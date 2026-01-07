  • Cotizaciones
    Lucía Soria presenta una manera distinta de aprovechar los duraznos este verano

    Ensalada de duraznos, palta, almendras tostadas y albahaca fresca

    Lucia Soria Ensalada de durazno y palta

    FOTO

    William Hereford para Mesa Garzón
    Búsqueda | Lucía Soria
    Por Lucía Soria

    Con el verano llegan los duraznos más ricos y en Mesa Garzón nos encanta sumarlos a nuestros platos. Son ideales para ensaladas porque aportan perfume, dulzor y textura. Esta combinación la servimos varias veces en las cenas al aire libre: duraznos bien marcados, palta cremosa y almendras crocantes. Simple, estacional y perfecta para acompañar cualquier comida de verano.

    Ingredientes

    Para 4 personas

    2 duraznos

    2 paltas

    100 g de almendras tostadas y quebradas

    Hojas de albahaca fresca

    Para la vinagreta

    2 cdas. de jugo de limón

    6 cdas. de aceite de oliva

    Procedimiento

    Lavamos los duraznos y los cortamos en cuartos o en tercios, según su tamaño.

    Ponemos una sartén o una plancha de hierro al fuego. Una vez caliente, colocamos los cuartos de duraznos separados entre sí para que se doren bien. Agregamos un poco de aceite de oliva y dejamos que se doren sin mover. Cuando vemos que ya está dorado de un lado, retiramos a un plato y dejamos enfriar.

    Mientras, hacemos la vinagreta, emulsionando bien los componentes.

    Preparamos una bandeja o un plato grande y vamos armando la ensalada. Comenzamos colocando los duraznos en diferentes zonas del plato, cortamos la palta y la colocamos al lado de cada durazno. Agregamos las hojas de albahaca, las almendras tostadas, la sal, la pimienta y, por encima de todo, la vinagreta.

    Servimos enseguida.

