  • Cotizaciones
    viernes 15 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ancap resolvió parar la refinería de La Teja por falta de crudo debido a rotura en la boya petrolera

    Los problemas en la boya de José Ignacio no terminan de resolverse a tiempo para que la materia prima sea bombeada hasta la planta de refinado y se evite interrumpir la producción continua

    La anterior parada de la refinería fue hace casi dos años, cuando se realizó el mantenimiento general que el ente realiza cada cinco años

    La anterior parada de la refinería fue hace casi dos años, cuando se realizó el mantenimiento general que el ente realiza cada cinco años

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    Ancap prevé detener la producción de hidrocarburos en su planta de La Teja a partir del próximo domingo 17 por la falta de crudo para refinar. La parada de los procesos productivos es una situación extraordinaria, que se da luego de 10 días de detectada una fisura en la soldadura de la boya petrolera de José Ignacio que no se pudo terminar de reparar y que implica trabajos a unos 20 metros de profundidad.

    En las últimas semanas, el complejo industrial de La Teja había bajado al mínimo el caudal de procesamiento del crudo esperando que se resolviera la rotura y que la provisión de la materia prima se normalizara, pero dados los retrasos se resolvió poner en marcha la parada progresiva de la producción para llevar los equipos a condiciones de seguridad en su detención, señalaron a Búsqueda fuentes del sindicato (Fancap). Dijeron que los operarios ya tienen las instrucciones para iniciar la parada este sábado 16 por la noche.

    Leé además

    En la refinería de La Teja se procesan unos 45.000 barriles diarios de crudo
    Petróleo

    Conflicto en Medio Oriente: Ancap descarta que el petróleo se vaya “a las nubes” y prepara coberturas

    Por Redacción Búsqueda
    Vista de la refinería de La Teja desde el muelle del Puerto Capurro, en la terminal montevideana
    Puerto de Montevideo

    Puerto de Montevideo: privados prevén impulsar negocio de búnker, importar e invertir en buque y tanques

    Por Ana Morales

    Según las fuentes, Fancap posibilitará que el personal realice las horas extras necesarias que pueda demandar la parada de la refinería.

    “No recuerdo que Ancap se quedara sin crudo y tuviera que detener la refinería, por fuera de una parada programada”, dijo uno de los informantes.

    Esta situación se da en medio de negociaciones con el sindicato, que viene aplicando medidas de lucha en reclamo de un mayor presupuesto para el ente que contemple ingreso de personal e inversiones, así como de la instalación de una mesa de diálogo formal para analizar soluciones y medidas para el sector del portland.

    El cambio de la boya petrolera y el cuidado y mantenimiento del oleoducto que llega desde Maldonado a Montevideo fueron mencionados por la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, como parte de las inversiones necesarias en “activos estratégicos” a realizar. “Si uno quisiera mantener el valor de esos activos, tendría que estar haciendo inversiones por el nivel de US$ 30 (millones) o US$ 40 millones por año”, pero el nivel ha sido “muy por debajo”, dijo en mayo entrevistada por Búsqueda.

    Crudo a la espera

    El martes 12, San Román declaró a FM Gente que los técnicos del ente detectaron una “pequeña fisura en una soldadura” que conecta la boya en el fondo del mar y dijo que las tareas de reparación estaban en curso.

    La jerarca descartó que los restos de petróleo que aparecieron en varias playas de Maldonado en estos días estén vinculados a esta rotura y aseguró que podrían explicarse por una “limpieza de bodegas o algún derrame” de algún buque que navegaba en aguas abiertas.

    Una posibilidad que analizan los técnicos es la sustitución del tramo afectado.

    Mientras continúan los trabajos en la boya petrolera, el carguero Eagle San Francisco con el cargamento de crudo para Ancap sigue fondeado a la espera para poder hacer la descarga. En los últimos días, otro tanquero, Marathon TS, con bandera de Malta, se sumó a la fila, informó Correo Punta del Este el martes 12.

    Con base en un plan de producción anual, el ente programa la importación de crudo y la cantidad de cargamentos para el año. En promedio, se descargan en la Terminal del Este de Ancap un millón de barriles de crudo cada 20 días.

    Selección semanal
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    MPP

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Charles Carrera

    Exsenador Charles Carrera denuncia a fiscal Ferrero por “corrupción” ante la Jutep

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sebastián da Silva
    Video

    Frente Amplio evalúa acciones parlamentarias por insultos en interpelación, mientras blancos buscan “bajar la pelota al piso”

    Por Redacción Búsqueda
    La anterior parada de la refinería fue hace casi dos años, cuando se realizó el mantenimiento general que el ente realiza cada cinco años

    Ancap resolvió parar la refinería de La Teja por falta de crudo debido a rotura en la boya petrolera

    Por Ana Morales
    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    Dios ya no juega a los dados, ahora se entretiene con una Play

    Dios ya no juega a los dados, ahora se entretiene con una Play

    Por Franco Bronzini