La manera de preparar chipá de la madre de Lucía Soria

Compartimos la receta de chipá o pão de queijo de Charo, madre de Lucía Soria; un clásico irresistible, ideal para preparar en cantidad y conservar en el freezer para tenerlo siempre listo

Lucia soria chipa

FOTO

Álvaro Gargiulo Cor
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

El chipá o pão de queijo en los últimos años se ha vuelto una opción frecuente en cafeterías y restaurantes en Montevideo. Mi mamá los hace desde que soy chiquita y siempre había stock en el freezer para la media tarde o llevar a un pícnic.

Esta es su receta, la que nos acompaña hasta hoy en Jacinto.

Leé además

para la salsa de tomate quemada de lucia soria no hace falta picar nada
Receta

Para la salsa de tomate quemada de Lucía Soria no hace falta picar nada

Por Lucía Soria
un plato de lucia soria para aprovechar la temporada de hongos
Receta

Un plato de Lucía Soria para aprovechar la temporada de hongos

Por Lucía Soria

Ingredientes

(Para 12 chipás)

250 g de fécula de mandioca

1 huevo

50 g de manteca

60 g de queso gouda o alguno similar

60 g de queso parmesano

100 cc de leche

Sal y pimienta negra molida

Procedimiento

Mezclar la fécula de mandioca junto con la sal y la pimienta. Calentar en una olla leche y manteca hasta alcanzar el hervor. Retirar.

Agregar esta mezcla a la fécula de mandioca. Hidratar durante 20 minutos.

Agregar el huevo, los quesos y amasar hasta obtener una masa homogénea.

Formar bolas lisas y compactas de 50 gramos.

Precalentar el horno a 180 ºC y hornear durante 15 minutos aproximadamente, hasta que estén dorados y livianos.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

