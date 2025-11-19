La version de Lucía Soria de la tradicional causa peruana, pero con menos papa

Esta receta está inspirada en la tradicional causa peruana. Es una reversión con menos papa, sumando boniato y haciendo un relleno de camarones que queda superfresco. También podés reemplazar el camarón por pescado o pollo. Es una preparación ideal para los días de calor que van llegando.
1 limón (ralladura para el relleno, jugo para el puré de papas)
100 g de mayonesa
1 cda. de salsa picante
2 paltas
½ atado de cilantro en chiffonade
½ puñado de perejil en chiffonade
Sal
Para la ensalada:
2 choclos
1 cebolla roja en brunoise bien fina
6 rabanitos cortados en láminas finas con mandolina
Hojas de cilantro
Vinagreta de limón
Procedimiento
Para hacer el puré: cocinamos al horno las papas y los boniatos enteros, bien lavados, hasta que estén bien tiernos como para hacer puré. Sacamos del horno y dejamos entibiar.
Cortamos a la mitad y retiramos toda la pulpa para lograr el puré. Pisamos con pisapapa para que quede bien homogéneo, agregamos sal, el jugo de limón y la pasta de ají, si tenemos. Llevamos a la heladera para enfriar.
Para hacer el relleno: colocamos una sartén amplia al fuego y freímos los camarones. Agregamos sal y pimienta, damos una cocción muy corta y pasamos a un bowl. Cuando se entibien los cortamos a la mitad o en 3 pedazos, y los devolvemos al bowl. Agregamos la cebolla roja en brunoise, hojas de cilantro en chiffonade, mayonesa , perejil en chiffonade, sal, salsa picante, ralladura de lima y limón, y jugo de lima. Chequeamos el sabor, tiene que estar bien rico en sal y bastante picantón.
Para el armado: en una fuente honda, distribuimos la mitad del puré, tratando de no ensuciar los bordes de la fuente para que al servir se vea parejo. Luego, distribuimos el relleno con igual espesor. Cortamos láminas de palta y distribuimos sobre el relleno, agregamos unas gotitas de jugo de limón y sal por encima de la palta. Por último, agregamos lo que quede del puré y nivelamos sin arrastrar. Llevamos a la heladera para enfriar antes de servir.
Para la ensalada: hervimos los choclos y los desgranamos, cortamos los rabanitos con la mandolina y la cebolla en pluma, deshojamos el cilantro, colocamos todo en un bowl, agregamos vinagreta de limón, sal y servimos acompañando la causa.
Del libroEn tu casa, Editorial Grijalbo, Penguin Random House.