Según el Centro de Panaderos del Uruguay (CIPU), cada uruguayo consume en promedio más de 50 kilos de pan al año, lo que reafirma su lugar central en la alimentación del país. Además, unas 14 mil personas se dedican actualmente al rubro panadero, y existen cerca de 1.500 panaderías artesanales distribuidas por todo el Uruguay.

pan_vago_05.jpg Símbolo de tradición La Panera Uruguaya, una iniciativa del CIPU, destaca cinco variedades clásicas de pan que forman parte de la historia de muchas panaderías locales: pan marsellés, miñones, cuernitos, grisines y galleta de campaña. Esta selección no solo es un homenaje a la tradición panadera, sino que también busca fortalecer el vínculo entre la gastronomía nacional y el turismo.

"Cada uno de estos panes habla del trabajo, la historia y la identidad de las panaderías tradicionales. No son solo alimentos, sino parte de la cultura alimentaria del Uruguay", expresa Jorge Fernández, presidente de CIPU.