Lucía Soria presenta la fruta ideal para comer caramelizada todo el año

Bananas a la plancha, con cáscara y no tan maduras

Bananas a la plancha de Lucía Soria

Bananas a la plancha de Lucía Soria

FOTO

Álvaro Gargiulo Cor
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Me encantan las frutas caramelizadas. Me parece un postre muy simple, delicioso y que se puede hacer en todas las estaciones, según las propuestas del mercado.

La banana queda muy bien. Recomiendo siempre hacerla dentro de la cáscara y elegir bananas no tan maduras para que no queden muy blandas luego de la cocción.

Ingredientes

Para 2 personas

2 bananas

4 cdas. de azúcar

1 cda. de manteca

100 g de dulce de leche

Un chorro de leche para alivianar el dulce de leche

Maní tostado

Procedimiento

Cortamos las bananas enteras a la largo con la cáscara, de esta manera se cocinan bien y no se desarman. Además, mantienen su forma superlinda.

En un bowl ponemos el dulce de leche y agregamos un poco de leche. Mezclamos bien para aligerar y que quede como una salsa. Reservamos.

Llevamos una plancha o sartén de hierro al fuego fuerte. Te recomiendo que lo hagas a llama directa y no con brasa, así el calor es más fuerte, que es lo que necesitamos para esta cocción corta. Cuando la plancha o sartén calentó bien, agregamos el azúcar y dejamos que llegue a un punto caramelo color ámbar. Ahí agregamos las bananas en mitades y la cucharada de manteca. Dejamos caramelizar y, pasado un segundo, retiramos del fuego.

Agregamos la salsa de dulce de leche y el maní tostado por arriba. Servimos enseguida.

Se puede acompañar con helado, crema o lo que quieras. La salsa puede ser también de chocolate, manteca de maní o algún coulis de frutas.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

