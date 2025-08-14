Puerto de Montevideo: privados prevén impulsar negocio de búnker, importar e invertir en buque y tanques

Aunque el gobierno de Luis Lacalle Pou desmonopolizó la venta de combustibles en los puertos uruguayos para el aprovisionamiento de buques, hasta ahora el fueloil y gasoil marino que se suministra a las embarcaciones es el que produce Ancap . “No ha entrado producto de otros refinadores”, dijo a Búsqueda el gerente general del ente, Nicolás Spinelli.

Con la liberación de la importación de estos productos de “búnker” —nombre genérico que viene del inglés y que alude al compartimento a bordo donde se almacenaba el carbón en los primeros buques propulsados a vapor— se buscaba mejorar ese servicio en el Puerto de Montevideo a partir de inversiones de privados y facilitar que los armadores y agencias marítimas pudieran acceder a productos alternativos.

En esa línea es en la que CHR Group, la identidad con la que se presenta Christophersen desde 2020, está avanzando a través de distintas iniciativas para “expandir” su actividad en el negocio de búnker y “acompañar el desarrollo del mercado”, señalaron a Búsqueda fuentes de ese grupo empresarial.

Indicaron que trabajan en “diversas líneas que contribuyan con Ancap y con el país a ser más eficientes y competitivos” en este negocio. Una de ellas refiere a la importación de combustible marino para su comercialización a buques en puertos uruguayos. Eso quedó habilitado por el artículo 320 de la Ley de Presupuesto aprobada en 2020 y que se reglamentó en 2023.

Las fuentes dijeron que trabajan en esa línea para, “en caso de no ser suficiente la producción local”, importar “siempre y cuando Ancap no disponga del producto y existan condiciones de precio competitivo en el mercado regional”.

Otro proyecto complementario para desarrollar el negocio de búnker es la construcción de un ducto que conecte el Puerto de Montevideo con la refinería de La Teja. Esa licitación realizada por Ancap ya le fue adjudicada a CHR Group.

Adicionalmente, el grupo empresarial presentó una iniciativa privada para construir un nuevo parque de tanques con muelle de carga y descarga dentro del puerto capitalino y busca asociarse para un proyecto que mejore la “disponibilidad de búnker en las distintas zonas y puertos del país”, indicaron.

Desde CHR Group apuntaron que todas esas líneas de trabajo se enmarcan en una “estrategia conjunta con Ancap, con el objetivo de actuar como complemento y no competencia, garantizando la compra de productos de Ancap a precios competitivos y utilizando las herramientas legales para importar búnker en caso de que sea necesario”.

Combustibles marinos

Las ventas de búnker de Ancap en los últimos años oscilaron en torno a los 16.000 metros cúbicos en el caso del fueloil marino y los 125.000 metros cúbicos de gasoil marino, según datos del ente.

En 2024, los volúmenes comercializados de ambos combustibles —en particular del fueloil— se recuperaron levemente frente al año anterior, afectado por la parada de mantenimiento de la refinería.

En el primer semestre de 2025, en tanto, las ventas de fueloil registraron un pico de 30.900 metros cúbicos, casi el doble del volumen comercializado en todo el año pasado. Eso, explicó Spinelli, se debe a que a finales de 2024 comenzó a operar el buque Capella, contratado por Ducsa —una sociedad propiedad de Ancap—, lo que permitió mejorar la logística.

El principal distribuidor de Ancap, con la “mayor cuota de mercado” en el suministro de búnker, es CHR Group, señalaron las fuentes empresariales.

Indicaron que desarrolla esa actividad de distribuidor oficial de Ancap desde 1978 y está autorizado a realizar entregas de búnker a buques de bandera extranjera en los puertos del país y en zonas habilitadas del Río de la Plata (zonas Alpha y Delta).

El suministro de gasoil y fueloil marino (cuya característica es de muy bajo contenido de azufre) se realiza por cañería a buques que operan en la refinería de La Teja y por barco en los puertos y zonas habilitadas; y en el caso del gasoil marino, mediante camiones en los distintos puertos del país, explicaron.

En este negocio, que está “en competencia con otros puertos de la región”, Ancap también vende gasoil marino a otros sellos distribuidores, como Ducsa y Nexzur, que lo revenden en el Puerto de Montevideo.

