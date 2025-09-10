¡Hola !

El ingrediente secreto de Lucía Soria para que el falafel quede más húmedo y sabroso

Esta receta de falafel con salsa de tahini y menta lleva arvejas y es ideal para viandas o para incluir en picadas

Lucia Soria Falafel

FOTO

Álvaro Gargiulo Cor
Búsqueda | Lucía Soria
Por Lucía Soria

Esta receta de falafel es diferente: tiene arvejas y eso hace que la mezcla quede más húmeda y sabrosa. Está buenísima para viandas y para sumar en picadas. También podés hacer una tanda grande, guardarlos crudos en el freezer y, cuando quieras, los sacás y los cocinás.

Ingredientes

200 g de garbanzos hidratados

200 g de arvejas congeladas, o frescas y blanqueadas

½ cebolla blanca

1 diente de ajo

1 rama de perejil

100 g de harina de garbanzos

Sal, pimienta

Para la crema de tahini

50 g de tahini

1 limón, ralladura y jugo

50 cc de agua

Sal y pimienta

Procedimiento

En el recipiente de la procesadora colocamos los garbanzos hidratados con las arvejas, el diente de ajo pelado, la cebolla pelada cortada en cubos grandes y el perejil en rama entera. Procesamos hasta que esté en pedazos chicos, abrimos la procesadora, agregamos sal, pimienta y la harina de garbanzos. Cuando la mezcla está lista, armamos bolitas chicas y las vamos colocando en un plato para llevar a la heladera antes de cocinar.

Mientras tanto, hacemos la crema de tahini. Para eso, colocamos en el vaso de mixer o licuadora todos los ingredientes y licuamos hasta que se forme una crema homogénea.

Los falafeles se pueden hacer fritos, en la air fryer o también al horno.

Luego de cocinarlos, los servimos en un plato, junto con la crema de tahini y hojas de menta o la hierba que queramos.

Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo­, Penguin Random House.

