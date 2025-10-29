El plato de Brasil que Lucía Soria siempre tiene en el freezer

Hace mucho tiempo viví unos años en Brasil, trabajando en un restaurante de San Pablo.
Se trata del feijão que aprendió a hacer cuando trabajaba en un restaurante de San Pablo
Hace mucho tiempo viví unos años en Brasil, trabajando en un restaurante de San Pablo.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
De comida de personal siempre había feijão, arroz, alguna proteína y una ensalada, pero el feijão no podía faltar. Desde ese momento, amo hacerlo y tener un stock en el freezer. Es delicioso y una gran forma de sumar legumbres.
Para 4 personas
500 g de porotos hidratados
2 cebollas blancas grandes en brunoise
2 dientes de ajo picados
½ atado de cilantro, hoja y tallo
Hoja de laurel
Agua
Sal
Pimienta
Esta receta la podés hacer hidratando los porotos o con los que vienen en lata ya cocidos. Con los hidratados por vos, te va a quedar mucho más cremoso e intenso de sabor en la cocción más larga, pero ambas funcionan.
Un dato importante es que si tenés olla a presión, demorás mucho menos tiempo, pero también lo podés hacer en una olla común a fuego bien bajo.
Primero cortamos la cebolla en brunoise, deshojamos el cilantro, guardamos las hojas por un lado y los tallos por otro. Los tallos los cortamos al sesgo finito, las hojas en chiffonade y las reservamos para después.
Colamos y lavamos los porotos. El agua en la que hidratamos las legumbres siempre se descarta.
En una olla colocamos un poco de aceite, agregamos la cebolla, los tallos de cilantro y la hoja de laurel. Dejamos cocinar y cuando esté un poco dorado, agregamos el ajo picado. Cocinamos un poquito más y agregamos los porotos, mezclamos bien, agregamos sal, pimienta y agua hasta duplicar el volumen que tengamos. Luego tapamos y dejamos cocinar a fuego fuerte hasta que hierva. Una vez que hirvió, bajamos el fuego al mínimo y cocinamos hasta que el poroto esté bien cocido. Si se hace en olla a presión, son 30 minutos, mientras que en olla normal toma entre 40 y 50 minutos.
Apagamos el fuego, agregamos el cilantro picado (se puede dejar un poco para presentar).
Ahora, el secreto para que quede supercremoso y delicioso: en el vaso del míxer o en una licuadora, ponés ¼ parte de tu feijão. Lo mezclás con el míxer o licuás hasta que quede como una sopa espesa, lo volvés al feijão y mezclás bien. Dejamos descansar unos minutos y lo servimos.
Es delicioso con arroz y farofa, alguna hoja verde salteada o una ensalada más fresca.
Lo podés freezar y siempre mantiene su calidad.
Del libro En tu casa, Editorial Grijalbo, Penguin Random House.