Los datos a los que accedió Búsqueda muestran que la participación de Ducsa en lo que va de este año creció significativamente.

Proyectos

Actualmente, CHR Group tiene varios proyectos para expandir el negocio de búnker. Por un lado, prevé aumentar la disponibilidad de fueloil marino. En los últimos años Ancap tuvo dificultades para lograr un volumen acorde a la demanda, señalaron fuentes de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

anp puerto capurro El Ministerio de Transporte, Ancap y la ANP están intercambiando sobre el trazado del ducto que conectaría la refinería con el Puerto de Montevideo Mauricio Zina/adhocFOTOS

De hecho, Spinelli señaló que se estaba en un “círculo vicioso, porque no había producto (suficiente) y tampoco logística” adecuada. “Ahora, luego de diversas instancias en lo que respecta a la producción, se dispondrá de barco adecuado y disponibilidad de producto por parte de Ancap, hasta 120.000 toneladas por año, afirmó.

En caso de que la producción local no sea suficiente, CHR Group prevé apelar al marco legal que autoriza la importación y comercialización de búnker para abastecer embarcaciones de cualquier bandera en los puertos uruguayos y zonas autorizadas. Fuentes de CHR Group alegaron que la compra en el exterior de búnker se haría “siempre y cuando Ancap no disponga del producto y existan condiciones de precio competitivo con el mercado regional”, como pueden ser Argentina o Brasil, o de otros mercados con oportunidades comerciales puntuales que ofrezcan ventajas logísticas y operativas.

Consideraron que el marco legal evolucionó positivamente, si bien “resta definir la instrumentación operativa y comercial que permita desarrollar con agilidad” el negocio de la importación.

Agregaron que CHR Group tramitó y obtuvo las autorizaciones pertinentes tanto de la Dirección Nacional de Aduanas como de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, y “solo resta la aprobación del buque tanquero específico” que se prevé incorporar para la operativa.

Ducto

Otro proyecto de crecimiento de CHR Group refiere a la construcción y operación de un ducto que conecte la refinería de Ancap de La Teja con el Puerto de Montevideo.

Esa obra, adjudicada a CHR Group en 2023, permitirá al ente petrolero recibir buques tanqueros tipo Panamax, con el actual calado de 13 metros de profundidad del canal de acceso, que se proyecta llegará hasta los 14 metros de profundidad. La inversión (de unos US$ 50 millones) permitiría abaratar los costos logísticos, además de generar un punto adicional de ingreso al país de combustibles a mayor escala que la capacidad actual en el muelle de La Teja con un calado de siete metros.

El inicio de la construcción está demorado porque se espera una resolución técnica sobre la traza del ducto, que está a estudio del Ministerio de Transporte y de la ANP. “Resuelta esa instancia, la ejecución de la obra podrá avanzar rápidamente”, dijeron los informantes, e insistieron en que la infraestructura proyectada permitirá “optimizar costos logísticos” al evitar alijos (descarga en otro barco más pequeño) y reducir demoras que hoy “encarecen significativamente el precio final de los productos importados”, explicaron las fuentes.

Para Spinelli, el ducto también posibilitaría la “interconexión con UPM 2” para un suministro más eficiente a sus instalaciones en el puerto, en la terminal especializada de celulosa.

“Otra alternativa (adicional) sería suministrar de combustible en la refinería al Ferrocarril Central utilizado por la planta UPM 2. Ambas opciones tendrían menor costo, mayor eficiencia operacional, respecto al suministro actual por barco desde el muelle de La Teja, hasta el muelle de UPM 2” en la terminal.

A la vez, CHR Group presentó una iniciativa privada para construir un nuevo parque de tanques con muelle de carga y descarga dentro del puerto montevideano, señalaron las fuentes del conglomerado empresarial. Así, propone “ampliar la capacidad de almacenamiento de combustibles, derivados, biodiésel y otros graneles líquidos” en esa terminal capitalina.

Apuntaron que el proyecto también incluirá tanques en tierra para almacenamiento de búnker, “aumentando la capacidad de abastecimiento a buques que operen y recalen en Uruguay”.

En paralelo, el grupo avanza en un “joint venture destinado a mejorar la logística y la disponibilidad de búnker en las distintas zonas y puertos del país”, indicaron.