Fracasa en Ginebra la negociación del tratado sobre la contaminación plástica; Uruguay marcó su preocupación por la falta de avances

“No tendremos un tratado sobre la contaminación plástica aquí en Ginebra”, resumió el representante de Noruega durante una sesión plenaria al amanecer del viernes 15 de agosto. Poco antes, India y Uruguay habían destacado la incapacidad de los negociadores para “alcanzar un consenso”. Presentado en plena noche del jueves al viernes, un nuevo texto de compromiso aún contenía más de un centenar de puntos por aclarar, tras diez días de intensas negociaciones, pero los jefes de delegación reunidos en sesión informal no lograron un consenso.