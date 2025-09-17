Una ensalada de Lucía Soria fresca e infalible con peras y queso azul

Ya saben cuánto me gusta hacer ensaladas diferentes, con texturas y sabores inesperados.
Con peras dulces, queso azul y nueces acarameladas sobre una base de verdes, Lucía Soria propone una ensalada que sorprende
La combinación de peras y queso azul es infalible, y en esta versión tiene algunos ingredientes que hacen que quede aún más deliciosa. Sumar el apio le da mucha frescura, las hojas de albahaca mezcladas con los verdes sorprenden en la boca y las nueces acarameladas aportan el crocante que redondea todo.
Para 2 personas
1 pera
200 g de hojas verdes (lechuga, rúcula, espinaca, berro)
1 puñado de hojas de albahaca
1 vara de apio
50 g de queso azul
Sal y pimienta
20 cc de jugo de limón
60 cc de aceite de oliva
50 g de nueces
50 g de azúcar blanca
50 g de agua
Empezamos haciendo las nueces acarameladas. Llevamos todos los ingredientes a una sartén amplia y a fuego fuerte. Dejamos evaporar el agua y revolvemos con cuchara de madera hasta ver que se cristaliza. En este punto, bajamos el fuego al mínimo y seguimos mezclando con la cuchara hasta que quede todo caramelizado. Llevamos la mezcla a una placa con Silpat o papel de aluminio para enfriar.
Luego preparamos las hojas verdes (de ser necesario, las lavamos y secamos bien) y la vinagreta.
A continuación cortamos el apio al sesgo bien fino y las peras en láminas, también finas.
En un bowl colocamos los verdes, el apio y las peras; luego sumamos sal, pimienta, la vinagreta de limón y mezclamos bien sin presionar las hojas. Para terminar, quebramos el queso azul y lo agregamos junto con las nueces acarameladas.
Servimos enseguida.
Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo, Penguin Random House.