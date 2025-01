Los restaurantes clásicos y los nuevos para salir a comer en Punta del Este

La historia del Floreal se remonta a una época en la que en el barrio San Rafael no había más que pinos y campos de dunas. El edificio colonial Floreal fue construido para alojar un hotel por un matrimonio inglés de apellido Smile en 1945. Además del hotel, como no podía ser de otra manera para una familia inglesa, instalaron un salón de té, algo que se mantiene como parte del ADN de Floreal.

_MAN8621.jpg

Reconocido por sus clientes por su apuesta histórica a la excelencia, Floreal es un restaurante con una identidad clara, que perdura más allá de tendencias y del hecho de aggiornarse a la cocina contemporánea. Quien lo visite, sea a la hora del té o para cenar, podrá valorar su esencia, el tiempo de preparación que se dedica a cada plato, la atención al detalle, sus manteles de tela y el trato cercano y humano del personal, que en la mayoría de los casos trabaja en el lugar desde hace muchos veranos. El involucramiento en el menú de los propietarios —segunda generación de emprendedores— y su presencia en cada servicio es otro factor distintivo de Floreal.

Av. Pedragosa Sierra s/n esq. De los Eucaliptos. El salón de té abre los sábados a las 17 h, y el restaurante todos los días a partir de las 19.30 h. Reservas a través de Maître, Tel. 4248 3241 o WhatsApp 092 820 630. Precio promedio por persona: salón de té 600 pesos, restaurante 4.000 pesos.

Tierra

ADR_3804.jpg

Un secreto que alimenta cuerpo y alma en La Barra

Fernando Trocca presenta Tierra, su nueva propuesta gastronómica en La Barra. Este restaurante que ofrece solo cena se ubica dentro del entorno natural del club familiar Portal Bosque, una proyecto que integra tecnología, naturaleza y cultura como pilares fundamentales.

En Tierra se ofrece una cocina de mínima intervención, que prioriza el producto local y de estación con el objetivo de destacar el sabor auténtico de ingredientes de alta calidad. En este restaurante la comida trasciende lo funcional: es cobijo, identidad, emoción, un lenguaje que une a la comunidad. Los platos estrella son el ojo de bife romanescu y la corvina a la puttanesca. Lo ideal de la experiencia es pedir de todo, entradas y principales, y compartir. Los vinos de la carta son uruguayos, procedentes de distintos departamentos.

Emplazado entre un bosque de pinos y un frondoso humedal, Tierra ofrece vistas a la exuberante naturaleza que lo rodea desde sus amplios ventanales. Su carta evoluciona según el ritmo natural de las estaciones e integra sabores de otras culturas, en una experiencia que busca combinar sencillez y sofisticación.

Portal Bosque, Camino La Aguada, La Barra. Abre todas las noches excepto los miércoles. Reservas en la web y a través de Maître. Precio promedio por persona: 3.000 pesos.

L’Auberge



2022_restaurante_2 credito daniel aguilar feener.jpg

Dulzura y calidad en el corazón de Punta desde hace 77 años

Desde 1948, L’Auberge combina hospitalidad con gastronomía de primer nivel. Ubicado en el barrio puntaesteño Parque del Golf, este hotel y salón de té ha recibido a generaciones que se han dejado tentar por sus famosos waffles, preparados en antiguas waffleras de hierro traídas de Bélgica, en un entorno natural y pacífico de inmensa belleza.

El salón de té fue diseñado como custodio de la magnífica torre de estilo Tudor que se construyó para abastecer de agua a las casas del barrio. Hoy, la torre funciona como parte de hotel, tras haber quedado obsoleta con la llegada del agua corriente a la zona.

_MG_0369 credito Aldo Giovinetti.jpg

Con una propuesta gastronómica completa —tanto para sus huéspedes como para visitantes no alojados— que abarca desayuno, almuerzo, té y cena, L’Auberge se adapta a las distintas estaciones con un servicio personalizado que combina tradición y modernidad. La propuesta va desde los clásicos waffles con miel, a los que a lo largo de los años se fueron sumando variedad de toppings —siendo el dulce de leche el preferido por el público local— , hasta una gastronomía casera, simple y rica, hecha a base de ingredientes de calidad y servida con esmero. En épocas de mucho movimiento, como la actual, los waffles pueden demorar, pero desde el hotel invitan a explorar el entorno y el jardín mientras los preparan, por lo que se recomienda no elegir el lugar para una merienda a las apuradas, sino optar por visitarlo una tarde en la que el reloj no sea un obstáculo.

