El ingrediente secreto de Lucía Soria para que el falafel quede más húmedo y sabroso

Esta receta de falafel es diferente: tiene arvejas y eso hace que la mezcla quede más húmeda y sabrosa. Está buenísima para viandas y para sumar en picadas. También podés hacer una tanda grande, guardarlos crudos en el freezer y, cuando quieras, los sacás y los cocinás.
200 g de arvejas congeladas, o frescas y blanqueadas
½ cebolla blanca
1 diente de ajo
1 rama de perejil
100 g de harina de garbanzos
Sal, pimienta
Para la crema de tahini
50 g de tahini
1 limón, ralladura y jugo
50 cc de agua
Sal y pimienta
Procedimiento
En el recipiente de la procesadora colocamos los garbanzos hidratados con las arvejas, el diente de ajo pelado, la cebolla pelada cortada en cubos grandes y el perejil en rama entera. Procesamos hasta que esté en pedazos chicos, abrimos la procesadora, agregamos sal, pimienta y la harina de garbanzos. Cuando la mezcla está lista, armamos bolitas chicas y las vamos colocando en un plato para llevar a la heladera antes de cocinar.
Mientras tanto, hacemos la crema de tahini. Para eso, colocamos en el vaso de mixer o licuadora todos los ingredientes y licuamos hasta que se forme una crema homogénea.
Los falafeles se pueden hacer fritos, en la air fryer o también al horno.
Luego de cocinarlos, los servimos en un plato, junto con la crema de tahini y hojas de menta o la hierba que queramos.
Del libroEn tu casa, Editorial Grijalbo, Penguin Random House.