    viernes 15 de agosto de 2025

    Frente Amplio evalúa acciones parlamentarias por insultos en interpelación, mientras blancos buscan “bajar la pelota al piso”

    Luego de los agravios del senador nacionalista Sebastián da Silva hacia el frenteamplista Nicolás Viera, hubo un pedido de disculpas y contactos entre los partidos para descomprimir tensiones

    Sebastián da Silva

    Sebastián da Silva

    FOTO

    Adhoc-Javier Calvelo
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Hubo unos 30 segundos que nos fuimos al pasto, volcamos”, comenzó diciendo el senador blanco Sebastián da Silva en diálogo con el senador frenteamplista Nicolás Viera en la mañana de este viernes 15, en radio Universal. Admitió que había tenido “un exabrupto, una puteada fuera de lugar”.

    “Te pido disculpas, nadie quiere complicarle la vida a nadie, ni joder a la familia de nadie”, le dijo Da Silva a Viera tras el duro intercambio entre ambos en el Parlamento, que llevó a suspender la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti. “Te agradezco tu sinceridad. No hay ningún inconveniente en echar para atrás, en reconocer los errores y en aceptar las disculpas”, le respondió el senador frenteamplista.

    Antes de esto, hubo una serie de llamados y conversaciones entre legisladores y autoridades del Partido Nacional y el Frente Amplio con el fin de “bajar la pelota al piso”, dijeron a Búsqueda fuentes políticas. Uno de los que mantuvo contactos telefónicos con dirigentes del Frente fue el presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado.

    Delgado mantuvo también varias comunicaciones con Da Silva para “descomprimir la tensión” y bajarle intensidad a las repercusiones. Tras los diálogos, Da Silva pidió disculpas a Viera en la entrevista radial. Si bien en filas blancas se entendió que era un asunto más “personal que partidario”, se procuró que el tema no escalara.

    Este viernes en la mañana el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, había declarado en Arriba gente que hablaría “informalmente” con Delgado sobre el tema, y que entendía que el Directorio del Partido Nacional debía poner “límites” a un legislador que en un “ataque de ira violentó derechos fundamentales”.

    En la madrugada del jueves 14, ya cerca del final de la interpelación, el senador Viera acusó a Da Silva de haber recomendado a los uruguayos invertir en Conexión Ganadera, “la mayor estafa que ha dado este país”. Entonces el nacionalista respondió con insultos, y le gritó “puto de mierda”.

    "Enfática condena a las prácticas violentas y discriminatorias"

    Así, la primera interpelación a un ministro del gobierno de Yamandú Orsi terminó siendo suspendida por "desorden". La sesión parlamentaria se caracterizó por un tono crispado, que incluyó varios intercambios de agravios entre senadores del oficialismo y la oposición. La bancada del Frente Amplio respaldó al ministro interpelado, mientras la oposición se declaró insatisfecha por las respuestas recibidas y definió instalar una Comisión Preinvestigadora.

    Fratti fue convocado al Senado el miércoles 13 para dar explicaciones sobre la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) de la estancia María Dolores, de 4.400 hectáreas en Florida, por US$ 32,5 millones.

    Tras la suspensión de la instancia, las bancadas de senadores del Partido Nacional y el Partido Colorado publicaron una declaración rechazando la conducta de Viera, que “generó la reacción” del senador interpelante y alteró el “normal desarrollo” de la instancia parlamentaria. También cuestionaron la decisión del senador frenteamplista Sebastián Sabini de levantar la sesión.

    Por su parte, la bancada de senadores frenteamplistas se pronunció este jueves 14 en rechazo a los insultos de Da Silva. En una declaración, manifestaron “su total respaldo y solidaridad” con el senador Viera y expresaron una “enfática condena a estas prácticas violentas y discriminatorias dentro del recinto parlamentario”.

    “Es inadmisible que en el año 2025 un senador de la República amedrente y agravie en sala con insultos homofóbicos”, añadieron. La bancada informó que “evalúa llevar adelante todas las acciones parlamentarias previstas en el Reglamento de la Cámara de Senadores y en la Constitución de la República para denunciar lo sucedido”.

