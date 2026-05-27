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España y Uruguay celebraron la memoria y el legado canario en Montevideo

En el marco de la visita oficial del ministro español Ángel Víctor Torres Pérez, se realizaron distintos actos conmemorativos vinculados a la memoria democrática

Embajador de España Javier Salido Ortiz, ministro de Política Territorial y&nbsp;Memoria Democrática de España Ángel Víctor Torres Pérez y secretario de&nbsp;Memoria Democrática de España Fernando Martínez.&nbsp; &nbsp;

Embajador de España Javier Salido Ortiz, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España Ángel Víctor Torres Pérez y secretario de Memoria Democrática de España Fernando Martínez. 

 

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Mauricio Rodríguez
José Vidal, Antonio Araújo, Pedro Manuel Miras y cónsul de la Embajada de&nbsp;España Juan Carlos Gaffo.

José Vidal, Antonio Araújo, Pedro Manuel Miras y cónsul de la Embajada de España Juan Carlos Gaffo.

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Mauricio Rodríguez
Samantha Persad e Isabel de Zulueta.&nbsp;

Samantha Persad e Isabel de Zulueta. 

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Juan Baubeta, Nicolás González y Patricia Vidal.

Juan Baubeta, Nicolás González y Patricia Vidal.

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Mauricio Rodríguez
Oliva Pereiro y Esperanza Pereira.

Oliva Pereiro y Esperanza Pereira.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Entre el 21 y el 24 de mayo, estuvo de visita en Uruguay Ángel Víctor Torres Pérez, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España. En el marco de esa visita oficial, se desarrollaron distintas actividades institucionales y conmemorativas vinculadas a la memoria democrática y a los lazos históricos entre España y Uruguay.

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El viernes 22 de mayo, se realizó en el Club Español un acto de reconocimiento a descendientes de exiliados españoles durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Asimismo, el sábado 23 tuvo lugar en la residencia del embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, un acto conmemorativo por la fundación de Montevideo y la primera emigración canaria hacia Uruguay.

Durante su discurso, el embajador expresó su alegría por rencontrarse con muchas caras conocidas, luego de poco más de un año ejerciendo funciones en Montevideo, y destacó que en ese tiempo tuvo la oportunidad de conocer a gran parte de la comunidad española y canaria residente en Uruguay.

Sobre el motivo de la congregación, señaló que el ministro había mantenido una agenda intensa desde su llegada al país y remarcó el simbolismo especial de su visita debido a su origen canario. En ese sentido, recordó que este año se celebran los 300 años de Montevideo, una ciudad profundamente marcada por la llegada de familias provenientes de las islas Canarias.

Finalmente, realizó un breve repaso histórico sobre la fundación de Montevideo y el papel fundamental que tuvieron los emigrantes canarios en los orígenes de la ciudad.

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