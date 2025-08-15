Fracasa en Ginebra la negociación del tratado sobre la contaminación plástica; Uruguay marcó su preocupación por la falta de avances

Los 185 países reunidos en Ginebra no lograron ponerse de acuerdo en madrugada del viernes 15 de agosto sobre un texto vinculante para luchar contra la contaminación plástica, que cada vez es más grave en todo el planeta. La ministra francesa de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, se mostró “decepcionada” y “enfadada”.

Vista general durante una sesión plenaria de la Segunda Parte de la Quinta Sesión del Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación por Plásticos (INC-5.2), en la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza

“No tendremos un tratado sobre la contaminación plástica aquí en Ginebra”, resumió el representante de Noruega durante una sesión plenaria al amanecer del viernes 15 de agosto. Poco antes, India y Uruguay habían destacado la incapacidad de los negociadores para “alcanzar un consenso”. Presentado en plena noche del jueves al viernes, un nuevo texto de compromiso aún contenía más de un centenar de puntos por aclarar, tras diez días de intensas negociaciones, pero los jefes de delegación reunidos en sesión informal no lograron un consenso.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Embed - Fracasan las negociaciones del Tratado Global sobre Plásticos tras 3 años de negociaciones Plásticos tras 3 años de negociaciones"> Un futuro incierto El futuro de las negociaciones no estaba claro en ese momento, según informa la AFP. Uganda solicitó una nueva sesión de negociaciones en una fecha posterior y la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, consideró que Ginebra había permitido establecer “una buena base” para la reanudación de las negociaciones.

El diplomático ecuatoriano Luis Vayas Valdivieso, que ya había presidido la fallida ronda de Busan en 2024, volvió a encabezar las negociaciones en Ginebra, donde su método fue blanco de críticas, muchas veces en forma anónima. La ministra francesa de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, expresó su “decepción” y “enfado” por el resultado, acusando a “un puñado de países” de bloquear un tratado ambicioso contra la contaminación plástica por priorizar intereses financieros a corto plazo sobre la salud pública y la sostenibilidad económica.

“Una profunda decepción”, dijo por su parte el delegado de Tuvalu, en nombre de los pequeños Estados insulares que recogen en sus costas la contaminación plástica arrastrada por el océano, escribe nuestra enviada especial en Ginebra, Lucile Gimberg. También en África la decepción es enorme, ya que el continente esperaba este tratado para ayudarle a hacer frente a las montañas de residuos plásticos procedentes del norte que acaban en sus territorios.

Profundas divisiones En teoría, la ronda de negociaciones CNI5-2, que comenzó en Ginebra el 5 de agosto, debía concluir a medianoche hora local (7 de la tarde de Uruguay) del 14 de agosto. Siguen existiendo profundas divisiones entre los dos bandos que se han enfrentado sobre este tema. Los “ambiciosos”, entre los que se encuentran la Unión Europea, Canadá, Australia y muchos países de América Latina, África y las islas, quieren limpiar el planeta del plástico que está empezando a contaminarlo y a afectar a la salud humana, y sobre todo reducir la producción mundial de plástico. Enfrente, los países esencialmente petroleros que rechazan cualquier restricción a la producción de hidrocarburos, base de la industria del plástico, y cualquier prohibición de moléculas o aditivos peligrosos.