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La receta de Lucía Soria para hacer pan de hamburguesas casero

Son fáciles, dorados y esponjosos; estos panes de hamburguesa tienen el visto bueno de Lucía Soria y son perfectos para congelar

Lucia Soria Foto de Emma Prevett para Mesa Garzon

FOTO

Emma Prevett
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Esta receta de panes de hamburguesas es un éxito. El proceso es supersimple y siempre quedan muy esponjosos, ricos y livianos. Se pueden usar también como pan para panchos o cualquier sándwich.

También los podés frizar y al momento de usar les das un golpe de calor en horno o sartén y quedan como recién salidos del horno.

Ingredientes

(Rinde 7 unidades de 100 g aproximadamente)

425 g de harina blanca

270 cc de leche fría

3 g de levadura seca

20 g de azúcar

25 g de manteca fría

8 g de sal

Huevo para barnizar

Semillas de sésamo

Procedimiento

(En amasadora o batidora con gancho)

Llevar a la amasadora leche fría, levadura seca y azúcar, y batir durante 2 minutos. Agregar harina y sal, y continuar batiendo 5 minutos más. Descansar en amasadora 5 minutos.

Agregar la manteca fría y amasar durante 5 minutos aproximadamente, hasta que esté incorporada por completo.

Pasar la masa a un bowl, previamente pincelado con aceite. Dejar leudar durante 90 minutos, tapada con un film o plástico.

Dividir la masa en porciones de 120-140 g y moldear en forma de bollos. Reposar 10 minutos.

Aplicando tensión en cada pan, trasladarlos a una placa aceitada uno al lado del otro en paralelo, con una distancia de ½ cm como para que, al leudar, se peguen entre sí y crezcan hacia arriba en el horneado. Cubrir con plástico y fermentar durante 60 minutos.

Barnizar con huevo y agregar semillas de sésamo.

Hornear a 160 ºC durante 20 minutos aproximadamente.

Enfriar en rejilla.

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