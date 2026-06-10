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    Nuevos ataques entre EE.UU. e Irán tensan aún más la negociación de un acuerdo para acabar la guerra

    Estados Unidos bombardeó Irán tras el derribo de un helicóptero militar. Irán respondió con ataques con drones contra bases estadounidenses en Bahréin, Jordania y Kuwait, en medio de una tregua frágil y negociaciones estancadas

    Fotografía difundida por la agencia de noticias iraní Tasnim que muestran los destrozos en un depósito de agua potable que aseguran haber sido alcanzado en un ataque estadounidense. Un ataque de Estados Unidos a dos depósitos de agua en Bimani, en el distrito de Sirik, a orillas del estrecho de Ormuz, ha dejado sin agua potable a 20.000 personas, denunció este miércoles la agencia Mizan, perteneciente a la Judicatura iraní.

    Fotografía difundida por la agencia de noticias iraní Tasnim que muestran los destrozos en un depósito de agua potable que aseguran haber sido alcanzado en un ataque estadounidense. Un ataque de Estados Unidos a dos depósitos de agua en Bimani, en el distrito de Sirik, a orillas del estrecho de Ormuz, ha dejado sin agua potable a 20.000 personas, denunció este miércoles la agencia Mizan, perteneciente a la Judicatura iraní.

    FOTO

    EFE/ Tasnim News
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Son las hostilidades más intensas entre Washington y Teherán desde la tregua del 8 de abril y ocurren poco después de que el presidente Donald Trump afirmara que las negociaciones de paz entre los dos países están en su “fase final”.

    La escalada comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense por parte de Irán, al que Washington respondió con bombardeos contra la república islámica.

    Las fuerzas iraníes dispararon “misiles de largo alcance” y “alcanzaron y destruyeron cuatro grandes objetivos” en Jordania, indicaron los Guardianes de la Revolución iraníes en un comunicado citado por la agencia estatal IRNA. El ejército jordano dijo que había derribado cinco misiles iraníes, sin causar bajas o daños materiales.

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    Esta fotografía, difundida por el Mando Central de Estados Unidos el 18 de abril de 2026, muestra helicópteros Apache sobrevolando el estrecho de Ormuz.
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    EE.UU. bombardeó objetivos en Irán tras el derribo de un helicóptero y Teherán respondió con ataques en Bahréin

    Las hostilidades se extendieron a otros países de Oriente Medio como Baréin, donde los Guardianes dijeron haber atacado una base estadounidense. Igualmente, el ejército de Kuwait dijo que sus defensas aéreas repelieron “objetivos aéreos hostiles”, sin mencionar inicialmente el origen del ataque. Irán en el pasado ha atacado las bases estadounidenses en Kuwait.

    La cancillería iraní afirmó el miércoles que sus vecinos del Golfo tienen la “responsabilidad legal y moral” de impedir “los ataques estadounidenses e israelíes” desde sus territorios.

    Previamente, el ejército estadounidense dijo que había “completado” lo que Trump calificó como un ataque de represalia contra Irán por el derribo de un helicóptero militar Apache.

    El Mando Central estadounidense en Oriente Medio (Centcom) afirmó haber atacado “sistemas iraníes de defensa aérea, estaciones de control en tierra y sitios de radares de vigilancia cerca del estrecho de Ormuz”.

    El canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió poco antes en X que las fuerzas militares de la república islámica “no dejarán sin respuesta ningún ataque ni amenaza”.

    Embed - Estados Unidos ataca Irán en respuesta al derribo de helicóptero militar en Ormuz

    Acuerdo, ¿sí o no?

    De acuerdo con medios oficiales iraníes, el martes se escucharon explosiones en varios lugares de la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos que sigue bloqueada.

    Horas antes, Trump había dicho que las conversaciones para acabar con más de tres meses de guerra estaban en su recta final. Es cuestión de “dos o tres días”, aseguró.

    Pero tras el derribo del helicóptero, Trump dijo en una entrevista telefónica con ABC News que su país respondería “de manera fuerte”.

    Ataques cruzados Irán - Israel

    El tambaleante alto el fuego entre Washington y Teherán fue puesto a prueba el fin de semana cuando Irán e Israel reanudaron el intercambio de ataques, antes de anunciar una tregua.

    El detonante de esa conflagración fue un ataque sobre Beirut, la capital de Líbano, que se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando el movimiento proiraní Hezbolá disparó cohetes contra Israel.

    Israel respondió con una campaña de bombardeos e invasión terrestre que ha matado a más de 3.600 personas. Sus enfrentamientos con Hezbolá no han cesado pese a dos supuestas treguas.

    Irán insiste en que cualquier acuerdo para terminar con la guerra en Oriente Medio debe incluir ese frente.

    Autoridades libanesas afirmaron que 11 personas murieron el martes en los bombardeos israelíes contra la ciudad de Tiro.

    Un periodista de la AFP observó a residentes de Tiro huyendo de la ciudad, con tráfico intenso rumbo al norte de Líbano.

    Otro periodista en la ciudad costera de Sidón, más al norte, vio llegar a personas desplazadas de Tiro, algunas con sus pertenencias atadas al techo de sus vehículos.

    FUENTE:RFI

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