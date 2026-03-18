La receta de Lucía Soria para hacer pan de hamburguesas casero

Esta receta de panes de hamburguesas es un éxito. El proceso es supersimple y siempre quedan muy esponjosos, ricos y livianos. Se pueden usar también como pan para panchos o cualquier sándwich.
Son fáciles, dorados y esponjosos; estos panes de hamburguesa tienen el visto bueno de Lucía Soria y son perfectos para congelar
Esta receta de panes de hamburguesas es un éxito. El proceso es supersimple y siempre quedan muy esponjosos, ricos y livianos. Se pueden usar también como pan para panchos o cualquier sándwich.
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También los podés frizar y al momento de usar les das un golpe de calor en horno o sartén y quedan como recién salidos del horno.
(Rinde 7 unidades de 100 g aproximadamente)
425 g de harina blanca
270 cc de leche fría
3 g de levadura seca
20 g de azúcar
25 g de manteca fría
8 g de sal
Huevo para barnizar
Semillas de sésamo
(En amasadora o batidora con gancho)
Llevar a la amasadora leche fría, levadura seca y azúcar, y batir durante 2 minutos. Agregar harina y sal, y continuar batiendo 5 minutos más. Descansar en amasadora 5 minutos.
Agregar la manteca fría y amasar durante 5 minutos aproximadamente, hasta que esté incorporada por completo.
Pasar la masa a un bowl, previamente pincelado con aceite. Dejar leudar durante 90 minutos, tapada con un film o plástico.
Dividir la masa en porciones de 120-140 g y moldear en forma de bollos. Reposar 10 minutos.
Aplicando tensión en cada pan, trasladarlos a una placa aceitada uno al lado del otro en paralelo, con una distancia de ½ cm como para que, al leudar, se peguen entre sí y crezcan hacia arriba en el horneado. Cubrir con plástico y fermentar durante 60 minutos.
Barnizar con huevo y agregar semillas de sésamo.
Hornear a 160 ºC durante 20 minutos aproximadamente.
Enfriar en rejilla.