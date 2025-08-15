Ancap resolvió parar la refinería de La Teja por falta de crudo debido a rotura en la boya petrolera

Ancap prevé detener la producción de hidrocarburos en su planta de La Teja a partir del próximo domingo 17 por la falta de crudo para refinar. La parada de los procesos productivos es una situación extraordinaria, que se da luego de 10 días de detectada una fisura en la soldadura de la boya petrolera de José Ignacio que no se pudo terminar de reparar y que implica trabajos a unos 20 metros de profundidad.

En las últimas semanas, el complejo industrial de La Teja había bajado al mínimo el caudal de procesamiento del crudo esperando que se resolviera la rotura y que la provisión de la materia prima se normalizara, pero dados los retrasos se resolvió poner en marcha la parada progresiva de la producción para llevar los equipos a condiciones de seguridad en su detención, señalaron a Búsqueda fuentes del sindicato ( Fancap ). Dijeron que los operarios ya tienen las instrucciones para iniciar la parada este sábado 16 por la noche.

Según las fuentes, Fancap posibilitará que el personal realice las horas extras necesarias que pueda demandar la parada de la refinería.

“No recuerdo que Ancap se quedara sin crudo y tuviera que detener la refinería, por fuera de una parada programada”, dijo uno de los informantes.

Esta situación se da en medio de negociaciones con el sindicato, que viene aplicando medidas de lucha en reclamo de un mayor presupuesto para el ente que contemple ingreso de personal e inversiones, así como de la instalación de una mesa de diálogo formal para analizar soluciones y medidas para el sector del portland.

El cambio de la boya petrolera y el cuidado y mantenimiento del oleoducto que llega desde Maldonado a Montevideo fueron mencionados por la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, como parte de las inversiones necesarias en “activos estratégicos” a realizar. “Si uno quisiera mantener el valor de esos activos, tendría que estar haciendo inversiones por el nivel de US$ 30 (millones) o US$ 40 millones por año”, pero el nivel ha sido “muy por debajo”, dijo en mayo entrevistada por Búsqueda.

Crudo a la espera

El martes 12, San Román declaró a FM Gente que los técnicos del ente detectaron una “pequeña fisura en una soldadura” que conecta la boya en el fondo del mar y dijo que las tareas de reparación estaban en curso.

La jerarca descartó que los restos de petróleo que aparecieron en varias playas de Maldonado en estos días estén vinculados a esta rotura y aseguró que podrían explicarse por una “limpieza de bodegas o algún derrame” de algún buque que navegaba en aguas abiertas.

Una posibilidad que analizan los técnicos es la sustitución del tramo afectado.

Mientras continúan los trabajos en la boya petrolera, el carguero Eagle San Francisco con el cargamento de crudo para Ancap sigue fondeado a la espera para poder hacer la descarga. En los últimos días, otro tanquero, Marathon TS, con bandera de Malta, se sumó a la fila, informó Correo Punta del Este el martes 12.

Con base en un plan de producción anual, el ente programa la importación de crudo y la cantidad de cargamentos para el año. En promedio, se descargan en la Terminal del Este de Ancap un millón de barriles de crudo cada 20 días.