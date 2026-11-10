Trump sale en defensa del jefe de Nvidia, sospechado de vínculos con una presunta espía china

El director ejecutivo de Nvidia , Jensen Huang, admitió haber sido infiel a su esposa con una empresaria china que, según la inteligencia estadounidense, trabajaba para Pekín. La revelación se conoció en medio de una investigación sobre una posible operación de espionaje que habría tenido al empresario como objetivo.

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El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump , salió en defensa de Huang, a quien considera un asesor informal en materia de inteligencia artificial (IA). Dijo que es un hombre honorable y que probablemente tenga una explicación para lo ocurrido.

Esto es lo que se sabe del caso que involucra al jefe de una de las empresas más importantes del sector tecnológico.

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Huang, de 63 años, reconoció el domingo haber mantenido una relación extramatrimonial en un mensaje enviado a los empleados de Nvidia. “Fui infiel a mi esposa”, escribió. “Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente”, agregó. El empresario está casado con Lori desde 1985.

La admisión se conoció después de que The New York Times informara que funcionarios de inteligencia de EE.UU. habían concluido que la mujer con la que Huang mantuvo la relación, Alice Huang, trabajaba para Pekín y había estado filtrando información.

Nvidia había señalado anteriormente que las interacciones entre Huang y la ejecutiva china “no eran inusuales ni inesperadas”, debido a la relación comercial que mantenían.

Alice Huang, una ejecutiva china vinculada a la compañía de centros de datos llamada Megaspeed, asistiendo a una cena organizada por el jefe de Nvidia, Jensen Huang. CTI/AFP

¿Quién es Alice Huang?

Alice Huang, también conocida como Huang Le y sin parentesco con Jensen Huang, es una ejecutiva vinculada a Megaspeed, una empresa de centros de datos.

La compañía, con sede en Singapur, se separó de una firma china en 2023 y alquila capacidad de cómputo basada en chips de Nvidia.

The Wall Street Journal informó que Alice Huang y Jensen Huang fueron fotografiados juntos en Taipéi en 2024 y 2025.

Según The New York Times, un memorando distribuido entre altos funcionarios estadounidenses citaba información de inteligencia que identificaba a la mujer como una agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

El documento sostenía que había sido reclutada para reunir información sobre Huang y presionar para que Nvidia vendiera sus chips más avanzados en China.

The Wall Street Journal también informó que las autoridades de Singapur y Taiwán sospechaban que los servicios de inteligencia chinos la habían reclutado después de conocer su cercanía con el empresario. Por el momento, se desconoce el paradero de Alice Huang.

Funcionarios estadounidenses sospechan que Megaspeed ayudó a introducir de contrabando chips sujetos a restricciones en China. El Departamento de Justicia asumió una investigación federal sobre la empresa.

China rechazó las acusaciones este lunes. “Ya hemos respondido a este asunto anteriormente. La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundada”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun.

¿Por qué importa este caso?

Nvidia controla aproximadamente el 90% del mercado de los chips utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

Desde 2022, durante la administración de Joe Biden, Washington restringe la venta a China de los procesadores más avanzados de la compañía.

Huang también se convirtió en uno de los asesores informales más influyentes de Trump en materia de IA. Su relación con la Casa Blanca adquirió especial importancia por las gestiones que realizó para flexibilizar las restricciones a las exportaciones de chips.

The Wall Street Journal informó que los funcionarios de inteligencia sospechaban de la relación entre Huang y Alice Huang mientras el empresario presionaba a la Casa Blanca para que autorizara la venta de procesadores a China.

A finales del año pasado, Huang impulsó la venta de los chips más potentes de Nvidia a ese país. El intento fue bloqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios.

Trump, en cambio, permitió la venta de un procesador menos avanzado, a cambio de que EE.UU. recibiera el 25% de los beneficios.

Según The New York Times, Trump había sido informado de los datos de inteligencia sobre Alice Huang aproximadamente un año antes y no tomó medidas. El domingo, el presidente dijo que no se arrepentía de esa decisión. “Es un tipo honorable. Creo que probablemente tiene una explicación”, afirmó en referencia al jefe de Nvidia.

“Se lo pregunté y me dijo que no tenía ni idea de que la persona en cuestión fuera una espía”, declaró el presidente estadounidense en la Casa Blanca refiriéndose a Hensen Huang al que llamó para “ver si estaba bien”, agregó el mandatario.

“Creo que está sufriendo mucho. Sobre todo, por su familia, por su esposa, a quien ama”, dijo Trump.

¿Qué medidas contempla la compañía?

Nvidia anunció el domingo que abrió una investigación independiente sobre el caso. “Si bien el consejo no tiene motivos para creer que se haya visto comprometida la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, la investigación del consejo examinará toda la información disponible”, señaló la compañía.

Según The New York Times, la revisión estará a cargo de un comité integrado por miembros independientes del consejo de administración, que trabajará con asesores externos.

Mientras dure la investigación, Huang continuará al frente de Nvidia.

¿Qué viene ahora?

Los líderes republicanos de comités de la Cámara de Representantes pidieron a Huang que participe en una sesión informativa a puerta cerrada en Washington el 18 de noviembre. El encuentro estará centrado en los protocolos de seguridad de Nvidia.

El analista Dan Ives, de Yorkville Ives, anticipó que el caso podría derivar en varias investigaciones en el Congreso.

Según Ives, Huang probablemente conservará su puesto en el corto plazo, aunque su continuidad podría quedar en duda en función de los resultados de la investigación interna.

FUENTE:RFI