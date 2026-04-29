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Conocé la receta de pasta preferida de Lucía Soria

La cocinera comparte su receta de spaghetti con un toque cítrico y albahaca fresca

Spaghetti con tomates quemados, albahaca y limín de Lucía Soria.&nbsp;

Spaghetti con tomates quemados, albahaca y limín de Lucía Soria. 

FOTO

William Hereford para Mesa Garzón
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Esta receta es una de mis preferidas a la hora de comer pasta. Es muy simple; tiene pocos ingredientes, pero los justos. La combinación de tomate, limón y albahaca es sorprendente, y el fruto seco al terminar le aporta un crocante perfecto.

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Ingredientes

(Para 2 personas)

½ paquete de spaghetti secos o 200 g de frescos

200 g de tomates cherri

½ puñado de albahaca

1 limón

25 g de manteca

50 g de queso parmesano rallado

1 pizca de ají molido

50 g de avellanas, almendras, nueces, cajú o algún otro fruto seco

Sal

Aceite de oliva

Procedimiento

Ponemos una olla con abundante agua a hervir.

Calentamos una sartén bien amplia, cortamos los tomates cherry a la mitad y cuando la sartén esté caliente, agregamos un poco de aceite de oliva y los tomates. Dejamos dorar muy bien sin moverlos para que se caramelicen bien. Cuando estén bien quemaditos, agregamos sal y ají molido o pimienta.

Cuando el agua hierve, agregamos sal y ponemos la pasta. Mezclamos y dejamos cocinar.

Mientras tanto, en la sartén de los tomates sumamos la manteca, la ralladura de limón y un cucharón del agua de cocción y emulsionamos bien. Cuando la pasta está cocida, colamos y pasamos directo a la sartén con nuestra salsa. Agregamos las hojas de albahaca, un puñado de parmesano y mezclamos bien para que la pasta se impregne con la emulsión.

Servimos en platos hondos, y terminamos con las avellanas tostadas y un poco más de parmesano.

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