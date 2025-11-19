La version de Lucía Soria de la tradicional causa peruana, pero con menos papa

Esta receta está inspirada en la tradicional causa peruana. Es una reversión con menos papa, sumando boniato y haciendo un relleno de camarones que queda superfresco. También podés reemplazar el camarón por pescado o pollo. Es una preparación ideal para los días de calor que van llegando.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

400 g de camarones grillados

1 cebolla colorada en brunoise

1 lima (ralladura y jugo para el relleno)

1 limón (ralladura para el relleno, jugo para el puré de papas)

100 g de mayonesa

1 cda. de salsa picante

2 paltas

½ atado de cilantro en chiffonade

½ puñado de perejil en chiffonade

Sal

Para la ensalada:

2 choclos

1 cebolla roja en brunoise bien fina

6 rabanitos cortados en láminas finas con mandolina

Hojas de cilantro

Vinagreta de limón

Procedimiento

Para hacer el puré: cocinamos al horno las papas y los boniatos enteros, bien lavados, hasta que estén bien tiernos como para hacer puré. Sacamos del horno y dejamos entibiar.

Cortamos a la mitad y retiramos toda la pulpa para lograr el puré. Pisamos con pisapapa para que quede bien homogéneo, agregamos sal, el jugo de limón y la pasta de ají, si tenemos. Llevamos a la heladera para enfriar.

Para hacer el relleno: colocamos una sartén amplia al fuego y freímos los camarones. Agregamos sal y pimienta, damos una cocción muy corta y pasamos a un bowl. Cuando se entibien los cortamos a la mitad o en 3 pedazos, y los devolvemos al bowl. Agregamos la cebolla roja en brunoise, hojas de cilantro en chiffonade, mayonesa , perejil en chiffonade, sal, salsa picante, ralladura de lima y limón, y jugo de lima. Chequeamos el sabor, tiene que estar bien rico en sal y bastante picantón.

Para el armado: en una fuente honda, distribuimos la mitad del puré, tratando de no ensuciar los bordes de la fuente para que al servir se vea parejo. Luego, distribuimos el relleno con igual espesor. Cortamos láminas de palta y distribuimos sobre el relleno, agregamos unas gotitas de jugo de limón y sal por encima de la palta. Por último, agregamos lo que quede del puré y nivelamos sin arrastrar. Llevamos a la heladera para enfriar antes de servir.

Para la ensalada: hervimos los choclos y los desgranamos, cortamos los rabanitos con la mandolina y la cebolla en pluma, deshojamos­ el cilantro, colocamos todo en un bowl, agregamos vinagreta de limón, sal y servimos acompañando la causa.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.