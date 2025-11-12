¡Hola !

Una receta de Lucía Soria ideal para las fiestas

Carpaccio de remolachas, huevo mole, alcaparras fritas y vinagreta de Dijon

Lucia Soria Carpaccio
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Me encanta hacer carpaccio de vegetales y frutas. Queda supervistoso y es muy fácil de hacer; ideal para mesas de fiestas o como aperitivo para una picada. Es importante hidratarlo con una rica vinagreta, condimentar bien y sumar otros componentes que añadan texturas y sabores.

Ingredientes

Para 4 personas

6 remolachas chicas

Laurel

Granos de pimienta

Sal

4 huevos

1 cebolla roja en brunoise

3 ramas de perejil deshojado

100 g de alcaparras frescas lavadas y secadas

Vinagreta de mostaza de Dijon (1 cda. de vinagre de vino, 1 cda. de mostaza de Dijon, 3 cdas. de aceite de oliva)

150 g de maní tostado

Procedimiento

Cocinar las remolachas enteras hervidas con sal, granos de pimienta y hojas de laurel hasta que estén tiernas.

Dejar enfriar, pelar y cortar en láminas bien finas con la mandolina o el cuchillo.

Para hacer los huevos mole, dejar los huevos fuera de la heladera para que tomen temperatura ambiente. Colocar una olla con bastante agua y, cuando hierva, con mucha delicadeza y ayudándose con una espumadera, introducir los huevos en el agua sin tocar el fondo para evitar que se quiebren.

Cuando pasaron 6 minutos, retirar del agua hirviendo y pasar a un recipiente con agua y hielo para cortar la cocción. Pelar y reservar.

Preparar todos los ingredientes para emplatar. Armar colocando las láminas de remolacha por debajo, la cebolla, el perejil deshojado y las alcaparras esparcidas por todo el plato. Colocar el huevo mole en el medio cortado a la mitad y agregar un poquito de sal a la yema. Agregar la vinagreta hidratando todo bien y terminar con el maní.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

