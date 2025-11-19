¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La version de Lucía Soria de la tradicional causa peruana, pero con menos papa

Causita superfresca de camarones, ideal para los días de calor

Causita de camarones de Lucía Soria

Causita de camarones de Lucía Soria

FOTO

Álvaro Gargiulo Cor
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Esta receta está inspirada en la tradicional causa peruana. Es una reversión con menos papa, sumando boniato y haciendo un relleno de camarones que queda superfresco. También podés reemplazar el camarón por pescado o pollo. Es una preparación ideal para los días de calor que van llegando.

Ingredientes

Para 4 personas

Leé además

estos rolls de lucia soria son tan versatiles que pueden prepararse dulces o salados
Receta

Estos rolls de Lucía Soria son tan versátiles que pueden prepararse dulces o salados

Por Lucía Soria
una receta de lucia soria ideal para las fiestas
Receta

Una receta de Lucía Soria ideal para las fiestas

Por Lucía Soria
la cocina meximalista y donde disfrutarla en uruguay
Cultura, tradición y sabor

La cocina 'meximalista' y dónde disfrutarla en Uruguay

Por Clementina Delacroix Cardeza

3 papas

2 boniatos

2 cdas. de pasta de ají (opcional)

400 g de camarones grillados

1 cebolla colorada en brunoise

1 lima (ralladura y jugo para el relleno)

1 limón (ralladura para el relleno, jugo para el puré de papas)

100 g de mayonesa

1 cda. de salsa picante

2 paltas

½ atado de cilantro en chiffonade

½ puñado de perejil en chiffonade

Sal

Para la ensalada:

2 choclos

1 cebolla roja en brunoise bien fina

6 rabanitos cortados en láminas finas con mandolina

Hojas de cilantro

Vinagreta de limón

Procedimiento

Para hacer el puré: cocinamos al horno las papas y los boniatos enteros, bien lavados, hasta que estén bien tiernos como para hacer puré. Sacamos del horno y dejamos entibiar.

Cortamos a la mitad y retiramos toda la pulpa para lograr el puré. Pisamos con pisapapa para que quede bien homogéneo, agregamos sal, el jugo de limón y la pasta de ají, si tenemos. Llevamos a la heladera para enfriar.

Para hacer el relleno: colocamos una sartén amplia al fuego y freímos los camarones. Agregamos sal y pimienta, damos una cocción muy corta y pasamos a un bowl. Cuando se entibien los cortamos a la mitad o en 3 pedazos, y los devolvemos al bowl. Agregamos la cebolla roja en brunoise, hojas de cilantro en chiffonade, mayonesa , perejil en chiffonade, sal, salsa picante, ralladura de lima y limón, y jugo de lima. Chequeamos el sabor, tiene que estar bien rico en sal y bastante picantón.

Para el armado: en una fuente honda, distribuimos la mitad del puré, tratando de no ensuciar los bordes de la fuente para que al servir se vea parejo. Luego, distribuimos el relleno con igual espesor. Cortamos láminas de palta y distribuimos sobre el relleno, agregamos unas gotitas de jugo de limón y sal por encima de la palta. Por último, agregamos lo que quede del puré y nivelamos sin arrastrar. Llevamos a la heladera para enfriar antes de servir.

Para la ensalada: hervimos los choclos y los desgranamos, cortamos los rabanitos con la mandolina y la cebolla en pluma, deshojamos­ el cilantro, colocamos todo en un bowl, agregamos vinagreta de limón, sal y servimos acompañando la causa.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

Selección semanal
Interpelación a Lustemberg

Álvaro Danza: la oposición busca su renuncia y el oficialismo espera que auditorías den herramientas para el contragolpe

Por Leonel García
Seguridad Pública

Drogas en envíos postales: la Policía busca que paquetes sospechosos se abran sin autorización judicial

Por Juan Francisco Pittaluga
Agro

La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

Por Mauro Florentín
Contexto argentino

La diplomacia argentina en una encrucijada: entre la ideología de Javier Milei y la necesidad de pragmatismo

Por Damian Szvalb

TE PUEDE INTERESAR

La heterodoxa religión de Rosalía, que investiga para provocar mientras hace música
Video

La heterodoxa religión de Rosalía, que investiga para provocar mientras hace música

Por Milene Breito Pistón
Un reciente estudio (enero del 2025) de la empresa de servicios financieros Bankrate revela que un 40% de los estadounidenses que viven en pareja comete o cometió alguna vez infidelidad financiera, una cifra muy superior a la de la infidelidad sexual.

Infidelidad financiera: un engaño frecuente y silencioso que puede destruir una pareja

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Tránsito, por la diseñadora Nacha Risso, es uno de los espacios de la Casa AyD. 

Una muestra de interiorismo propone ideas profesionales para espacios contemporáneos

Por Federica Chiarino Vanrell
Parador La Huella.
Video

Uruguay retrocede en la lista extendida de Latin America's 50 Best Restaurants, pero mantiene tres presencias

Por Redacción Galería