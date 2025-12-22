Las frutas que nunca faltan en las recetas de verano de Lucía Soria

Las frutas de carozo son un símbolo absoluto del verano en Uruguay: jugosas, aromáticas y llenas de color. Son tan versátiles que funcionan en todo: frescas y frías para comer a cualquier hora, en postres simples y deliciosos, o en platos salados que van bárbaro con quesos, hierbas y vegetales.
En Mesa Garzón las usamos siempre: en la mesa de bienvenida, en los platos principales y en los postres. Son de esas frutas que atraviesan toda la temporada y que nunca faltan en nuestra cocina de verano.
Para el zapallo: ½ zapallo cabutiá o anco (calabacín)
Aceite de oliva
Sal
Curry o las especias que tengas
Para el resto del plato: 200 g de queso halloumi
3-4 ciruelas firmes
½ cebolla colorada en pluma, finita
Un puñado de avellanas tostadas y picadas
Hojas de perejil y/o albahaca
Para la vinagreta de naranja: 2 cucharadas de jugo de naranja
6 cucharadas de aceite de oliva
Procedimiento
Cortamos el zapallo en gajos, lo mezclamos con aceite de oliva, sal y curry. Llevamos al horno fuerte hasta que quede bien dorado y tierno.
Cortamos el halloumi en trozos grandes y lo doramos en una plancha caliente hasta que esté dorado por fuera y suave por dentro. Las ciruelas las cortamos en cuartos o gajos; la cebolla colorada va finita para sumar frescura y un poco de picor.
Mezclamos el jugo de naranja con el aceite de oliva para hacer la vinagreta.
Para armar, acomodamos el zapallo asado en un plato grande, sumamos el halloumi grillado, las ciruelas y la cebolla. Terminamos con avellanas tostadas, hojas de perejil o albahaca y la vinagreta de naranja por encima.