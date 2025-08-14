Artigas: investigación administrativa por pago de horas extras irregulares derivó en 12 sumarios

En enero de 2023 se viralizaron recibos de sueldo de funcionarios de la Intendencia de Artigas que mostraban el cobro de una cantidad inusual de horas extras. Uno de los casos que más circuló fue el de una funcionaria que había percibido 209 horas extras en noviembre de 2022 y otras 196 en diciembre del mismo año. Toda esta situación provocó repercusiones políticas y llevó a que ediles de la Junta Departamental presentaran denuncias ante la Justicia.

En paralelo, el Tribunal de Cuentas (TCR) llevó adelante una auditoría que abarcó el período comprendido entre diciembre de 2020 y noviembre de 2023. El informe concluyó que se pagó $ 52.722.024 de forma irregular a 53 funcionarios, dentro de un total de $ 327 millones abonados por horas extras en esos tres años, y señaló deficiencias de control interno y de procedimientos administrativos.

Así, en agosto del año pasado, la exintendenta de Artigas Elita Volpi resolvió abrir una investigación administrativa en la que se citó a declarar a 68 funcionarios, una cifra mayor a la consignada por el TCR porque incluía tanto a quienes cobraron las horas extras observadas como a otros empleados con participación en la autorización o el registro de esos pagos.

El actual intendente de Artigas, Emiliano Soravilla, dijo a Búsqueda que la semana pasada recibió el informe jurídico con las conclusiones de la investigación administrativa realizada. Según informó, de los 68 funcionarios investigados, el Área Jurídica sugirió que se disponga el sumario de solo 12 de ellos, decisión que quedó plasmada en una resolución departamental aprobada el viernes 8 de agosto.

Soravilla contó que la investigación administrativa realizada consta de unos 7.000 folios y derivó en “un informe jurídico muy completo” que analiza “individualmente” la situación de los funcionarios alcanzados por el procedimiento. Se recabaron todas las marcas de reloj y se compararon con las horas extras cobradas.

Además de los 12 sumarios sugeridos, las conclusiones de la investigación plantean la necesidad en otros casos de “cotejar” de forma más específica algunas liquidaciones de horas extras. “Lo que sugiere es un trámite interno, hacer un análisis más profundo en alguna situación, en algún día que no hubo marca o que se marcaba solo la entrada y no la salida. Pero no porque implique falta administrativa, sino para ver si no hay que hacer alguna reliquidación”, comentó Soravilla, quien destacó que la intendencia está cumpliendo “tal cual” con las recomendaciones.

Sobre los 12 funcionarios sumariados, el intendente informó que la medida se tomó “sin separación de cargo”, por lo que estas personas siguen cumpliendo sus tareas habituales mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario. A partir de este momento, también tendrán la oportunidad de presentar una estrategia de defensa junto con sus abogados, en caso de considerarlo apropiado, con el objetivo de contrarrestar o contradecir las conclusiones de la investigación, indicó.

“Como toda investigación administrativa (lo mismo que una auditoría) detecta obviamente algún incumplimiento de normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por ejemplo, la OIT establece que los funcionarios no pueden trabajar más de 10 horas por día, y en algunos casos ese límite se sobrepasa. Pero eso es algo bastante habitual, no hablamos de que hay ilegalidades absurdas”, dijo Soravilla.

Un caso sobresale entre los sumariados. Es el mismo que disparó la polémica a principios de 2023 por superar más de 200 horas extras en un mes. Se trata de la funcionaria Stefani Severo, pareja del entonces secretario general de la intendencia, Rodolfo Caram, primo del exintendente Pablo Caram.

Pablo Caram fue condenado por el delito de omisión de denuncia como funcionario público junto con la exdiputada Valentina dos Santos por usurpación de funciones. También Severo firmó un acuerdo abreviado de condena.

El caso de Severo, detalló Soravilla, es el único en el que el departamento jurídico indicó que corresponde dar “pase a la Justicia” porque se trata de un delito probado. Sin embargo, sostuvo que como ya hubo un expediente judicial al respecto que terminó en condena no hay por qué hacer la derivación nuevamente. Severo ya no desempeña tareas en la Intendencia de Artigas.

Esa situación es, según el intendente, la única que “sale de los límites”. Las otras irregularidades, señaló, son “faltas administrativas que en principio no implican una connotación penal ni pasar a la órbita judicial”, como algunas “inconsistencias e incumplimientos”. Se trata por ejemplo de incumplimientos vinculados a los topes de horario o funcionarios que no marcaban reloj, aspectos que impiden acreditar que realmente los trabajadores cumplían con las horas que se les pagó, entre otras problemáticas detectadas.

En cuanto a la postura del gobierno departamental, el intendente dijo que cumplirá con lo que disponga el departamento jurídico, también con el resultado de los sumarios dispuestos. “Nuestro criterio, como ha sido siempre, es no apartarnos de lo que Jurídica nos sugiera. Y en el caso de la sanción, también se ejecutará como indique Jurídica”, mencionó. Ahora lo que se buscará es graduar la sanción a aplicar en cada caso, que puede ir desde una anotación en el legajo hasta la destitución del funcionario, proceso que, entiende, no llevará mucho tiempo.

En julio, Soravilla anunció el cese del contrato de 51 funcionarios municipales no presupuestados que trabajaban en Artigas, Bella Unión y Baltasar Brum, en una decisión que, aclaró públicamente, no estaba vinculada a la investigación sobre el pago de horas extras irregulares en la administración anterior.