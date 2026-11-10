Hegseth en la cuerda floja: ¿saldrá el jefe del Pentágono del gobierno de Trump?

“Bueno, ganó dos guerras. No sé cómo se le puede destituir”, dijo este lunes 9 Donald Trump al defender la labor del jefe del Pentágono, Pete Hegseth , en medio los intentos de destitución por parte de legisladores estadounidenses en la Cámara de Representantes.

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El asunto detonó tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos , el pasado 3 noviembre, en las que el Partido Republicano sufrió una derrota ante los demócratas. El propio Trump y su vicepresidente, J. D. Vance, lo atribuyeron justamente a la guerra en Irán, en la que ha estado al mando Hegseth.

Desde esos comicios, analistas y fuentes cercanas al Legislativo estadounidense ya habían apuntado que Pete Hegseth podría enfrentarse a una avalancha de investigaciones parlamentarias, desde ataques contra civiles en Irán o la filtración de información clasificada, hasta la ofensiva a embarcaciones de presuntos narcotraficantes en Suramérica y las sospechas de discriminación en los ascensos militares.

Chuck Schumer, demócrata neoyorquino que se espera se convierta en líder de la mayoría en la Cámara Alta, afirmó el lunes que el Senado debe someter a Hegseth a juicio. “Hegseth libró esta guerra ilegalmente, desafiando abiertamente la Constitución y las múltiples resoluciones sobre poderes de guerra que este Congreso aprobó para poner fin a los combates”, dijo.

Estas previsiones se han confirmado este lunes 9, cuando el congresista republicano Thomas Massie activó el trámite para someter a juicio político a Hegseth.

Entre los puntos que defienden su resolución contra el jefe del Pentágono está el “haber iniciado la guerra con Irán sin la autorización del Congreso y sin haber presentado al Legislativo una amenaza inminente que justificara la intervención militar”, “ataques letales ilegales contra sospechosos de narcotráfico” y la “captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores sin permiso legal” en Venezuela.

No obstante, esa resolución deberá ser admitida primero a trámite en la Cámara de Representantes y posteriormente aprobada por su pleno, antes de pasar al Senado, que tiene la potestad de celebrar el juicio político.

Un deseo demócrata apoyado por republicanos

El republicano Massie, dirigiéndose a los periodistas, advirtió que la cúpula de su partido podría intentar evitar una votación directa sobre el juicio político tratando de desestimarlo mediante una moción de procedimiento. “Puede que intenten evitar una votación sobre el fondo de esto. Deberíamos tener una votación y un debate riguroso sobre estos ocho artículos de acusación”, dijo en una conferencia de prensa.

Los demócratas, grandes vencedores en las elecciones del 3 de noviembre, en las que se quedaron con el control del Congreso, han sido claros en que buscarán la caída de Hegseth y pueden no tener problemas para sumar a una buena parte de los republicanos a esta cruzada, exasperados por la guerra en Irán y la falta de transparencia del Pentágono.

“Estoy aquí para decirles que una de las primeras cosas que haremos una vez que tengamos la mayoría será expulsar a Pete Hegseth"” dijo el líder de la oposición, Hakeem Jeffries, quien se postuló a presidente de la Cámara Baja.

Según fuentes del Congreso, la resolución podría obtener los votos necesarios para su aprobación incluso con los republicanos del presidente Trump controlando la Cámara de Representantes hasta que los demócratas asuman el control el 3 de enero. Sin embargo, parece improbable que se apruebe en el Senado, donde se requiere una mayoría de dos tercios y los republicanos ocupan 53 de los 100 escaños por ahora.

Tras las midterms, Trump ya había reaccionado a esas versiones y descartó que esté pensando en destituir al secretario de Defensa, una posibilidad que recogieron ampliamente los medios del país un día después de la derrota republicana en las elecciones.

El impacto de la derrota electoral

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se opuso a la iniciativa contra Hegseth, diciendo que un juicio político “en medio de hostilidades en el extranjero” sería “algo terrible”.

La indignación de los votantes por la guerra y su impacto económico para los estadounidenses ayudó a los demócratas a obtener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, intensificando las divisiones republicanas sobre un conflicto que el vicepresidente J.D. Vance ha cuestionado públicamente y que Hegseth ha defendido como “valiente e histórico”.

“El movimiento MAGA del presidente Trump también se ha dividido en torno a las guerras en Irán y Gaza, así como a las relaciones con Israel. Cabe esperar que estas tensiones se intensifiquen durante los dos últimos años de la presidencia de Trump y se prolonguen hasta la campaña de 2028”, prevé el profesor Osamah Khalil, director del Programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Syracuse,

De su lado, el jefe del Pentágono ha emprendido una campaña en redes sociales, afirmando en un desafiante mensaje de vídeo la semana pasada que no se rendiría. También se comparó con Trump , quien fue sometido a juicio político en dos ocasiones, diciendo: “No funcionó contra el presidente Trump y no funcionará conmigo”.

Al preguntársele si contaba con el apoyo republicano suficiente para derrotar el intento de destitución, Hegseth respondió el lunes: “No nos preocupa eso”.

El líder de defensa tiene prevista una rueda de prensa para el martes, la primera que ofrece en el Pentágono desde mayo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, quien también es asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, calificó la iniciativa de juicio político como “injusta” y declaró a los periodistas: “Creo que Pete ha hecho un buen trabajo. De verdad lo creo”.

Trump, en declaraciones a Reuters, elogió la actuación de Hegseth en la guerra contra Irán, que se encuentra en un punto muerto, y en Venezuela, donde el Ejército estadounidense depuso al presidente de ese país, Nicolás Maduro, en una sorpresiva incursión de comandos en enero en su complejo en la capital venezolana.

“Bueno, ¿qué hay de destituir a la gente de Vietnam, Afganistán, Irak y todos esos países, donde luchamos eternamente y no pasó nada?”, preguntó Trump.

Más allá de Irán: las disputas al interior del Pentágono

También la gestión del secretario de Defensa al frente del Pentágono es motivo de la reprobación, ya que ha llevado a cabo varias destituciones de altos cargos militares, lo que ha provocado la crítica de miembros del Ejército y del Partido Republicano.

Por el momento, Trump ha mostrado en público su apoyo y confianza al secretario de Defensa.

Y el propio Hegseth defendió este lunes su gestión, que calificó como un “éxito”, y denunció que gente con “motivaciones políticas” está buscando minar los logros de “las tropas” en Irán o Venezuela.

Con EFE y Reuters

FUENTE:FRANCE24