Parada 19 de la Brava, Carnoustie y Av. del Agua. Abre todos los días. Desayuno, almuerzo y cena durante el verano solo por reserva. Salón de té con servicio de waffles de 16 a 20 h, sin reserva, por orden de llegada. Tels.: 4248 8888 o 098 516 476. Precio promedio por persona: salón de té 1.000 pesos, restaurante 2.400 pesos.

Essencial de Lisboa

Casa Musa_01.jpg

Cocina contemporánea en manos portuguesas en Casa Musa

Este verano Las Musas abre sus puertas al restaurante Essencial de Lisboa, a su chef, André Lança Cordeiro, y a su apuesta por la cocina contemporánea que resalta los sabores de los productos. Con capacidad para 70 personas, hasta el 31 de enero se servirán almuerzos y cenas bistró con un menú inspirado en ingredientes frescos y producto local.

Casa Musa_07.jpg

Sus menús, con un toque de inspiración francesa reflejo de su trayectoria de varios años en París, han llevado al restaurante Essencial al top 5 de los premios Mesa Marcada de Portugal, y a ser distinguido como Restaurante del Año por la revista Grandes.

Pithiviers de ternera hongos.jpg Pithiviers de ternera con hongos de Essencial de Lisboa

De esta forma, Las Musas brinda una oportunidad única para apreciar a Lança Cordeiro en acción y descubrir la profundidad de los sabores que propone.

Camino Ing. Sainz Martínez km 2, José Ignacio. Almuerzos y cenas todos los días hasta el 31 de enero. Reservas por Tel. 098 591 297. Precio promedio por persona (con bebida): 4.300.

Bungalow Suizo

MAU_0285.jpg

Una escapada a los Alpes en pleno corazón de Punta del Este

La marca Bungalow Suizo se remonta a 1950, cuando un inmigrante suizo comenzó con la idea de alquilar caballos en Paso Carrasco y ofrecer comida a sus clientes. En 1960 el suizo llevó el concepto a Punta del Este y desde entonces funciona en la misma cabaña ubicada sobre Avenida Roosevelt.

En sus comienzos, el restaurante mantenía un estilo suizo-alemán, con platos típicos como fondue, bourguignon y papas a la suiza. Con los años, la propuesta se amplió a una gastronomía internacional, incorporando pescados, cordero, pato y más, pero manteniendo los clásicos, que se sostienen como las estrellas del restaurante.

Si bien el suizo que inició el proyecto se alejó hace varias décadas, desde hace 45 años el restaurante está en manos de una familia que sigue apostando a la calidad y a un menú fiel a las raíces suizo-alemanas, conservado su tradición y perpetuando su identidad.

Bungalow Suizo se distingue por su ambiente acogedor, en el que los clientes pueden disfrutar de buena gastronomía en un entorno único en Uruguay. Su especialidad dulce es la fondue de chocolate, que nunca pasa desapercibida, especialmente entre los más pequeños.

Bungalow Suizo es un lugar de encuentro para quienes buscan una experiencia culinaria diferente.

Av. Roosevelt y C. Oslo. Abre todos los días a las 20 h. Reservar al Tel. 4248 2358 o por WhatsApp 096 182 358. Precio promedio por persona: 3.500 pesos.

Costero Beach Club

LasCarcavas_Apertura-0871.jpg

Un chiringuito mediterráneo en la costa atlántica

Este verano, el parador 31 de la playa Mansa es atendido por los chefs Martín Lavecchia y Lucía Calasso para brindar una comida mediterránea con buen gusto y bien ejecutada. Este equipo, que trabaja junto desde hace siete años, ofrece almuerzos, cenas y todo lo que está en medio a quienes se acerquen al parador entre las 11 de la mañana y la una de la madrugada, lo cual es una novedad, ya que en este espacio nunca había funcionado nada en la noche; una propuesta que la zona de Pinares agradece.

