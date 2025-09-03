La manera de preparar chipá de la madre de Lucía Soria

El chipá o pão de queijo en los últimos años se ha vuelto una opción frecuente en cafeterías y restaurantes en Montevideo. Mi mamá los hace desde que soy chiquita y siempre había stock en el freezer para la media tarde o llevar a un pícnic.

Esta es su receta, la que nos acompaña hasta hoy en Jacinto.

250 g de fécula de mandioca

50 g de manteca

60 g de queso gouda o alguno similar

60 g de queso parmesano

100 cc de leche

Sal y pimienta negra molida

Procedimiento

Mezclar la fécula de mandioca junto con la sal y la pimienta. Calentar en una olla leche y manteca hasta alcanzar el hervor. Retirar.

Agregar esta mezcla a la fécula de mandioca. Hidratar durante 20 minutos.

Agregar el huevo, los quesos y amasar hasta obtener una masa homogénea.

Formar bolas lisas y compactas de 50 gramos.

Precalentar el horno a 180 ºC y hornear durante 15 minutos aproximadamente, hasta que estén dorados y livianos.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.