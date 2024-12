Recetas y gustos de la familia real británica adaptadas a los tiempos que corren

La gastronomía real británica tiene una larga historia de extravagancias regias y excesos embriagantes. Durante generaciones, exquisitas comidas surgieron de cocinas cavernosas, servidas por lacayos vestidos de gala en platos de puro oro, para satisfacer los caprichos de los más ricos y poderosos del mundo. Porque estos banquetes no eran simples cenas, sino más bien una diplomacia en soufflé en su forma más sutil, mientras reyes, reinas, emperadores, presidentes, príncipes y primeros ministros dieron forma a la historia en medio de mousses de merlan à la dieppoise y cailles rôties sur canapé.

A propósito de la comida real británica, el crítico culinario Tom Parker Bowles, hijo de la reina Camilla y ahijado del monarca británico, publicó recientemente el libro Cooking And The Crown (“la cocina y la Corona”, todavía no hay una versión en español), sobre los gustos gastronómicos de la realeza, desde la época victoriana hasta la actualidad. Y entre receta y receta, asoman anécdotas de los actuales reyes.