LasCarcavas_Apertura-0991.jpg

Ricos vinos, buenos tragos y buen servicio acompañan una carta corta de platos con clara impronta mediterránea, como arroz de langostino, de cordero esteño, de camarones, fideuá y paella de verdura estilo catalán. Las estrellas de la carta son las paellas de langostino y cordero, ya que salen para dos o seis personas y son sabrosas e ideales para compartir. Los platos típicos de parador, como las rabas, las miniaturas y las empanaditas de cordero con mayonesa de miel y curry rápidamente se han convertido en clásicos del lugar.

Los chefs quieren que los comensales se sientan relajados y a gusto, y en esa búsqueda no faltan los toques refrescantes de crema de limón o helado de mandarina.

Parada 31 de playa Mansa. Todos los días de 11 a 1 de la mañana. Reservas por Tel. 091 611 160. Precio promedio por persona: 1.800 pesos.

La Bourgogne

MAU_0273.jpg

El gusto de Francia en Uruguay

Desde hace 45 años, La Bourgogne­ ha sido el refugio perfecto para quienes buscan una experiencia francesa auténtica en el corazón de Punta del Este. Ubicado en la esquina de Pedragosa Sierra y Avenida del Mar, rodeado de un tupido jardín estilo campestre, este restaurante permite viajar al alma de la Borgoña, región de donde es originario su chef y propietario, el carismático francés Jean-Paul Bondoux.

Bondoux, que a pesar de su larga historia en Uruguay aún habla una mezcla de español con francés difícil de descifrar para los no francoparlantes, eligió Punta del Este para fundar un clásico restaurante galo donde compartir con turistas y locales las tradiciones culinarias y los sabores de su infancia en la campiña francesa. Su amor por la gastronomía, heredado de su madre y su abuela, dio inicio a una carrera que abarca 65 años y 45 restaurantes abiertos alrededor del mundo.

MAU_0255.jpg

El chef ha dedicado su vida a compartir su pasión, demostrando que la cocina se hace con amor o no se hace. La Bourgogne es un clásico que sigue cautivando paladares con su propuesta de alta cocina. Entre sus imperdibles están especialidades como el caracol, el confit de pato asado con vino de Oporto, las vieiras salteadas, el costillar de cordero con hierbas, por mencionar algunos de los platos que han brillado en la carta. A pesar de su renombre, el restaurante se mantiene casi escondido, como una delicia bien conservada en el Boulevard Gourmet.

Av. del Mar y Pedragosa Sierra. Todos los días a partir de las 12 h. Reservas por Tel. 4248 2007 o WhatsApp al 094 984 635. Precio promedio por persona (con bebida): 8.700 pesos.

Abasto

13b3821a-81e7-412c-afd3-8d246a9daf89.jpeg

De pequeño almacén a bodegón con mucha alma

Abasto nació en pandemia, cuando Analía e Ignacio, docentes y soñadores, decidieron abrir un pequeño almacén de campo en Punta del Este, un espacio que combinaba panadería francesa, panes de masa madre, quesos de autor y delicatessen­, como jamones de cordero y pato. Para ganar visibilidad, colocaron algunas mesas y sumaron un menú sencillo con tortilla de papa como caballito de batalla. Lo que comenzó como una excusa para que la gente entrara a comprar sus quesos y panes, fue creciendo y se transformó en un restaurante, que esta temporada inaugura 750 m2 sobre Pedragosa Sierra.

El local que se anexó a la superficie inicial del almacén es un espacio vibrante con dos cocinas: una que abastece al almacén, y otra dedicada al restaurante, con parrilla y procesos a la vista, que permite que los comensales compartan cada detalle de la experiencia.

4f480839-3c14-4e2f-a608-e2cc77a90a91.jpeg

En el menú por supuesto que se mantiene la tortilla de papa, pero también destacan la focaccia, las croquetas, los braseados y las milanesas. Ahora la parrilla suma cortes seleccionados que reflejan la evolución constante de este proyecto familiar que, desde su origen, busca combinar calidad gastronómica con un servicio cálido, digno de buenos anfitriones.

Pedragosa Sierra esq. Bvar. Artigas. Abre todos los días de 9 a 0 h. Servicio delivery sin costo de 9 a 22 h. Reservas por Tel. 092 561 616. Precio promedio por persona: 800 pesos.