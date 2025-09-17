¡Hola !

Una ensalada de Lucía Soria fresca e infalible con peras y queso azul

Con peras dulces, queso azul y nueces acarameladas sobre una base de verdes, Lucía Soria propone una ensalada que sorprende

Ensalada de verdes, peras, queso azul y nueces acarameladas de Lucía Soria.

Ensalada de verdes, peras, queso azul y nueces acarameladas de Lucía Soria.

FOTO

Álvaro Gargiulo Cor
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Ya saben cuánto me gusta hacer ensaladas diferentes, con texturas y sabores inesperados.

La combinación de peras y queso azul es infalible, y en esta versión tiene algunos ingredientes que hacen que quede aún más deliciosa. Sumar el apio le da mucha frescura, las hojas de albahaca mezcladas con los verdes sorprenden en la boca y las nueces acarameladas aportan el crocante que redondea todo.

Ingredientes

Para 2 personas

1 pera

200 g de hojas verdes (lechuga, rúcula, espinaca, berro)

1 puñado de hojas de albahaca

1 vara de apio

50 g de queso azul

Sal y pimienta

Para la vinagreta

20 cc de jugo de limón

60 cc de aceite de oliva

Para las nueces acarameladas

50 g de nueces

50 g de azúcar blanca

50 g de agua

Procedimiento

Empezamos haciendo las nueces acarameladas. Llevamos todos los ingredientes a una sartén amplia y a fuego fuerte. Dejamos evaporar el agua y revolvemos con cuchara de madera hasta ver que se cristaliza. En este punto, bajamos el fuego al mínimo y seguimos mezclando con la cuchara hasta que quede todo caramelizado. Llevamos la mezcla a una placa con Silpat o papel de aluminio para enfriar.

Luego preparamos las hojas verdes (de ser necesario, las lavamos y secamos bien) y la vinagreta.

A continuación cortamos el apio al sesgo bien fino y las peras en láminas, también finas.

En un bowl colocamos los verdes, el apio y las peras; luego sumamos sal, pimienta, la vinagreta de limón y mezclamos bien sin presionar las hojas. Para terminar, quebramos el queso azul y lo agregamos junto con las nueces acarameladas.

Servimos enseguida.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

